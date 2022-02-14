10 самых оригинальных и красивых географических карт в истории

Красивый атлас: Английский взгляд на Россию.
В различные исторические периоды карты создавались не только для практических целей, порой они становились настоящими произведениями искусства. Карты, нарисованные от руки, очень трудоемкие и дорогие, расходились в основном по личным библиотекам. Но случалось, что и карты, созданные исключительно в практических целях, получались очень красивыми и оригинальными.
1. Планисфера Аратуса. Построение небесных орбит
Красивый атлас: Планисфера Аратуса. Построение небесных орбит.
На этой декоративной медной гравюре, окрашенной вручную, показана Планисфера Аратуса, отражающая его теорию строения небесных орбит. Аратус - древнегреческий поэт и астроном III века, изучавший созвездия и небесные явления. На карте Земля находится в центре вселенной, а Солнце и Луна движутся вокруг нее. По краю сферы изображены 12 знаков Зодиака и их человеческие образы, а на самой сфере – основные греческие боги и богини.
Карта, изданная в 1660 году, являла собой образец гравировального искусства. Эта планисфера входит в атлас «Harmonia Macrocosmica», (Гармония макромира), составленный немецким математиком и астрологом Андреасом Целлариусом, каждая из карт в нем потрясающе красива.
2. Новый атлас, Османская империя
Красивая карта: новый атлас, Османская империя.
Этот необычный атлас, раскрашенный вручную, напечатан в 1803 в период правления Селима III, султана Османской Империи. Это был первый известный печатный атлас в арабском мире, выполненный с использованием картографии европейского стиля. Более ранние карты рисовали вручную. Для лучшей сохранности атлас был напечатан не на бумаге, а на ткани. Всего существовало лишь 50 копий этого атласа, одна них хранилась у султана, остальные – у высокопоставленных должностных лиц.
Новый атлас хорошо вписывался в те реформы, которые проводил в Османской империи Селим III, опираясь на опыт европейских стран. Однако, во время восстания Янычара против реформ Селима III, многие из них были сожжены, и к настоящему времени сохранилось лишь 14 из них. В начале 2016 года в Норвегии в одной из библиотек был случайно обнаружен 15-ый экземпляр.
3. Фантастическая карта Самарканда
Красивый атлас: фантастическая карта Самарканда.
Эта карта Самарканда, могущественного города в пустыне, места, откуда падишах правил страной, была создана с помощью Фотошопа и Иллюстратора. Ее автор – известный фэнтези–художник из Австрии Роберт Альтбауэр. Свои рисунки он создавал для компьютерных игр и в качестве иллюстраций к фантастическим романам. Стиль надписей предполагает, что сделаны они на арабском языке.
4. Карта волшебного острова
Красивый атлас: карта волшебного острова.
На этой карте 1918 года изображен остров, вобравший в себя сюжеты многих мифов и сказок, в основном британских, а также греческих и немецких. На нем можно отыскать Королевство Оберона из Сна в летнюю ночь, могилу Короля Артура, гору, где птица Рух строит свои гнезда, дом Красной Шапочки и Тома Тамба, гору Монсальват, где хранится Чаша Грааля, и корабль Улисса. Вполне возможно, что по окончании первой мировой войны, для многих эта волшебная земля, на которой даже такие опасные существа, как драконы, выглядели мирными, казалась спасительным местом.
5. План Нью-Йорка для Герцога
Красивый атлас: план Нью-Йорка для Герцога.
В 1664 году город Новый Амстердам, принадлежавший голландцам, захватили англичане, и назвали его Нью-Йорком в честь герцога Йоркского. План города, обычно называемый “Планом Герцога”, является одним из самых ранних нарисованных от руки планов Нью-Йорка, и по сей день одним из самых привлекательных. На нем изображен город 1661 года, но в 1964 его украсили английскими военными кораблями и английскими флагами. Этот план был преподнесен Герцогу Йоркскому, который позже стал королем Яковом I. Украшенный купидонами, он изображает Нижний Манхэттен, зеленый рай на береговой линии, расположенный рядом с Лонг-Айлендом.
6. Cheonhado, «Карта поднебесного мира»
Красивый атлас: Cheonhado, «Карта поднебесного мира».
Круговые «Карта поднебесного мира», Cheonhado, были разработаны в 17 веке в Корее. Данная карта мира входит в атлас, написанный в Корее приблизительно в 1800 году. На карте изображен большой внутренний континент, окруженный морем. Он символизирует Китай и прилегающие земли. Здесь можно разглядеть Пекин, Желтую реку, Великую китайскую стену. В самом центре - гора Меру. В индуизме, джайнизме и буддизме она считается священной, центром духовной жизни и обителью Брахмы. Остальные страны, независимо от их размера и географического положения, расположены вокруг Китая и горы Меру.
7. Карта Графства Yongying в Китае
Красивый атлас: карта Графства Yongying в Китае.
Эта карта была создана в Китае между 1734 и 1779 годами, на ней показана речная система графства Yongying. В отличие от большинства западных карт, на этой юг расположен наверху, а север – внизу. Карта нарисована на шелке с помощью тонких линий и выдержана в спокойных, приглушенных тонах.
8. Бельгийский лев
Красивый атлас: «Бельгийский лев».
В 1583 Михаэль Айцингер, вдохновленный львами, которые очень часто использовались в геральдике, нарисовал карту, изображающую Нидерланды, Люксембург и Бельгию в виде льва и назвал ее Бельгийский Лев. Эта карта положила начало новой тенденции в картографии.
9. Геологические исследования долины реки Миссисипи
Красивый атлас: геологические исследования долины реки Миссисипи.
В 1944 Гарольд Норман Фиск, профессор геологии, опубликовал отчет, состоящий из 15 карт изменений реки Миссисипи со временем. Они выглядят, как абстрактные рисунки, немного напоминающие мышечную ткань или ленту из леденцов, и показывают сложную историю эволюции канала реки. Исследования, предшествующие появлению этих карт, не менее впечатляющи, чем они сами. Фиск и его команда изучили около 16,000 образцов почвы из различных мест вокруг реки и сравнили их с фотографиями, полученными при съемках сверху.
10. Карта Пири Рейса
Красивый атлас: карта Пири Рейса.
Загадочная географическая карта, созданная в 1513 году турецким адмиралом и картографом Пири-Рейсом, до сих пор дает поводы для споров. Потрясающим является тот факт, что на этой карте обозначены точные очертания Южной и Северной Америк, Антарктиды и других земель, которые в XVI веке еще были неизвестны. Особенно поражает Антарктида, подледные очертания ее полностью соответствуют данным, полученным учеными в 50-х годах XIX века. Откуда об этом мог знать османский адмирал?
БОНУС
Юмористический дипломатический атлас.
Карта японского студента Кисабуро Охара создана в 1904 году в начале русско-японской войны. На ней Россия показана в виде осьминога, пытающегося задушить всю Азию и большую часть Европы. Финляндия, Польша, Крым и Балканы уже мертвы и представлены черепами, в то время как Турция, Персия и Тибет крепко схвачены. Каждая страна изображена, как человек в национальном костюме. Один из щупальцев осьминога достает Корею и Порт-Артур, готовясь задушить и их. Ранее Россию уже изображали в виде осьминога, дотягивающегося до Азии, но эта была первая, на которой было показано, что и Европа находится в опасности.
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