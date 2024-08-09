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9 хитростей, которые облегчат быт

Казалось бы, лавровый лист нужен для того, чтобы придать аромат блюдам, а гигиеническая помада – чтобы защитить губы от мороза и ветра, но нет! У этих и других вещей, которые находятся у нас под рукой, есть более интересные способы применения, способные сильно облегчить быт. Делимся самыми полезными из них.




Хитрость 1: Чайная ложка быстро остудит горячий чай




Положите в чай несколько ложек, чтобы он быстрее остыл. 

Свежезаваренный ароматный чай, вкусом которого можно неспешно наслаждаться, – это лучшее начало дня. Однако если вы торопитесь, возникает существенная проблема – нет времени ждать, пока напиток остынет, а обжигать губы не сильно хочется. Некоторые не заморачиваются, и просто добавляют в чай немного холодной воды, но это существенно портит его вкус. Мы же предлагаем добиваться комфортной температуры другим способом – положите в чашку с чаем несколько чайных ложек на две-три минуты. Металл «заберет» тепло и напиток станет менее горячим.

Хитрость 2: Тандем лимона с солью уберет неприятный запах с разделочной доски




Насыпьте на доску соль и протрите ее половинкой лимона. 

Деревянные разделочные доски красивые, прочные, удобные, экологичные и безопасные. Некоторые хозяйки даже используют их как предмет декора, оставляя стоять на столешнице на стильной подставке. Но у дерева, как и у любого другого материала, есть свои недостатки. Самый главный из них состоит в том, что оно очень быстро впитывает любые запахи, особенно неприятные. Например, если вы будете разделывать на доске рыбу, нарезать лук или чеснок, и сразу после этого не помоете ее, уже через полчаса дерево будет специфически пахнуть.

Однако есть и хорошая новость – запах можно легко и быстро устранить с помощью следующего подручного средства. Хорошо помойте доску проточной водой, положите на стол и щедро посыпьте солью. После этого отрежьте половинку лимона и натрите ею поверхность. Через пять-десять минут промойте доску под теплой проточной водой и протрите насухо – от запаха не останется и следа. Кстати, обратите внимание на то, что любую кухонную утварь из дерева после мытья сразу нужно протирать обычным или бумажным полотенцем, иначе от влаги она разбухнет.

Хитрость 3: Пылесос поможет разбить комки в пуховике




Вам понадобится пылесос и вакуумный пакет. 

Конец лета – отличное время для того, чтобы начать приводить в порядок зимнюю одежду. Если вы хотите сэкономить на химчистке и постирать пуховик дома в стиральной машине, будьте готовы к тому, что наполнитель может сбиться в комок. Опытные хозяйки советуют вместе с одеждой отправлять в барабан несколько теннисных мячиков, чтобы пух оставался на месте. Но если в процессе стирки что-то пошло не так, и внутри пуховика все-таки образовались комки (от этого не застрахован ни натуральный, ни искусственный наполнитель), воспользуйтесь следующим лайфхаком.

Для начала просушите верхнюю одежду на улице или на балконе, после чего положите в вакуумный пакет, вытяните воздух с помощью специального клапана, а затем, включив на пылесосе функцию реверсивной подачи, закачайте его обратно. Для хорошего результата процедуру нужно будет повторить несколько раз. В конце достаньте пуховик, положите на пол, на стол или любую другую ровную поверхность и разгладьте ткань с помощью узкой насадки для чистки мебели. Такая хитрость помогает расправить наполнитель даже при очень сильной усадке.

На заметку: Если комки образовались в куртке, можно попробовать решить проблему феном. Для этого включите холодный поток, направьте на одежду и подождите, пока наполнитель насытится воздухом.

Хитрость 4: Бумага и пищевая сода устранит неприятный запах в обуви




Насыпьте соду в бумажный конверт

Летом проблема пота, грибка, бактерий и, соответственно, неприятного запаха в обуви становится особенно актуальной. Если вы с ней постоянно сталкиваетесь, рекомендуем отказаться от покупки специальных дезодорантов (которые зачастую оказываются бесполезными), и прибегнуть к подручным средствам. Мы говорим о бумаге и пищевой соде.

Сделайте из бумаги или газеты небольшие конвертики, которые с легкостью поместятся в кроссовки, туфли или ботинки, насыпьте внутрь по две столовых ложки соды и положите в обувь. Пищевая сода является отличным абсорбентом, поэтому на раз поглощает влагу и неприятные запахи. А если вы хотите, чтобы кроссовки приятно пахли после процедуры, можете добавить в конверт несколько капель любимого эфирного масла.

Хитрость 5: Газета заточит нож




Можно брать любую ненужную газету. 

У старых газет есть множество полезных функций, поэтому советуем не выбрасывать их после прочтения. Можно использовать прессу для того, чтобы убрать разводы со стекла, устранить неприятный запах в холодильнике, высушить обуви. А еще газета способна наточить затупившийся нож. Да-да, вы все правильно поняли.

Для этого сложите листы напополам, положите на стол и проведите плоской стороной ножа по газете несколько раз – движения такие же, как в процессе заточки прибора точилкой. Спустя три минуты лезвие вновь станет острым, и вы смело сможете использовать нож для нарезки продуктов.

Хитрость 6: Гигиеническая помада поможет крепко завязать шнурки




Смажьте шнурки гигиеничкой.

Какими бы крепкими и надежными ни выглядели шнурки, они все равно могут развязаться в самый неподходящий момент. Причем, это касается любых изделий – как из синтетической, так и из натуральной ткани. Особенно неприятно, если эта ситуация произошла на улице во время дождя – приходится наклоняться и завязывать мокрые, грязные шнурки.

Чтобы с вами никогда не происходил такой конфуз, перед тем, как завязывать шнурки, натирайте их гигиенической помадой. После этого сделайте крепкий узел и отправляйтесь по своим делам. В состав косметического средства входят растительные масла, которые улучшают «сцепление» ткани и препятствуют развязыванию шнурков.

Хитрость 7: Выводите пятна от кофе нашатырным спиртом




Нашатырь отлично справится со свежими пятнами

Еще один универсальный солдат, который помогает решить огромное количество бытовых проблем – это нашатырный спирт. Многие используют его для отбеливания одежды, но оказывается, он также хорошо зарекомендовал себя и в выведении пятен от кофе.

Если вы нечаянно пролили напиток на ковер или на мягкую мебель, сделайте следующее: возьмите салфетку или кусочек бумажного полотенца и осторожно соберите остатки жидкости. После этого растворите в 200 миллилитрах воды 10 капель нашатыря, хорошо размешайте, нанесите на пятно и оставьте на пять минут. Этого времени хватит для того, чтобы средство подействовало. Если же нет – повторите процедуру еще раз. В конце соберите жидкость, просушите ткань феном и наслаждайтесь результатом.

Хитрость 8: Лавровый лист защитит крупы от жучков




Положите лавровый лист в контейнер с мукой. 

Непрошенные гости в виде жучков в муке или в крупах – это, увы, не редкость. Если вы уже устали думать, как избежать их появления, ловите годный лайфхак. Для начала пересыпьте продукт в герметичную банку, затем положите в нее лавровый лист и плотно закройте крышкой.

В «лаврушке» содержатся эфирные масла, которые отпугивают вредителей своим запахом. Благодаря этой хитрости вам больше не придется выбрасывать испорченную муку или гречку – они будут надежно защищены от жучков и других насекомых.

Хитрость 9: Старая упаковка от хлеба станет удобным пакетом для хранения овощей




Положите лук в упаковку, которая осталась от хлеба. 

Если вы до сих пор выбрасываете упаковку от хлеба, советуем вам остановиться и пересмотреть свое отношение к ней. Оказывается, она прекрасно подходит для хранения овощей в холодильнике, защищая их от появления гнили. Кроме того, благодаря такой упаковке вы сможете располагать рядом овощи, которые нельзя хранить по соседству. Отличный вариант экономии места в холодильнике.
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