Гордость Америки – самый длинный мост в мире

Если посмотреть на список самых длинных мостов в мире, то азиатские страны занимают лидирующие позиции, особенно Китай, что свидетельствует о быстром экономическом развитии страны. К тому же Китай производит и потребляет около 60% мирового цемента – в период между 2011 и 2013 годами Китай использовал столько цемента, сколько Соединенные Штаты использовали за весь XX век.

За последние годы Китай сумел поднять планку в строительстве мостов до небывалых высот, построив мосты, которые бьют все мировые рекорды. Из топ десяти самых длинных лишь два моста построены не в Азии, а в США – стране, известной своими инженерными и техническими чудесами. Один из этих мостов соединяет берега озера Пончартрейн в штате Луизиана.Мост-дамба через озеро Пончартрейн состоит из двух мостов, каждый длиной 38 километров. Один был построен в 1956 году, другой, чуть длиннее своего предшественника, был завершен в 1969 году. И с тех пор мост-дамба держал титул самого длинного моста через водные пространства в мире. Построенный в 2011 году Циндаоский мост через залив в Китае стал угрозой для американского брата, но представители Книги рекордов Гиннесса быстро придумали новую категорию, чтобы спасти США от международного конфуза.Мост-дамба через озеро Пончартрейн являлся монументальным достижением для инженеров-строителей не только из-за своей безграничной длины, но и благодаря усовершенствованным технологическим приёмам.Стандартная практика при конструкции мостов заключалась в использовании цельных квадратных или цилиндрических железобетонных свай диаметром 24 дюйма. Именно при строительстве моста через озеро Пончартрейн были впервые использованы 54-дюймовые в диаметре полые цилиндрические сваи из преднапряжённого бетона, которые были больше и крепче, чем обычные.Да и требовалось таких свай значительно меньше, что сокращало стоимость постройки.И вот когда такому историческому во всех смыслу мосту бросает вызов другая страна, вовсе неудивительно, что официальные представители моста-дамбы через озеро Пончартрейн не только обиделись, но и решили действовать, чтобы найти то, чем отразить удар. Китайский мост стали испытывать и исследовать и, в конце концов, нашли упущение.Циндаоский мост через залив, чье строительство стоило 2,3 миллиарда долларов, имеет длину 41,5 километров, то есть он на более чем 3 километра превосходит американский мост. Но представители моста-дамбы через Пончартрейн утверждают, что такая длина достигнута за счет кривой моста. На самом деле фактическое расстояние, пересекаемое мостом, – около 25 километров.Представители Книги рекордов Гиннесса уже успели разжаловать американский мост до 2-ого места, решили, что лучшим выходом из ситуации станет создание новой категории . И мост-дамба через озеро Пончартрейн стал самым длинным мостом через водное пространство (непрерывно по всей длине), а китайский – самым длинным по суммарной продолжительности. И все остались довольны.Правда, скоро и китайскому рекордсмену придется потесниться – в 2017 году должны построить мост Макао-Чжухай-Гонконг, чья длина будет достигать 50 километров, и он будет соединять Гонконг, Макао и Чжухай.Фотография озера Пончартрейн со спутника. Мост практически делит пополам водное пространство.Мост-дамба через озеро Пончартрейн.Сравнение двух мостов – американского и китайского.Циндаоский мост через залив. Снимок со спутника Циндаоский мост через залив.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)