Почему в одних уголках планеты прижилось правостороннее движение, а в других - левостороннее

Любой водитель, впервые приезжая в незнакомую страну, обязательно узнаёт, какое движение там традиционно - правостороннее или левостороннее. А ведь кажется странным, что при сегодняшних тенденциях к глобализации под один стандарт вся планета и не собирается подстраиваться. Но дело всё в том, что в каждом уголке мира к выбору направления движения приходили по своему, и если одни просто определились в какой-то момент, то другие страны шли к этому много столетий.
Чтобы не толкаться на дорогах, разные страны разграничивали направление движения по-разному. /Фото: yuid.ru
История первого задокументированного случая, когда движение на дорогах установилось в определённом направлении, относит нас ещё к Древнему Риму. А сложилась там такая ситуация: если простые граждане ходили преимущественно пешком, то вот воины передвигались на лошадях. При этом они постоянно оставались наготове, чтобы если что - атаковать. Так как уже тогда все старались учиться владеть правой рукой, то ездить решили по левой стороне, что и привело к созданию практики левостороннего движения.
Оружие древние римляне держали в правой руке, поэтому ездили слева. /Фото: hist-etnol.livejournal.com
В итоге долгое время, ещё с тех самых античных веков, левосторонний вариант был практически повсеместным. Однако с изменением эпохи стали меняться и предпочтения участников движения. Популярность правостороннего движения, собственно, и стала расти тогда, когда от необходимости держать правую руку свободной для нападения остались одни воспоминания предыдущих поколений. Сегодня именно правосторонний вариант наиболее распространён по миру.
Страны мира с правосторонним движением отмечены красным, с левостороннем - синим.
А вот государства, где сохранилось левостороннее движение, зачастую имеют свою собственную историю такого выбора. Один из самых ярких примеров страны, где по-прежнему действует левостороннее движение - это Великобритания. И в её случае уместно сказать, что так сложилось исторически, причём на сушу эта традиция пришла из водных просторов. Англия, столетиями известная как морская держава, попросту переняла механизм расхождение судов левыми бортами и перенесла на дороги.
Австралия - ещё одна из немногих стран, где ездят слева. /Фото: ru.wikipedia.org
Похожая история есть и у Японии, где привыкли ездить по левой стороне, потому что нужно было исключить вероятность столкновения самураями слева, так как именно там они носили свои острые катаны. Собственно, большинство стран выбирают тип движения по проезжей части, исходя из собственной истории или культуры. Поэтому во время первого путешествия в конкретное государство определённо стоит выяснить, в какую же сторону там двигаются автомобили.
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