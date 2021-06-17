Фотограф-самоучка покорил мир своими идеальными снимками природы

Сегодня никого не увидишь яркими трэвел-фото, ведь при желании каждый может их сделать даже на собственный телефон с достаточно хорошей камерой. Многие со своих поездок привозят не только красивый бронзовый загар на зависть подружкам и соседям, но и множество сувениров на подарки, а также забитые фотографиями носители информации. Но далеко не у каждого человека получается снять что-то так сочно и оригинально, как у польского мастера Витольда Зиомека (Witold Ziomek), талантливого фотографа и заядлого путешественника.
Лошади. Автор: Witold Ziomek.
Солнечные объятия. Автор: Witold Ziomek.
Многие спросят, что же особенного в его работах и почему его снимки заслужили несколько именитых международных премий. Всё дело не только в качестве используемой техники и в том, что Витольд выбирает правильные ракурсы и моменты для съемки. Удивительно, но у этого человека не было ни соответствующего образования, ни того, кто научил бы его снимать: он самостоятельно пробовал, набивал шишки, находил необычные и оригинальные решения. Но и это далеко не всё! Трудно в это поверить, но все его снимки, которые потрясли всё мировое сообщество, были сделаны всего за один год. Ведь Зиомек начал свои путешествия по земному шару лишь в 2017 году, посетив за это время несколько своих любимых стран и планируя вернуться туда снова, чтобы заснять ещё парочку интересных кадров.
Стокснес. Автор: Witold Ziomek.
Торсмёрк. Автор: Witold Ziomek.
Маттерхорн. Автор: Witold Ziomek.
Главная особенность его работ в том, что на них едва ли можно увидеть банальные и главные достопримечательности тех или иных стран, которыми пестрят страницы поисковой выдачи в Гугле. Витольд исходит совершенно из других соображений, предпочитая снимать никому не известные локации, которые, с его точки зрения, лучше всего передают атмосферу и настроение той или иной страны.
Ветер. Автор: Witold Ziomek.
Инле. Автор: Witold Ziomek.
Пляж. Автор: Witold Ziomek.
Дорога. Автор: Witold Ziomek.
Ведь никому не будет интересно, какая инфраструктура или же архитектура на Лофотенских островах: люди заходят увидеть то, ради чего они туда ехали – ледники и сказочной красоты фьорды, трудности подъёма на заснеженные вершины и многое другое. Мало кто заинтересуется красотой улочек Марокко, но точно найдутся те, кто захочет оценить огромные песчаные барханы, по которым так и хочется пройтись, ощущая под ногами мягкий, тёплый, осыпающийся вниз песок. И далеко не каждому человеку придёт в голову снимать очаровательную Мьянму во время захода солнца, когда вокруг освещенного светом храма плывут по небу воздушные шары, олицетворяя покой и умиротворение.
Млечный путь. Автор: Witold Ziomek.
Прогулка по дюнам. Автор: Witold Ziomek.
Тюлень. Автор: Witold Ziomek.
Одна жизнь Автор: Witold Ziomek.
Польский фотограф представляет собой ту категорию людей, которая обращает внимание на детали, а не на общепринятые нормы. А потому со своих поездок он привозит не только целый ворох впечатлений, но и увлекательные фото, глядя на которые не скажешь, где именно был этот человек. Но в этом и заключается вся суть его работы: показать людям ту красоту мира, о которой они не подозревают. Это как оборотная сторона Луны: все мы о ней знаем, но никто не уверен в том, что же на самом деле находится на той, иной стороне, которая недоступна человеческому взгляду. Витольд взял на себя роль эдакого поводыря, проводника в мир интересного и увлекательного, того, кто раскрывает все прелести и красоты природы, её малейшие оттенки и места, способные вскружить голову и очаровать любого. Ведь в этом мире нет ничего приятнее матушки-природы: неба, усыпанного звёздами, и яркого, пышущего прохладой и свободой, очаровательного леса.
Альпе-ди-Сьюзи. Автор: Witold Ziomek.
Баган. Автор: Witold Ziomek.
Бещады. Автор: Witold Ziomek.
Водопад. Автор: Witold Ziomek.
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