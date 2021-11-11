Как буддисты пытались подружиться с советской властью, и что из этого вышло

Буддисты России: как они пытались подружиться с советской властью, и что из этого вышло

Будда Шакьямуни. Буддийская тханга./Фото: dharma.ru

Буддийские регионы

Антропов А. П. «Портрет Екатерины II».

Белая Тара. Буддийская тханга./Фото: dharma.ru

Интерес к буддизму в конце XIX — начала XX века

Калмыцкие монахи. Начало XX века./Фото: savetibet.ru

Дацан Гунзэчойнэй в Петербурге./Фото: blog.excurspb.ru

Интерьер петербургского дацана./Фото: strana.ru

После Октябрьской революции: обновленцы

Участники Первого Всесоюзного собора. Во втором ряду снизу, в центре — Агван Доржиев, слева от него — шаджин-лама Калмыкии Л. Ш.Тепкин. Фото из архива А. Терентьева. Из материалов выставки «Репрессированный буддизм».

Гонения на буддистов

Погром Хужиртаевского дацана. Фото из архива А. Терентьева. Из материалов выставки «Репрессированный буддизм».

Буддисты в послевоенном СССР

Иволгинский дацан./Фото: cs8.pikabu.ru

Б. Д. Дандарон./Фото: savetibet.ru

Обложка книги ««Ваджра-гуру Бидия Дандарон», изданной в 2016 году в Улан-Удэ.

Возрождение буддизма на территории Российской Федерации

Далай-лама XIV./Фото: polezner.ru

Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (второй слева) во время визита в Тыву в 2015 году./Фото: asiarussia.ru