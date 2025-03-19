Несколько самых знаменитых побегов из тюрем

Итак, сегодня мы расскажем вам о самых знаменитых побегах из тюрем, которые запомнились многим на долгие годы. Некоторые из ниже представленных случаев могут действительно вас шокировать, другие же попросту удивят. Но лично нам кажется, что некоторые из этих преступников просто перевоплотились в «агентов 007», чтобы сбежать из тюрьмы.

Вертолет в помощь

Бутафорский пистолет дал пропуск на свободу

Преступник сумел сбежать из зала суда, просто заперев охранников в мужском туалете

Джулиан Шотард