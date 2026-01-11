Новые удивительные снимки Земли от Google Earth

С нами не соскучишься!

Популярное приложение Google Earth после последнего обновления пополнилось тысячей новых снимков нашей планеты, сделанных в самых разных уголках Земли. Капитан-Прат, Чили



Корпен Айке, Аргентина Антарктида Аналалава, Мадагаскар Эль Арко, Мексика Абу-Даби, ОАЭ Залив Эксмут, Австралия Иссык-Куль, Киргизстан Сива, Египет Провинция Хаил, Саудовская Аравия Сеговия, Испания Цзуньи, Китай Тшадуа, Нигер Шимога, Индия Кюкен, Франция Амман, Иордания Шанжао, Китай



