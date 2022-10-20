С нами не соскучишься!

8 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mvilorich Vilin
    Один день из жизни Ивана ДенисовичаОбычные сутки ряд...
  • Ивановна
    Какая прелесть. Спасибо за статьюКак повились знам...
  • Irina Kislitsina
    Уважаемый Николай Иванович! Вы констатировали все правильно. Так и есть и хорошо известно, кроме трактовки гуманизма....12 черт русского ...

Нёрдлинген – немецкий город, построенный в кратере метеорита

Кажется невероятным, но в мире есть город, усыпанный алмазами. Его жители уже давно привыкли к стенам домов, блестящим на солнце всеми красками, а вот туристов увиденное приводит в настоящий восторг. Нёрдлинген – небольшой городок в Германии, построенный в кратере упавшего на землю метеорита. Это место – объект пристального внимания геологов и космонавтов NASA.

Нёрдлинген - немецкий город, построенный в кратере метеорита

Нёрдлинген - немецкий город, построенный в кратере метеорита

Падение гигантского метеорита произошло 15 млн лет назад. На память об этом событии осталась гигантская воронка диаметром в 26 км. В этой-то воронке и расположился средневековый городок. Конечно же, когда строился Нёрдлинген, никто не догадывался об истинном происхождении этой местности. Годы спустя считалось, что это кратер потухшего вулкана, и только в 1960-х годах американские ученые, приехавшие сюда для исследований, обнаружили, что воронка отличается от привычных вулканических кратеров. Исследования породы, из которой построены дома в городе, дало основания сделать предположение о внеземном происхождении города.

Нёрдлинген - немецкий город, построенный в кратере метеорита

Порода испещрена алмазами: геологи полагают, что они образовались в результате влияния высокой температуры и сильного давления, углерод превратился в алмазы. Всего в Нёрдлингене сегодня насчитывается примерно 72 тонны драгоценных камней. От вандалов город спасает лишь то, что по виду это, скорее, алмазная пыль, частички неразличимы человеческим глазом.

Нёрдлинген - немецкий город, построенный в кратере метеорита

Когда было сделано открытие об истории истинного происхождения города, им заинтересовались сотрудники NASA. Сюда приезжали специалисты для проведения экспериментов в рамках программы «Аполлон-14». В городском музее Нёрдлингена хранится и ценный экспонат – образец горной породы, доставленный с Луны.

Порода на землю была доставлена экипажем «Аполлон-17».

Нёрдлинген - немецкий город, построенный в кратере метеорита

Туристов тянет в удивительный город, как магнитом. Местные жители, напротив, холодно относятся к тому, что живут в таком уникальном месте, говорят, что уже привыкли к повышенному вниманию.

Нёрдлинген - немецкий город, построенный в кратере метеорита

Нёрдлинген – популярное туристическое место.

Нёрдлинген - немецкий город, построенный в кратере метеорита

Нёрдлинген - немецкий город, построенный в кратере метеорита

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх