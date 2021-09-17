Книги, которые спасут тебя от депрессии

Гложет грусть, душит депрессия и ты не знаешь, как с этим бороться?! Возможно, тебе стоит сменить тактику. Есть на такой случай небольшой список книг, которые смогут не только развлечь, но и увлекут за собой, прочь от каких-либо проблем.













1) «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.



Это удивительная книга от всемирно известных русских писателей-фантастов смогла завоевать сердца читателей, став одним из лучших бестселлеров своего времени. В своей книги братья Стругацкие рассказывают о странных перипетиях одного юного программиста, Александра Привалова, который решается совершить путешествие на арендованной машине, по центральной части России. Вскоре главный герой вдруг попадает в загадочный, провинциальный город, где его ожидают удивительные, а порой и страшные вещи, которые достаточно сложно объяснить с точки зрения традиционной науки.







2) «Правила виноделов» от Джона Ирвинга.



Недаром Джона Ирвинга по праву считают классиком американской литературы. В своем романе он великолепно смог описать жизнь одной семьи, которая в наше абсурдное время пытается создать свою гармонию и баланс между материальным и бесценным.







3) Знаменитые «Трое в лодке, не считая собаки», Джерома К. Джером.

Этот невероятный английский писатель-сатирик словно воплотил весь свой талант юмориста на создание подобного шедевра. Трое истинных джентльменов, путешествуя по Темзе, сталкиваются с воистину интересными приключениями, где балом правит комичность ситуации. Но это отнюдь не мешает им выходить из трудного положения с гордо поднятой головой, не теряя собственное достоинство.4) Еще один невероятный шедевр – «Пока я жива», Даунхэм Дженни.Эта трогательная история повествуют о жизни одной шестнадцатилетней девочки, которая в своем желании достичь большего, чем ее сверстницы, создает «некий» список желаний. И вопреки всему, она безусловно обязана воплотить его в реальность. Ведь главный ее мотив – успеть все, пока она еще жива. Пожалуй, не найдется тот человек, которого бы эта удивительная история не тронула до глубины души.5) Следующим шедевром в нашем списке можно смело назвать «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса . Популярность этой книги неоспорима. Даже вольная его экранизация была одобрена скептиками. Забавная команда авантюристов бороздит просторы космоса в вечном поиске счастья, приключений и, конечно же, коктейля «Пангалактический Грызлодер». А мешают им в этом навязанные вселенной миссии, по спасению всех существ в галактике. Но не спешите огорчаться. Это не легкое приключенческое чтиво. Под обвёрткой сарказма и скептицизма таятся вопросы бытия, смысла жизни и прочие тяжелые вопросы, ответы на которые пытается найти тут Дуглас Адамс.6) «Наивно. Супер» от Эрленда Лу.«Наивно. Супер» – восхитительная история о тринадцатилетнем мальчике, который в свои ранние годы уже начал остро ощущать кризис своей жизни. И не стоит заблуждаться на его счет. Ирония и внешний, легкий «примитивизм» лишь верхушка айсберга. Ведь, присмотревшись поближе, вы увидите всю полноту образов, которые пытался выплеснуть на бумагу Эрленд Лу. Что ему, безусловно, удалось. В противном случае, его творение не стали бы переводить на десятки языков. Читатели со всего света по достоинству оценили сей труд.7) Нельзя в нашем списке «антидепрессантов» не упомянуть и о «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт . Вот уж где действительно руководство по «восстановлению» себя. Элизабет удалось ярко, насыщенно, а главное, оптимистично изобразить трансформацию событий и человека. Женщина, у которой было все, вдруг, в одночасье, это «все» теряет. На месте карьеры, милого дома и крепкой семьи лишь пепел и разруха. И чтобы не сойти сума от переживаний, Гилберт решается на совсем уж радикальное решение. Она бросает всех и вся, продает имущество, рвет отношения и отправляется в путешествие, на встречу к своему счастью. Здесь вы найдете всю ту бурю эмоций, которые, возможно, одолевают вас самих. Радости, волнения, горечь переживай. Героиня романа не сломалась под тяготами невзгод, она смогла не только выстоять и пережить, но также смогла и обрести «себя» и свое желанное счастье.8) И напоследок, хотелось бы закончить список Рэйем Бредбери – «Лекарство от меланхолии».Это увлекательное творение словно говорит нам, что еще не все потеряно, что еще есть надежда. Трогательная история, наполненная добротой и грустью, чудесами и волнениями. Даже название книги говорит само за себя. Если вас одолевает депрессия или меланхолия, то «Лекарство от меланхолии» станет для вас лучшим «лекарством».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)