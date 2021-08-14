Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Наступило время планировать свой отпуск. Это может быть либо спокойный отдых на пляже под шум моря, либо активный — например, подъем в горы. Путешествия помогают не только набраться сил для нового рабочего года, но и понять, чем на самом деле человек любит заниматься. Представляем 7 фильмов о вдохновляющих маршрутах.
Тропы
Главную роль в этой австралийской ленте исполнила Миа Васиковска. Она сыграла Робин — молодую девушку, отправившуюся в путешествие вместе со своей собакой и четырьмя верблюдами. Робин решила пересечь Австралию, об этом узнал журнал National Geographic и предложил ей писать заметки. Благодаря им о приключениях реально существующей Робин знает весь мир. Правдивость изложения подстегнет многих повторить задумку этой смелой девушки.
Дикая
Еще одна картина об одиночном путешествии. Главная героиня Шерил выбирает сложный пеший маршрут по территории США. Делает она это в надежде, что физическая боль заменит душевную. Девушка пережила трудный развод и потеряла мать. Благодаря прекрасной актерской игре Риз Уизерспун зрители на себе почувствуют все тяготы этого странствия.
Искусство путешествовать
Фильм для тех, кто мечтает увидеть Центральную Америку. Возможно, поступок главного героя вдохновит этих мечтателей на конкретный шаг. Коннор Лейн находит таких же, как и он, авантюристов, вместе с которыми отправляется по неизведанным тропам. Зачем посещать маршруты, которые всем известны, надо открывать новые!
Путешествия Гулливера
Своеобразное переосмысление произведения Джонатана Свифта. Главный герой по фамилии Гулливер отправляется в Бермудский треугольник в поисках сенсаций для своей статьи. Он попадает в водоворот и оказывается в другом мире, где живут лилипуты. Теперь Гулливеру предстоит приспособиться к жизни великана. В этом полно своих плюсов, но есть и минусы.
Авантюристы
В этой картине речь пойдет не о Бермудском, а о любовном треугольнике. Катя и Андрей прилетают на Мальту, где хотят посвятить отпуск глубоководному погружению. Их инструктором оказывается Макс — бывший возлюбленный Кати. Героиня находит доказательства того, что на дне у берегов Мальты похоронен клад. Они втроем решают найти его. Но в этом треугольнике всегда третий лишний.
Солнечный удар
У героев этой картины нет имен. Поручик встретил незнакомку во время путешествия на пароходе. Они мгновенно влюбились друг в друга, для каждого это чувство было подобно солнечному удару. Но позже они поняли, что не могут быть вместе. Поручик продолжил службу и стал свидетелем «окаянных дней», когда перестала существовать Российская империя. Масштабная лента по произведениям Ивана Бунина.
Ищу друга на конец света
Если конец света совсем близко, самое время отправиться в путешествие на поиски своей первой любви. Так делает главный герой, понимая, что прожить последние дни в вакханалии он не хочет. Его соседка Пенни решает отправиться в дорогу вместе с ним. Зрителей ждут трогательные истории, полные смысла и юмора, а также нетривиальный конец.
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