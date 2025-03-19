Несколько самых знаменитых побегов из тюрем

Итак, сегодня мы расскажем вам о самых знаменитых побегах из тюрем, которые запомнились многим на долгие годы. Некоторые из ниже представленных случаев могут действительно вас шокировать, другие же попросту удивят. Но лично нам кажется, что некоторые из этих преступников просто перевоплотились в «агентов 007», чтобы сбежать из тюрьмы.
Вертолет в помощь
«Даже если ты попал за решетку, то не нужно отчаиваться!». Наверное, именно так думал преступник Паскаль Пайе или же Калашников Пэт. Этот весьма интересный гражданин попал в тюрьму на долгих тридцать лет за то, что убил человека во время ограбления инкассаторской машины. Приговорили его к заключению в 2001 году, но Пайе не отчаялся и все же решил во что бы то ни стало выбраться из мест лишения свободы. Срок у него был не маленький, и именно поэтому к побегу он подошел весьма основательно. Первые две попытки не были успешными, и на некоторое время Пайе затих. Как оказалось позже, именно тогда он стал вынашивать план своего третьего побега. Осуществил он его в 2007 году, да еще как феерично! Его сообщниками заранее был угнан вертолет вместе с пилотом, которого держали постоянно на мушке. Когда вертолет приземлился на крышу тюрьмы, из него выскочили три головореза в масках и помогли Паскалю забраться в вертолет, и все дружненько улетели. Пилот не пострадал и был отпущен на берегу Средиземного моря. С 2007 года о Паскале Пайе так никто и ничего не слышал.
Бутафорский пистолет дал пропуск на свободу
На что только не идут преступники, чтобы вырваться на свободу! Вот и этот известный многим грабитель банков и убийца Джонни Д. (он же Джон Диллинджер) решил выбраться на свободу с помощью пистолета, который он сам же и сделал. Оружие было сделано из дерева и выкрашено в черный цвет. Как он его умудрился сделать, история умалчивает, но факт остается фактом. В 1934 году Джонни отбывал заключение в тюрьме Краун-Пойнт, которая славилась тем, что оттуда просто невозможно сбежать в принципе. Она охранялась огромным количеством полицейских и военных нац. гвардии, которые были вооружены до зубов.
Когда новость о том, что известный преступник сбежал из тюрьмы, облетела все новостные издания того времени, выяснилось, что для побега Джонни использовал деревянный пистолет, выкрашенный в черный цвет. Именно им он заставил одного из охранников открыть дверь его камеры, а уже после этого взял двоих заложников, при этом приказав всем охранникам зайти в его камеру, и после того, как они оказались в ней, запер их и спокойно «смылся» из тюрьмы.
Преступник сумел сбежать из зала суда, просто заперев охранников в мужском туалете
Да и такое тоже имеет место быть. В 1953 году некий Альфи Хайндс был арестован за весьма громкое ограбление одного ювелирного магазинчика. Стоит сразу отметить, что сумма, которая была похищена, а это 90 тысяч долларов, так и не была возвращена больше никогда. Конечно же, блюстители закона поймали воришку буквально сразу же после того, как было совершенно ограбление. Суд приговорил Альфи к 12 годам тюремного заключения. Но как оказалось, Хайндс решил не задерживаться в тюрьме на столь долгий срок. Он каким-то непонятным образом обошел тюремную охрану, закрытые двери, а также шестиметровую стену, которой был огражден весь периметр тюрьмы. После того, как весть об этом происшествии долетела до СМИ, Альфи прозвали «Гудини» в честь известного иллюзиониста и виртуозного фокусника. После побега жизнь Хайндса круто изменилась. Он стал практически законопослушным гражданином. Альфи был рабочим на стройке, а также декоратором.
Можно сказать, что «бывший» преступник просто-напросто залег на дно. Но длилось это не долго. Уже в 1956 году блюстители правопорядка опять арестовали ушлого вора и упекли в тюрьму. Понятное дело, что Альфи ждал суд, и он решил воспользоваться этой возможностью. Он подал встречный иск на правоохранительные органы за незаконный арест. Во время дебатов Альфи весьма вежливо попросил отвести его в туалетную комнату, и суд разрешил это сделать под присмотром двух охранников. Когда Хайндс зашел в туалет, а охранники сняли с него наручники, чтобы тот мог справить нужду, он просто-напросто запихнул их в туалетную кабинку и снаружи закрыл ее на замок. О такой маленькой детали, как висячий замок, заранее позаботились его сообщники.
Джулиан Шотард
Джулиана Шотарда можно назвать «пронырливым» преступником. Этого французского поджигателя арестовали в 2009 году, и он сумел сбежать из тюрьмы, даже в нее не зайдя. Когда колонна заключенных вышла из специального фургона, на котором они ехали, перед входом в тюрьму Пентонвиль Джулиан сумел улизнуть за фургон и, спустя мгновение, залезть под него. Буквально пару минут спустя, когда все вышли, водитель фургона тронулся с места, забирая при этом Джулиана Шоторда, который в буквальном смысле прицепился к его днищу. Жизнь на воле у поджигателя не сложилась, и спустя некоторое время, он сам пришел с повинной в полицию.
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