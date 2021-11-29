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Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущёвки

Отличительные особенности типовых хрущевок – невысокие потолки, малогабаритные кухни и санузлы – предъявляют особые требования к дизайну интерьера.
Пышные балдахины, объемные люстры, вычурная мебель сделают тесной и без того небольшую площадь. Если хочется создать стильное и комфортное пространство, стоит обратить внимание на интерьерные стили с лаконичным декором, светлой палитрой и функциональной мебелью.

Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевки

Скандинавский


Одним из лидеров при оформлении квартир малой площади по праву считается сканди. Еще пару десятилетий назад белые стены у воспитанного на спорной декоративности 90-х и евроремонте нулевых россиянина вызывали опасение. Сегодня скандинавский стиль – must have для малогабаритного жилья.
Среди достоинств стиля выделяют:

Максимум свободного пространства;

Сохранение естественного света;
Светлую палитру отделочных материалов;
Преобладание натуральных материалов: дерева, бумаги, камня, тканей и т.д.;
Функциональную, лаконичную мебель.
При этом найти два одинаковых скандинавских интерьера довольно сложно. Стиль открыт экспериментам и легко адаптируется под индивидуальные предпочтения хозяев.

Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевкиКакой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевки

Ретро


Большинство хрущевок перешли по наследству от старшего поколения к молодежи. Есть особый шик в том, чтобы оставить романтику советского ретро при оформлении квартиры.

Для раннего ретро характерны яркие цвета, а почетное место отводится красной палитре. Атмосферу ностальгии по прошлому также поможет создать черно-белая плитка на полу, покрытые лаком шкафы, диваны на тонких ножках и обои в вертикальную полоску с цветочным или геометрическим паттерном. Неотъемлемые атрибуты стиля – живопись на стенах и хрустальный декор.
Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевкиКакой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевкиКакой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевки

Джапанди


Набирающий популярность джапанди вобрал себя натуральность и уют скандинавского стиля и функциональный минимализм японского. Здесь нет места лишней мебели и декору, зато ценится практичность и легкость, что для небольших квартир хрущевской застройки является особенно важным.
Палитра отделочных материалов, декора и мебели включает земельные, древесные и растительные оттенки. Резкие контрасты не приветствуются, но пыльно-розовый, светло-желтый и оливковый могут соседствовать с темным графитом и теплой охрой.
Визуально приподнять потолок в спальне поможет низкая мебель, унаследованная от японской традиции. Лучшим декором станут кашпо, ковры, корзины из джута и живые цветы.
Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевкиКакой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевки

Минимализм


Строгость и аскетичность минимализма могут отталкивать любителей теплого домашнего уюта с мягкими пледами, декоративными статуэтками и обилием текстиля, а зря. Помимо четкой геометрии и лаконичной, функциональной мебели, для него характерны светлые оттенки, большое количества света и отделка стен или пола натуральным деревом.
Минималистичные интерьеры не только помогают высвободить больше пространства, но и избавляют хозяев от визуального шума. В такой квартире комфортно находиться во время отдыха, и проще сосредоточиться, если нужно решить рабочие вопросы.
Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевки

Лофт


Вдохновленный индустриальным шиком лофт предполагает отказ от перегородок, поэтому часто используется при оформлении перепланированных в студию хрущевок. Перегородку между кухней и гостиной или сносят совсем, или передвигают.
Визитная карточка стиля – грубая кирпичная кладка, которой отделывают одну из стен или зонируют пространство. Бетон, натуральная древесина, хромированная мебель и яркий декор помогают поддержать атмосферу заводской романтики.
Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевки

Контемпорари


Практичность и элегантность – два столпа, на которые опирается интерьерный контемпорари. Объединение элементов самых разных стилей, отсутствует четких правил и использование современных, доступных материалов делают его популярным у ценителей комфорта и эстетики.
При оформлении окон и подборе мебели предпочтение отдают простой геометрии и лаконичности. Многофункциональные диваны-кровати, раздвижные столы, шкафы, встроенные в ниши, отлично вписываются в стилистику и помогают экономить пространство.
Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевкиКакой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевки

Баухауз


Встроенная мебель, модульные конструкции, практичные отделочные материалы – атрибуты баухауза. Стиль был невероятно популярен в Германии в первой половине 20 века, а сегодня используется любителями нетривиальных интерьеров по всему миру.
Здесь все подобрано в угоду практичности. Максимально продумано освещение и система хранения, сведено к минимуму количество декора.
Какой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевкиКакой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевкиКакой стиль интерьера выбрать для оформления хрущевки

Финансовая составляющая во время выбора интерьерного стиля учитывается ничуть не меньше визуальной. Большинство горожан отдают предпочтение хрущевкам именно в силу их дешевизны и удобного расположения. Стоимость ремонта при этом не должна превышать 35-40 % от цены за квартиру. Ампир, арт-деко, барокко с их приверженностью дорогим, натуральным материалам и роскошной мебели хрущевкам крайне противопоказаны.
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