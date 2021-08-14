Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Наступило время планировать свой отпуск. Это может быть либо спокойный отдых на пляже под шум моря, либо активный — например, подъем в горы. Путешествия помогают не только набраться сил для нового рабочего года, но и понять, чем на самом деле человек любит заниматься. Представляем 7 фильмов о вдохновляющих маршрутах.











Тропы

Дикая

Искусство путешествовать

Путешествия Гулливера

Авантюристы

Солнечный удар

Ищу друга на конец света