Креативная реклама в журналах
Реклама в журналах, каталогах, буклетах – обыденное дело. Чаще всего мы даже не обращаем на нее внимание. Однако такая журнальная реклама может быть очень интересной и действительно привлекать внимание. Вот несколько примеров действительно необычной и креативной подачи рекламы в каталогах и журналах.
Социальная реклама против вырубки лесов.
С каждым разворотом страницы леса все больше уничтожаются.
Adidas – спорт навсегда.
Отличная реклама демонстрирующая силовые упражнения, упражнения из йоги. Такая реклама очень креативна и интересна.
Махи ногами.
Скручивания на пресс.
Реклама Macboook Pro от агентства Ultra Thin, Нью-Йорк, США.
Журнальная реклама бюстгальтеров Wonderbra.
С эффектом пуш-ап.
Услуги DHL International Courier.
Рекламное агентство: Шанхай J & J Advertising Co., Китай.
Жевательная резинка Bubble Gum. Рекламное агентство: Leo Burnett, Сан-Паулу, Бразилия.
Депиляционные полоски EPILDOU.
Рекламное агентство: LG2, Квебек, Канада.
Hawaiian Tropic: Наслаждайтесь солнцем.
Рекламное агентство: Серый, Стокгольм, Швеция. Поверхность листа полностью зеркальная.
Clinique Lashes.
Рекламное агентство: WE Marketing Group, Shanghai, China
Ikea: реклама шкафа-купе. Рекламное агентство: 303, Перт, Австралия.
Реклама «Не тратьте Сперму».
Цель рекламы – привлечение доноров спермы сдавать семя в клинику лечения бесплодия в Австралии. Те, кто купил этот мужской журнал обнаружили, что некоторые его страницы склеены. Разлепив склеенные страницы вам ждет фото привлекательной девушки в нижнем белье и призыв стать донором спермы.
AHON – проект по сбору пожертвований для жертв тайфуна.
Ножи WMF.
Реклама демонстрирует остроту лезвия.
Рекламное агентство: Leo Burnett, Бангкок, Таиланд.
Мебель НСЗ Xinh.
Рекламное агентство: Grey Group, ХоШиМин, Вьетнам.
Зубная нить Miradent.
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