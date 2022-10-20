Нёрдлинген – немецкий город, построенный в кратере метеорита

Кажется невероятным, но в мире есть город, усыпанный алмазами. Его жители уже давно привыкли к стенам домов, блестящим на солнце всеми красками, а вот туристов увиденное приводит в настоящий восторг. Нёрдлинген – небольшой городок в Германии, построенный в кратере упавшего на землю метеорита. Это место – объект пристального внимания геологов и космонавтов NASA.











Падение гигантского метеорита произошло 15 млн лет назад. На память об этом событии осталась гигантская воронка диаметром в 26 км. В этой-то воронке и расположился средневековый городок. Конечно же, когда строился Нёрдлинген, никто не догадывался об истинном происхождении этой местности. Годы спустя считалось, что это кратер потухшего вулкана, и только в 1960-х годах американские ученые, приехавшие сюда для исследований, обнаружили, что воронка отличается от привычных вулканических кратеров. Исследования породы, из которой построены дома в городе, дало основания сделать предположение о внеземном происхождении города.







Порода испещрена алмазами: геологи полагают, что они образовались в результате влияния высокой температуры и сильного давления, углерод превратился в алмазы. Всего в Нёрдлингене сегодня насчитывается примерно 72 тонны драгоценных камней. От вандалов город спасает лишь то, что по виду это, скорее, алмазная пыль, частички неразличимы человеческим глазом.







Когда было сделано открытие об истории истинного происхождения города, им заинтересовались сотрудники NASA. Сюда приезжали специалисты для проведения экспериментов в рамках программы «Аполлон-14». В городском музее Нёрдлингена хранится и ценный экспонат – образец горной породы, доставленный с Луны.

Порода на землю была доставлена экипажем « Аполлон -17».Туристов тянет в удивительный город, как магнитом. Местные жители, напротив, холодно относятся к тому, что живут в таком уникальном месте, говорят, что уже привыкли к повышенному вниманию.Нёрдлинген – популярное туристическое место.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)