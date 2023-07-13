Какую рыбу не приобретет в магазине настоящий повар: основные признаки

1. Рыба, выложенная на лед

Со свежей рыбой все не просто. /Фото: yandex.ua.







2. Мутный лед

Лед должен быть чистый. /Фото: yandex.ru.

3. Большеголов и тунец

Большая рыба опасна. /Фото: 123ru.net.

4. Блестящая рыбка

Чешуя не должна сильно блестеть. /Фото: aquafanat.com.ua.

5. Разделанное филе

Лучше брать рыбу целиком. /Фото: gastronom.ru.