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Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Наступило время планировать свой отпуск. Это может быть либо спокойный отдых на пляже под шум моря, либо активный — например, подъем в горы. Путешествия помогают не только набраться сил для нового рабочего года, но и понять, чем на самом деле человек любит заниматься. Представляем 7 фильмов о вдохновляющих маршрутах.

Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Тропы


Главную роль в этой австралийской ленте исполнила Миа Васиковска. Она сыграла Робин — молодую девушку, отправившуюся в путешествие вместе со своей собакой и четырьмя верблюдами. Робин решила пересечь Австралию, об этом узнал журнал National Geographic и предложил ей писать заметки. Благодаря им о приключениях реально существующей Робин знает весь мир. Правдивость изложения подстегнет многих повторить задумку этой смелой девушки.

Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Дикая


Еще одна картина об одиночном путешествии. Главная героиня Шерил выбирает сложный пеший маршрут по территории США. Делает она это в надежде, что физическая боль заменит душевную. Девушка пережила трудный развод и потеряла мать. Благодаря прекрасной актерской игре Риз Уизерспун зрители на себе почувствуют все тяготы этого странствия.

Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Искусство путешествовать


Фильм для тех, кто мечтает увидеть Центральную Америку. Возможно, поступок главного героя вдохновит этих мечтателей на конкретный шаг.
Коннор Лейн находит таких же, как и он, авантюристов, вместе с которыми отправляется по неизведанным тропам. Зачем посещать маршруты, которые всем известны, надо открывать новые!

Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Путешествия Гулливера


Своеобразное переосмысление произведения Джонатана Свифта. Главный герой по фамилии Гулливер отправляется в Бермудский треугольник в поисках сенсаций для своей статьи. Он попадает в водоворот и оказывается в другом мире, где живут лилипуты. Теперь Гулливеру предстоит приспособиться к жизни великана. В этом полно своих плюсов, но есть и минусы.

Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Авантюристы


В этой картине речь пойдет не о Бермудском, а о любовном треугольнике. Катя и Андрей прилетают на Мальту, где хотят посвятить отпуск глубоководному погружению. Их инструктором оказывается Макс — бывший возлюбленный Кати. Героиня находит доказательства того, что на дне у берегов Мальты похоронен клад. Они втроем решают найти его. Но в этом треугольнике всегда третий лишний.

Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Солнечный удар


У героев этой картины нет имен. Поручик встретил незнакомку во время путешествия на пароходе. Они мгновенно влюбились друг в друга, для каждого это чувство было подобно солнечному удару. Но позже они поняли, что не могут быть вместе. Поручик продолжил службу и стал свидетелем «окаянных дней», когда перестала существовать Российская империя. Масштабная лента по произведениям Ивана Бунина.

Фильмы о путешествиях, которые вдохновляют

Ищу друга на конец света


Если конец света совсем близко, самое время отправиться в путешествие на поиски своей первой любви. Так делает главный герой, понимая, что прожить последние дни в вакханалии он не хочет. Его соседка Пенни решает отправиться в дорогу вместе с ним. Зрителей ждут трогательные истории, полные смысла и юмора, а также нетривиальный конец.

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