Автопарк Шварценеггера: какие машины есть в коллекции «железного» Арни

Знаменитый Арнольд Шварценеггер один из наиболее высокооплачиваемых актеров Голливуда, а также экс-губернатор штата Калифорния. За свою продолжительную звездную карьеру Арни смог собрать внушительную коллекцию автомобилей. В собственности актера имеется несколько очень интересных и даже редких автомобилей. Посмотрим же на них поближе.
1. Dodge Challenger SRT8
Красивый и стильный автомобиль. /Фото: zimbio.com.
Одним из самых ярких автомобилей в гараже Арнольда Шварценеггера (в том числе буквально) является масл-кар Dodge Challenger SRT8. Машина выкрашена в ярко-оранжевый цвет и в соответствии со всеми традициями имеет черную полосу от носа до хвоста через весь кузов. Машина оснащена мощным 6.1-литровым V8 HEMI мотором с отдачей 425 лошадиных сил.
2. Excalibur Series lll Phaeton
Имеется в коллекции Арнольда. /Фото: wallpaperup.com.
Арнольд Шварценеггер неоднократно подчеркивал, что именно Excalibur является одной из его самых любимых машин. Авто вовсе не пылится в гараже. Когда Арнольд посещает Лос-Анджелес, его можно частенько увидеть на улицах города именно за рулем этой роскошной машины. Выпускались Excalibur в период с 1975 по 1979 год. Ездит авто на 7.5-литровом двигателе отдачей 215 л.с.
3. HUMMER H1
Арнольд любит военные авто. /Фото: kinotime.org.
Большую слабость Арни питает к военным автомобилям. В его коллекции есть не один, а сразу несколько HUMMER. Чаще всего актер ездит на первой модели. Любопытно, что оба гиганта работают на биотопливе. Об этом красноречиво свидетельствует наклейка в задней части внедорожника.
4. Dodge M37
Часто посещает тематические мероприятия на нем. /Фото: zimbio.com.
Коллекционный военный автомобиль, который Арнольд Шварценеггер использует только для посещения тематических мероприятий. Машина, которая находится в распоряжении «Терминатора», побывала в двух войнах – Корейской и Вьетнамской. Работает грузовик на 3.8-литровом двигателе мощностью 78 л.с.
5. Jeep Grand Wagoneer «Governator»
Крутой классический внедорожник. /Фото: jeep-for-sale.com.
Тюнингованный автомобиль, который был создан специально по заказу Арнольда. Над моделью трудились мастера из тюнинг-гаража West Coast Customs. Под капотом у этого зверя стоит 6.6-литровый Duramax Diesel отдачей более 500 л.с. Салон отделан кожей аллигатора. По некоторым данным это авто актер уже продал, причем за достаточно небольшую сумму.
6. Mercedes Unimog Arnold Schwarzenegger Edition
Один такой есть с автографом Арни. /Фото: celebritycarsblog.com.
Специальное издание Unimog, которое вышло ограниченным тиражом. Один такой автомобиль долгое время находился в коллекции Арнольда, подарок компании-производителя. Машина с 6.3-литровым мотором мощностью 320 лошадиных сил из коллекции звезды была продана не так давно с аукциона. В салоне Арни оставил автограф для нового счастливого обладателя.
7. Porsche 911
Крутой автомобиль для крутого парня. /Фото: goodnew.ru.
Почетное место в гараже Арнольда занимает и легендарный Porsche 911. Кабриолет в кузове 997 выкрашен в серебристый цвет. Машина оснащена оппозитным 3.8-литровым битурбо мотором мощностью 480 лошадиных сил. Чаще всего Арни ездит на Porsche в летний период.
8. Mercedes SLS
У Арнольда много кабриолетов. /Фото: goodnew.ru.
Еще один кабриолет в коллекции Шварценеггера. Удивляться не стоит, ведь ездить приходиться на машине по большей части в солнечной Калифорнии. Роскошное авто использует атмосферный V8 двигатель, который выдает 571 лошадиную силу. До 100 км/ч этот красавчик способен набрать скорость всего за 3.7 секунды.
9. Gelaendewagen Kreisel
В кругу друзей и на крутом внедорожнике. /Фото: trucktrend.com.
Конечно же у «большого парня» есть и большой «Гелик». Более того, у Арнольда в гараже стоит тюнингованный образец от мастеров Kreisel. В нем изменена отделка, в том числе приборная панель, добавлено несколько любопытных новшеств. Специально для Арнольда во внедорожник поставили мотор мощностью 490 л.с.
10. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse
Лучший в мире автомобиль. /Фото: weacom.ru.
Завершить обзор коллекции знаменитого актера стоит вот таким гиперкаром. «Топовый» автомобиль использует мотор W16 с четырьмя турбинами. Отдача двигателя достигает 1200 «лошадей». Максимальная скорость – 410 км/ч. Один из немногих автомобилей на планете Земля, который оказываясь на вторичном рынке, не теряет в цене. Впрочем, избавляться от него, Арни точно не намерен.
И еще: M47 PATTON
Хобби большого парня. /Фото: setwalls.ru.
А еще в коллекции Арнольда есть настоящий танк! Американский M47 выпускался с 1951 по 1953 год. При этом боевая машина стояла на вооружении вплоть до 1990-го года. За все время было произведено свыше 8 тысяч танков данного вида.
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