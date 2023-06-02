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Сколько физической активности нам нужно на самом деле

Недавняя работа ученых из Тайваня показала удивительные результаты. Многолетние исследования позволили, наконец, понять, сколько именно физической нагрузки требуется человеку, чтобы сохранить силу и молодость до конца своих дней.

Сколько физической активности нам нужно на самом деле

Эксперимент тайваньских ученых продолжался более восьми лет. Респондентами же стали около четырехсот тысяч человек — серьезная выборка. Результат исследования должен порадовать даже самых ленивых товарищей: выяснилось, что даже пятнадцать минут активных занятий спортом в день достаточно, чтобы повысить продолжительность жизни на несколько лет.

Сколько физической активности нам нужно на самом деле

Умеренной нагрузкой ученые видят не только занятия в спортзале. Оказывается, можно просто посвящать указанное время обычным прогулкам. Судя по результатам исследований, это может стать даже неплохой профилактикой рака.

Сколько физической активности нам нужно на самом деле

Но это справедливо лишь для поддержания общего тонуса организма. Тем же, кто хочет добиться большего, придется и работать больше. Привести себя в форму за максимально короткий срок поможет только регулярное посещение спортзала: три, а затем и четыре раза в неделю. Не бойтесь перетренированности — лучше бойтесь лишнего веса и связанных с этим проблем.

Сколько физической активности нам нужно на самом деле

Большую роль играет и продолжительность самой тренировки. Заниматься нужно не менее часа и превышать этот лимит не стоит. Дело в том, что после часа активной работы на тренажерах, тело начинает вырабатывать гормон стресса, кортизол. Он не только заставляет вас чувствовать усталость, но и негативно сказывается на состоянии организма в целом.

Сколько физической активности нам нужно на самом деле

Лучше всего будет строить занятие по следующей схеме: разминка, силовая нагрузка, кардио. Разминка совершенно необходима, если вам дорого здоровье. Работа с весами поможет сформировать рельеф и набрать необходимую массу. Завершающее кардио включит процесс сжигания жира.

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