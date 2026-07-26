Кардиган - это граф: 5 реальных людей, которые подарили свои имена знакомым вещам



Иногда у знакомых вещей бывают неожиданные источники для наименования. /Фото: en.wikipedia.org, psz.pl Иногда у знакомых вещей бывают неожиданные источники для наименования. /Фото: en.wikipedia.org, psz.pl

В истории существовали миллиарды людей и столько же ещё родится, однако лишь малая часть из них вписывает своё имя, и оно сохраняется на века. Причём некоторые делают это таким странным способом, что сразу и не догадаешься. В истории существовали миллиарды людей и столько же ещё родится, однако лишь малая часть из них вписывает своё имя, и оно сохраняется на века. Причём некоторые делают это таким странным способом, что сразу и не догадаешься.В мире существует множество вещей, которые именуются так называемыми эпонимами, то есть получили своё название по имени или фамилии реальных людей.

1. Джакузи Кандидо



Итальянец, желавший помочь больному сыну и создавший аппарат для пузырьков в ванне. /Фото: pinterest.com, links.imagerelay.com Итальянец, желавший помочь больному сыну и создавший аппарат для пузырьков в ванне. /Фото: pinterest.com, links.imagerelay.com

Сегодня мало кто помнит, что джакузи - это не просто ванна с пузырьками, а и адаптации итальянской фамилии Джакуцци - именно её носил изобретатель этого чуда домашнего водного релакса. Звали его Кандидо, и жизнь его была непростой: став во главе семейного бизнеса, который только встал на ноги после банкротства, он столкнулся с семейной драмой. Его сын получил осложнения после тяжёлой ангины в виде ревматоидного артрита, и для облечения состояния мальчика нужна была «гидротерапия». Но Кандидо её усовершенствовал - вместо обычного купания в теплой воде он создал аппарат для генерации тех самых пузырьков, который в итоге и получил его имя.

2. Джеймс Томас Бруденелл



Кардиган сначала был графом, и только потом это стало названием кофты. /Фото: en.wikipedia.org, psz.pl Кардиган сначала был графом, и только потом это стало названием кофты. /Фото: en.wikipedia.org, psz.pl

Казалось бы, вряд ли найдётся что-то знакомое, связанное с таким именем, однако этот человек действительно стал источником эпонима. Просто взяли не имя или фамилию, а титул - Джеймс Бруденелл бы 7-м графом Кардиганом.

3. Чарльз Рихтер



Шкала Рихтера была названа в честь её весьма эксцентричного создателя. /Фото: listverse.com, romania-insider.com Шкала Рихтера была названа в честь её весьма эксцентричного создателя. /Фото: listverse.com, romania-insider.com

О знаменитой Шкале Рихтера мы слышим в СМИ всякий раз, когда случается землетрясение или другая сейсмическая активность. Но о том, в честь кого назвали эту систему оценки подземных толчков, известно меньше. А ведь Чарльз Рихтер был личностью весьма занятной - в отличие от того же графа Кардигана, он действительно был сейсмологом и изучал активность под земной корой. Однако ещё он известен как страстный поклонник «Звёздного пути», но куда более эксцентричное хобби, которое он разделял с супругой - это нудизм.

4. Джозеф Пилатес



Интернированный боксёр придумал знаменитый комплекс упражнений. /Фото: medium.com, jedaclub.ru Интернированный боксёр придумал знаменитый комплекс упражнений. /Фото: medium.com, jedaclub.ru

Сегодня пилатес ассоциируется с упражнениями для домохозяек, а изначально у него было куда более суровая история. Разработали его в лагере для интернированных в годы Первой мировой войны, а автором был бывший боксёр Джозеф Пилатес. Свой комплекс физических упражнений и особенное оборудование из каркасов кроватей для поддержания тонуса мышц он создал в попытке бороться с общим ухудшением состояния его сокамерников, а также массовыми случаями депрессии. И это помогло: по информации редакции novate.ru, ни один из интернированных, который тренировался по его методике, не умер во время вспышки гриппа 1918 года - это сделало пилатесу такую рекламу, что она работает до сих пор.

5. Пасквиль



Издевательская запись названа в честь жителя Древнего Рима. /Фото: pinterest.com, igotoworld.com Издевательская запись названа в честь жителя Древнего Рима. /Фото: pinterest.com, igotoworld.com

Сегодня пасквилями называют какую-то оскорбительную для власти писульку, но изначально это были устные выражения одного конкретного человека. Был он римлянином и звали его Пасквино: будучи любителем покритиковать власть, что отзывалось в сердцах всех жителей Древнего Рима, он быстро завоевал славу среди народа. Но с его смертью она не закончилась, ведь тогда перед его домом поставили статую, а на ней люди, пока никто не видит, прямо как сегодня на заборах, писали издевательские посылы в отношении чиновников или просто обидчиков. Но в честь самого известного язвы Древнего Рима такие записки и стали называть пасквилями.