Как горные козлы ходят по отвесным скалам и умудряются не падать

Гостей на вершине они не ждут /Фото:dzen.ru

Совсем не боятся высоты /Фото:theolivepress.es

Такое умение балансировать из-за формы копыт /Фото:tengrinews.kz

Они забираются за едой не толко на скалы /Фото:YouTube

Даже смотреть страшно /Фото:drive2.ru

Перед падением уязвимы малыши /Фото:m.ok.ru

Они лезут дальше отвесных скал - на ветки на этих скалах /Фото:yandex.ru

Во время боя забывают о безопасности /Фото:Pinterest