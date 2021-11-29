Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущёвки

Отличительные особенности типовых хрущевок – невысокие потолки, малогабаритные кухни и санузлы – предъявляют особые требования к дизайну интерьера.

Пышные балдахины, объемные люстры, вычурная мебель сделают тесной и без того небольшую площадь. Если хочется создать стильное и комфортное пространство, стоит обратить внимание на интерьерные стили с лаконичным декором, светлой палитрой и функциональной мебелью.









Скандинавский

Ретро

Джапанди

Минимализм

Лофт

Контемпорари

Баухауз

Одним из лидеров при оформлении квартир малой площади по праву считается сканди. Еще пару десятилетий назад белые стены у воспитанного на спорной декоративности 90-х и евроремонте нулевых россиянина вызывали опасение. Сегодня скандинавский стиль – must have для малогабаритного жилья.Среди достоинств стиля выделяют:Максимум свободного пространства;Сохранение естественного света;Светлую палитру отделочных материалов;Преобладание натуральных материалов: дерева, бумаги, камня, тканей и т.д.;Функциональную, лаконичную мебель.При этом найти два одинаковых скандинавских интерьера довольно сложно. Стиль открыт экспериментам и легко адаптируется под индивидуальные предпочтения хозяев.Большинство хрущевок перешли по наследству от старшего поколения к молодежи. Есть особый шик в том, чтобы оставить романтику советского ретро при оформлении квартиры.Для раннего ретро характерны яркие цвета, а почетное место отводится красной палитре. Атмосферу ностальгии по прошлому также поможет создать черно-белая плитка на полу, покрытые лаком шкафы, диваны на тонких ножках и обои в вертикальную полоску с цветочным или геометрическим паттерном. Неотъемлемые атрибуты стиля – живопись на стенах и хрустальный декор.Набирающий популярность джапанди вобрал себя натуральность и уют скандинавского стиля и функциональный минимализм японского. Здесь нет места лишней мебели и декору, зато ценится практичность и легкость, что для небольших квартир хрущевской застройки является особенно важным.Палитра отделочных материалов, декора и мебели включает земельные, древесные и растительные оттенки. Резкие контрасты не приветствуются, но пыльно-розовый, светло-желтый и оливковый могут соседствовать с темным графитом и теплой охрой.Визуально приподнять потолок в спальне поможет низкая мебель, унаследованная от японской традиции. Лучшим декором станут кашпо, ковры, корзины из джута и живые цветы.Строгость и аскетичность минимализма могут отталкивать любителей теплого домашнего уюта с мягкими пледами, декоративными статуэтками и обилием текстиля, а зря. Помимо четкой геометрии и лаконичной, функциональной мебели, для него характерны светлые оттенки, большое количества света и отделка стен или пола натуральным деревом.Минималистичные интерьеры не только помогают высвободить больше пространства, но и избавляют хозяев от визуального шума. В такой квартире комфортно находиться во время отдыха, и проще сосредоточиться, если нужно решить рабочие вопросы.Вдохновленный индустриальным шиком лофт предполагает отказ от перегородок, поэтому часто используется при оформлении перепланированных в студию хрущевок. Перегородку между кухней и гостиной или сносят совсем, или передвигают.Визитная карточка стиля – грубая кирпичная кладка, которой отделывают одну из стен или зонируют пространство. Бетон, натуральная древесина, хромированная мебель и яркий декор помогают поддержать атмосферу заводской романтики.Практичность и элегантность – два столпа, на которые опирается интерьерный контемпорари. Объединение элементов самых разных стилей, отсутствует четких правил и использование современных, доступных материалов делают его популярным у ценителей комфорта и эстетики.При оформлении окон и подборе мебели предпочтение отдают простой геометрии и лаконичности. Многофункциональные диваны-кровати, раздвижные столы, шкафы, встроенные в ниши, отлично вписываются в стилистику и помогают экономить пространство.Встроенная мебель, модульные конструкции, практичные отделочные материалы – атрибуты баухауза. Стиль был невероятно популярен в Германии в первой половине 20 века, а сегодня используется любителями нетривиальных интерьеров по всему миру.Здесь все подобрано в угоду практичности. Максимально продумано освещение и система хранения, сведено к минимуму количество декора.Финансовая составляющая во время выбора интерьерного стиля учитывается ничуть не меньше визуальной. Большинство горожан отдают предпочтение хрущевкам именно в силу их дешевизны и удобного расположения. Стоимость ремонта при этом не должна превышать 35-40 % от цены за квартиру. Ампир, арт-деко, барокко с их приверженностью дорогим, натуральным материалам и роскошной мебели хрущевкам крайне противопоказаны.