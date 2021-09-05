«Царь-бомба», или как Советский Союз создал мощнейшее ядерное оружие в истории

«Царь-бомба»
1961 год в истории СССР кроме полета Юрия Гагарина в космос ознаменовался еще одним важным событием. 30 октября в Северном Ледовитом океане была испытана мощнейшая в истории человечества термоядерная бомба, которая не только показала военную мощь Советского Союза, но и навсегда изменила мировое видение на катастрофические последствия ядерного оружия.
Советский ответ Вашингтону
В период Второй мировой войны Советский Союз и США были союзниками, но после победы на фашисткой Германией и Японией, между двумя странами начались очень серьезные разногласия, которые потом переросли в холодную войну. Все слышали о постоянном соперничестве двух сверхдержав. Это касалось буквально всего: космических испытаний, технологий. Не обошли стороной и ядерное оружие. За время существования советской ядерной программы было испытано более 80 ядерных бомб разной мощности и характеристик.
Вершина Советской ядерной программы — «Царь-бомба».
Обострение отношений между СССР и США в конце 1950-х г. достигло своего предела. Лидеры стран предпринимали несколько попыток о заключении договора о неприменении ядерного оружия, но все было тщетно. Возведение США Берлинской стены, внедрение американских солдат на Кубу, все это привело к тому, что Советский Союз решил возобновить строительство термоядерного оружия.
Разработка
Строительство термоядерной бомбы велось в Советском Союзе с 1954 года в строжайшей секретности. Руководителем проекта был назначен «отец» советской атомной бомбы Игорь Курчатов. Началась активная разработка объекта под кодовым шифром «PH202».
«Отец» советской атомной бомбы Игорь Курчатов.
Спустя четыре года бомба мощностью 30 мегатонн была готова, но по указаниям Никиты Хрущева испытания оружия решили отсрочить. Возродили ядерную программу только в начале 1961 года. Хрущев дал приказ в кратчайшие сроки построить новую бомбу с неслыханной по тем временам мощностью 100 мегатонн (для сравнения — мощность, сброшенной на Нагасаки бомбы «Толстяк» составляла 21 килотонну).
Сравнение мощности атомных бомб.
Проект получил новое кодовое название «АН602». Для проектировки бомбы использовался проект «PH202», но его пришлось существенно доработать. Как результат, Игорь Курчатов и группа физиков-ядерщиков создают самую мощную бомбу за всю историю человечества. От мощности в 100 мегатонн в процессе разработки решили отказаться, так как существовала реальная опасность заражения радиацией пилота бомбардировщика. Финальная мощность бомбы достигла 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте.
Бомбардировщик ТУ-95.
В прессе бомбу окрестили «Царь-бомбой», «Иваном» или просто «Кузькиной матерью» в честь известной фразы Хрущева. В конструкции бомбы впервые была применена трехступенчатая система детонации. Размеры «Царь бомбы» впечатляли. По данным Novate.ru, ее длина составляла 8 м., диаметр — 2,6 м., а масса — 26 тонн. Для транспортировки изделия использовался сверхмассивный бомбардировщик ТУ-95. В силу своих габаритов бомба не помещалась в грузовой отсек самолета, поэтому ее подвесили в отверстии фюзеляжа. Для того чтобы у бомбардировщика было больше времени покинуть место взрыва, бомбу оснастили двумя парашютами, которые замедляли падение ее до скорости 25 м/c.
Взрыв и последствия
Местом испытаний был выбран район архипелага Новая Земля в Северном ледовитом океане. Утром 30 октября 1961 г. бомбардировщик ТУ-95 подлетел к ядерному полигону на высоте 10,5 км. Рядом с бомбардировщиком следовал самолет-разведчик ТУ-16А, с которого велся видеорепортаж события, а также производился забор воздуха для последующего анализа.
Сброс бомбы.
Взрыв произошел в 11 часов 32 минуты по местному времени на высоте 4,5 км. Вспышка длилась более 1 минуты и была видна на расстоянии более 1000 километров. Высота ядерного гриба достигла 67 км., а диаметр составил 20 км. Взрыв был такой мощности, что ударная волна от него сумела трижды обогнуть планету. Низкий уровень радиации в эпицентре был обусловлен тем, что основной поток энергии устремился вверх. Самое ближайшее поселение, поселок Северный, находящийся в 60 км. от эпицентра взрыва, был разрушен. К счастью, никто не пострадал. Всех жителей задолго до этого вывезли в другие города.http://navote.ru/?p=24342
Гигантский ядерный гриб.
Ядерная бомба такой мощности не могла остаться незамеченной. Как и предполагалось, на Советский Союз обрушилась волна общественной критики. Наиболее яростно, ожидаемо, испытание бомбы стала критиковать США. Америка даже послала самолет-разведчик на место взрыва, чтобы убедиться в его последствиях. Конечно, СССР использовало «Царь-бомбу» как доказательство своей военной мощи, и, в первую очередь, показать «Западу», на что способен Советский Союз. Тем не менее испытание «Царь-бомбы» привело к тому, что после длительных переговоров 5 августа 1963 г. Великобритания, СССР и США все-таки подписали пакт о запрете ядерных испытаний, который соблюдается до сих пор.
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