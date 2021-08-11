Популярные «исторические» тексты о жизни женщин России, которые являются фейками на самом деле

По рунету ходит много популярных текстов, которые открывают глаза на многое в прошлом: например, на жизнь женщины. Три, наверное, самых популярных — рассказ об обобществлении женщин ранней советской властью, отрывок из книги по домоводству, где мужа учат встречать после работы, и текст, рассказывающий, как на выходных раньше муж и жена миловались, чтобы в ладе жить. И все три — обманки.
Декрет об обобществлении российских девиц и женщин
Многие видели текст этого декрета. В нём утверждается, что советская власть приняла решение об отмене частной собственности на женщину и теперь девицы и женщины от семнадцати до тридцати лет переходят в собственность общественную. Что означает, например, что они не имеют права отказать трудовому мужчине в близости. А он за это отчисляет 2% от своей зарплаты в специальную кассу — с тем, чтобы за свой общественный труд в постели женщина получала вознаграждение.
Женщины первых лет советской власти.
Эта публикация не состряпана в Фотошопе. Она действительно была опубликована в 1918 году. Сначала — в городе Саратове, затем — в нескольких газетах в разных городах и странах. И все эти газеты были оппозиционными к советском власти. Удивительным образом ни один официальный печатный орган об этом декрете не писал, и более того: все декреты, которые до того издавались Лениным и компанией, полностью снимали знак равенства между женщиной и собственностью и даровали ей все гражданские права, которыми обладали мужчины.
Поскольку в Саратове декрет был подписан местным обществом анархистов (а не Лениным, Крупской, Коллонтай или даже Сталиным), толпа разъярённых жительниц города напала на клуб анархистов: «Ишь что удумали!» Анархистам пришлось бежать через задний ход (и, по легенде, частично через окна). А уже через несколько дней ими был убит некто Михаил Уваров, частный предприниматель, противник советской власти. Убит за публикацию декрета от имени анархистов.
Анархисты поясняют, что так будет с каждым.
Официально публикация была признана ложной и незаконной, о чём на местах обязаны были при возникновении таких вопросов сообщать комиссары и комсомолки, ответственные за работу с женщинами. Тем не менее многочисленным идеологическим противникам советской власти она очень понравилась, и они с удовольствием её перепубликовывали. А в девяностых, когда в России стало можно пристально изучать и точки зрения «антисоветчиков», декрет отряхнули от пыли и снова пустили в оборот — сознательно или нет представляя, как достоверный документ.
Не только за пределами России публиковался «декрет о национализации женщин». Часто его можно было видеть в городских советских газетах. По результатам таких публикаций женщины всегда поднимали шумиху, и следовали разные последствия, вплоть до судов над авторами публикаций.
Александра Коллонтай, советская политическая деятельница, ревнительница женских гражданских прав.
Книга по домоводству, изданная в 60-х годах в СССР
С такой подводкой по сети ходит следующий текст, ещё популярнее предыдущего:
«Вы должны помнить, что к приходу мужа со службы нужно готовиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте их, причешите и переоденьте в чистую, нарядную одежду. Они должны построиться и приветствовать отца, когда он войдет в двери. Для такого случая сами наденьте чистый передник и постарайтесь себя украсить — например, повяжите в волосы бант… В разговоры с мужем не вступайте, помните, как сильно он устал, и на что ему приходится идти каждодневно на службе, ради вас — молча накормите его, и, лишь после того, как он прочитает газету, вы можете попытаться с ним заговорить».
Иногда он дополняется такими отрывками:
«Обязательно следите за своим кругозором, будьте в курсе политической и экономической жизни страны. Будьте готовы к тому, что после небольшого отдыха мужу захочется обсудить с вами внешнеполитические новости или биржевую сводку. Всегда держите под рукой небольшой словарик экономических терминов, но никогда не пользуйтесь им при муже: мужу, несомненно, доставит огромное удовольствие самому разъяснить вам смысл терминов».
«Дети шалят и мешают отдыху супруга? Займите их полезным делом. Пусть дети смастерят какую-нибудь полезную вещь: скворечник, флюгер, будку для собаки.»
Раздел для мужа: «После совершения интимного акта с женой, вы должны позволить ей пойти в ванную, но следовать за ней не нужно, дайте ей побыть одной. Возможно, она захочет поплакать.»
Люсиль Болл в шоу Все любят Люси.
Того, кто вырос в СССР или много читал советских книг, настораживают первые же строки «советского пособия». В них муж устаёт на службе. В то же время, после большевистской революции очень редко использовали слово «служба» — обычно по отношению к милиционерам, военным, чиновникам и актёрам театра. Во всех остальных профессиях его заменило слово «работа».
Без сомнения, некоторые статьи и советы для молодых домохозяек в СССР содержали рекомендацию «не распускать себя дома», то есть носить передники поверх милых платьиц, а не засаленные халаты. Но они практически всегда также исходили из предположения, что молодая жена также работает (или учится в институте), и семья живёт не за счёт того, что муж что-то там за всех претерпевает на службе.
Советские книги по домоводству описывали совсем другие реалии.
Так что и этот текст реален, но с оговорками. Перед нами — перевод из англоязычного пособия по домоводству (по некоторым данным — австралийского). В девяностые годы с большим удовольствием переводили и продавали книги, которые на Западе уже считались заплесневелыми. С одной стороны, так россиянки наконец-то познакомились с сочинениями Бенджамина Спока, с другой — на них ринулась лавина откровенно морально устаревших книг, включая эзотерические искания времён хиппи, например.
Милование и ликование
«В ведической Руси была традиция у супружеских пар — они один день в неделю (обычно в шестицу) оставались одни дома (дела откладывали, детей отправляли к бабушкам) и посвящали этот день созданию лада в своих отношениях. Назывался этот процесс МИЛОВАНИЕ.
Супруги откровенно говорили друг другу о своих обидах и просили прощения за свои ошибки, рассказывали о своих переживаниях в связи с тем или иным поведением супруга, о том, что им было приятно или неприятно, обсуждали вопросы воспитания детей, взаимоотношений с родителями и другими родственниками, делились тем, чего им хватает в отношениях, а чего хотелось бы больше получать от супруга… И не выходили из дома до тех пор, пока вопросы не были решены, пока каждая из сторон не чувствовала себя удовлетворенной состоявшимся общением.
Кадр из мультфильма Три богатыря.
Фактически в их распоряжении было время до вечера (или до утра), то есть был определен какой-то срок окончания «переговоров», и поэтому и муж, и жена понимали, что время ограничено, и по каким-то вопросам им нужно будет пойти на уступки.»
Текст, который ходит по сети, на самом деле длинный, так что здесь приведён начальный отрывок. Уже по нему хорошо видно, что он написан современным горожанином, для которого нормально жить маленькими семьями, а не родом вместе с бабушками-дедушками и не только, а детей заводить так поздно, лет в тридцать, что бабушки уже к тому времени сильно в возрасте и им самим не надо ни с кем миловаться, бери внуков не хочу. А ещё по тексту видно, что автор не в курсе: в любой день недели, без исключений, в доме, где ведётся натуральное хозяйство (как было на Руси), надо кормить птицу, доить корову, рубить дрова и делать множество других дел. До разговоров ли!
При таком знании реалий жизни до двадцатого — двадцать первого веков стоит ли углубляться в текст и дальше и требовать хоть один источник, который подтверждал бы наличие таких обрядов, поведение супругов как в современных американских фильмах и именно такую историю использования слова «миловаться» и «ликовать»? Вероятно, они очутились в голове автора неким волшебством, а волшебству нельзя не верить.
Текст: Лилит Мазикина
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