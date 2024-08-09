9 хитростей, которые облегчат быт

Казалось бы, лавровый лист нужен для того, чтобы придать аромат блюдам, а гигиеническая помада – чтобы защитить губы от мороза и ветра, но нет! У этих и других вещей, которые находятся у нас под рукой, есть более интересные способы применения, способные сильно облегчить быт. Делимся самыми полезными из них.

Хитрость 1: Чайная ложка быстро остудит горячий чай

Хитрость 2: Тандем лимона с солью уберет неприятный запах с разделочной доски

Хитрость 3: Пылесос поможет разбить комки в пуховике

Хитрость 4: Бумага и пищевая сода устранит неприятный запах в обуви

Хитрость 5: Газета заточит нож

Хитрость 6: Гигиеническая помада поможет крепко завязать шнурки

Хитрость 7: Выводите пятна от кофе нашатырным спиртом

Хитрость 8: Лавровый лист защитит крупы от жучков

Хитрость 9: Старая упаковка от хлеба станет удобным пакетом для хранения овощей

Положите в чай несколько ложек, чтобы он быстрее остыл.Свежезаваренный ароматный чай, вкусом которого можно неспешно наслаждаться, – это лучшее начало дня. Однако если вы торопитесь, возникает существенная проблема – нет времени ждать, пока напиток остынет, а обжигать губы не сильно хочется. Некоторые не заморачиваются, и просто добавляют в чай немного холодной воды, но это существенно портит его вкус. Мы же предлагаем добиваться комфортной температуры другим способом – положите в чашку с чаем несколько чайных ложек на две-три минуты. Металл «заберет» тепло и напиток станет менее горячим.Насыпьте на доску соль и протрите ее половинкой лимона.Деревянные разделочные доски красивые, прочные, удобные, экологичные и безопасные. Некоторые хозяйки даже используют их как предмет декора, оставляя стоять на столешнице на стильной подставке. Но у дерева, как и у любого другого материала, есть свои недостатки. Самый главный из них состоит в том, что оно очень быстро впитывает любые запахи, особенно неприятные. Например, если вы будете разделывать на доске рыбу, нарезать лук или чеснок, и сразу после этого не помоете ее, уже через полчаса дерево будет специфически пахнуть.Однако есть и хорошая новость – запах можно легко и быстро устранить с помощью следующего подручного средства. Хорошо помойте доску проточной водой, положите на стол и щедро посыпьте солью. После этого отрежьте половинку лимона и натрите ею поверхность. Через пять-десять минут промойте доску под теплой проточной водой и протрите насухо – от запаха не останется и следа. Кстати, обратите внимание на то, что любую кухонную утварь из дерева после мытья сразу нужно протирать обычным или бумажным полотенцем, иначе от влаги она разбухнет.Вам понадобится пылесос и вакуумный пакет.Конец лета – отличное время для того, чтобы начать приводить в порядок зимнюю одежду. Если вы хотите сэкономить на химчистке и постирать пуховик дома в стиральной машине, будьте готовы к тому, что наполнитель может сбиться в комок. Опытные хозяйки советуют вместе с одеждой отправлять в барабан несколько теннисных мячиков, чтобы пух оставался на месте. Но если в процессе стирки что-то пошло не так, и внутри пуховика все-таки образовались комки (от этого не застрахован ни натуральный, ни искусственный наполнитель), воспользуйтесь следующим лайфхаком.Для начала просушите верхнюю одежду на улице или на балконе, после чего положите в вакуумный пакет, вытяните воздух с помощью специального клапана, а затем, включив на пылесосе функцию реверсивной подачи, закачайте его обратно. Для хорошего результата процедуру нужно будет повторить несколько раз. В конце достаньте пуховик, положите на пол, на стол или любую другую ровную поверхность и разгладьте ткань с помощью узкой насадки для чистки мебели. Такая хитрость помогает расправить наполнитель даже при очень сильной усадке.На заметку: Если комки образовались в куртке, можно попробовать решить проблему феном. Для этого включите холодный поток, направьте на одежду и подождите, пока наполнитель насытится воздухом.Насыпьте соду в бумажный конвертЛетом проблема пота, грибка, бактерий и, соответственно, неприятного запаха в обуви становится особенно актуальной. Если вы с ней постоянно сталкиваетесь, рекомендуем отказаться от покупки специальных дезодорантов (которые зачастую оказываются бесполезными), и прибегнуть к подручным средствам. Мы говорим о бумаге и пищевой соде.Сделайте из бумаги или газеты небольшие конвертики, которые с легкостью поместятся в кроссовки, туфли или ботинки, насыпьте внутрь по две столовых ложки соды и положите в обувь. Пищевая сода является отличным абсорбентом, поэтому на раз поглощает влагу и неприятные запахи. А если вы хотите, чтобы кроссовки приятно пахли после процедуры, можете добавить в конверт несколько капель любимого эфирного масла.Можно брать любую ненужную газету.У старых газет есть множество полезных функций, поэтому советуем не выбрасывать их после прочтения. Можно использовать прессу для того, чтобы убрать разводы со стекла, устранить неприятный запах в холодильнике, высушить обуви. А еще газета способна наточить затупившийся нож. Да-да, вы все правильно поняли.Для этого сложите листы напополам, положите на стол и проведите плоской стороной ножа по газете несколько раз – движения такие же, как в процессе заточки прибора точилкой. Спустя три минуты лезвие вновь станет острым, и вы смело сможете использовать нож для нарезки продуктов.Смажьте шнурки гигиеничкой.Какими бы крепкими и надежными ни выглядели шнурки, они все равно могут развязаться в самый неподходящий момент. Причем, это касается любых изделий – как из синтетической, так и из натуральной ткани. Особенно неприятно, если эта ситуация произошла на улице во время дождя – приходится наклоняться и завязывать мокрые, грязные шнурки.Чтобы с вами никогда не происходил такой конфуз, перед тем, как завязывать шнурки, натирайте их гигиенической помадой. После этого сделайте крепкий узел и отправляйтесь по своим делам. В состав косметического средства входят растительные масла, которые улучшают «сцепление» ткани и препятствуют развязыванию шнурков.Нашатырь отлично справится со свежими пятнамиЕще один универсальный солдат, который помогает решить огромное количество бытовых проблем – это нашатырный спирт. Многие используют его для отбеливания одежды, но оказывается, он также хорошо зарекомендовал себя и в выведении пятен от кофе.Если вы нечаянно пролили напиток на ковер или на мягкую мебель, сделайте следующее: возьмите салфетку или кусочек бумажного полотенца и осторожно соберите остатки жидкости. После этого растворите в 200 миллилитрах воды 10 капель нашатыря, хорошо размешайте, нанесите на пятно и оставьте на пять минут. Этого времени хватит для того, чтобы средство подействовало. Если же нет – повторите процедуру еще раз. В конце соберите жидкость, просушите ткань феном и наслаждайтесь результатом.Положите лавровый лист в контейнер с мукой.Непрошенные гости в виде жучков в муке или в крупах – это, увы, не редкость. Если вы уже устали думать, как избежать их появления, ловите годный лайфхак. Для начала пересыпьте продукт в герметичную банку, затем положите в нее лавровый лист и плотно закройте крышкой.В «лаврушке» содержатся эфирные масла, которые отпугивают вредителей своим запахом. Благодаря этой хитрости вам больше не придется выбрасывать испорченную муку или гречку – они будут надежно защищены от жучков и других насекомых.Положите лук в упаковку, которая осталась от хлеба.Если вы до сих пор выбрасываете упаковку от хлеба, советуем вам остановиться и пересмотреть свое отношение к ней. Оказывается, она прекрасно подходит для хранения овощей в холодильнике, защищая их от появления гнили. Кроме того, благодаря такой упаковке вы сможете располагать рядом овощи, которые нельзя хранить по соседству. Отличный вариант экономии места в холодильнике.