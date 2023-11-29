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Почему американцы относят белье в прачечную, даже когда в доме есть стиральная машина


Почему американцы часто относят белье в прачечную.

Почему американцы часто относят белье в прачечную.

Те, кто хоть раз смотрел американские сериалы, наверняка не раз замечали, что герои часто посещают прачечные. Отсюда закономерный вопрос: зачем они это делают, неужели нельзя свое белье дома постирать? Мы попытаемся дать ответ.

Прачечные появились в конце XIX века.

Прачечные появились в конце XIX века.

 

Привычка пользоваться общественными прачечными уходит своими корнями в конец XIX века. Уже тогда американцы могли отдать белье, чтобы за определенную плату его постирали, а потом отправили обратно по почте. И если тогда услуги прачечных оценивались в немалую сумму, то к 1930-м годам, в период Великой Депрессии, стоимость за стирку значительно снизилась, т. к. появилась система самообслуживания.
В США прачечные очень популярны.

В США прачечные очень популярны.

 

В последующие годы популярность прачечных росла практически в геометрической прогрессии. После окончания войны благосостояние граждан стало улучшаться, и многие могли себе позволить обзавестись личной стиральной машиной, однако спрос на прачечные так и не упал.



Прачечная - популярное место в США.

Прачечная - популярное место в США.

 

Популярность этих заведений объясняется рядом причин. Одна из них – стремление к экономии. Ведь если рассудить, то работа стиральной машины – это затраты на электричество, воду. А услуги прачечной обойдутся гораздо дешевле. К тому же стиральная машина дома требует наличие свободного пространства.
Американцы любят стирать вещи в прачечных.

Американцы любят стирать вещи в прачечных.

 

Огромный процент населения не имеет собственного угла, и люди годами живут в съемных квартирах. Довольно часто арендаторы не позволяют иметь в доме стиральную машину, т. к. опасаются, что она может поломаться, вызвав короткое замыкание, или же залить соседей, что еще хуже. Что касается состоятельных людей, то они привозят в прачечные габаритные вещи.
Американцы любят стирать вещи в прачечных.

Американцы любят стирать вещи в прачечных.

 

Плюс ко всему, прачечные стали местом, где можно провести время с друзьями. В большинстве такие заведений есть доступ к Wi-Fi, аппараты для приготовления кофе, удобные диванчики. Самое любопытное то, что в США насчитывается порядка 35 тысяч прачечных, доход от которых составляет от 5 млрд. долларов в год.
Прачечная - место отдыха.

Прачечная - место отдыха.

 

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