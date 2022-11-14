Вода консервированная: для чего в СССР выпускался такой странный продукт

На просторах интернета можно услышать о таком странном советском явлении, как консервированная вода. Даже те, кто успел пожить в «стране развитого социализма», едва ли держали в руках столь экзотические консервы. Почему? Неужто опять дефицит виноват. Самое время разобраться в том, что из себя представляет консервированная вода.
Консервированная вода. /Фото: comandir.com.
В советскую эпоху власти старались делать так, чтобы окажись человек в экстремальной ситуации, протянул бы он как можно дольше до прибытия подмоги. И особенно, если на этот «человеческий ресурс» государство и народное хозяйство тратило народные деньги. На его обучение и воспитание как специалиста. Незаменимых может и нет, а вот деньги хорошо считать умели и при социализме.
Выпускалась для моряков. /Фото: vashgorod.ru.
В общем, в руки «простых смертных» питьевая консервированная вода никогда не попадала по той простой причине, что была специальным товаром. Едва ли ее можно было где-то раздобыть в СССР не по коррупционной схеме. Простым гражданам она просто не полагалась, у них хватало своих куда более традиционных источников жидкости. Консервы с водой были в первую очередь нужны морякам. Поставляли их для комплектации неприкосновенного запаса продовольствия военных и гражданских судов на случай чрезвычайной ситуации на борту.
Консервированная вода американского производства. /Фото: m.fishki.net.
При этом пить консервированную воду предписывалось только в обстоятельствах крайней необходимости, когда человеку уже грозило истощение. Об этом сообщала в частности инструкция на банке, которая, например, советовала в экстремальной ситуации вообще не пить в первые сутки. Растягивать консервированную воду по понятным причинам морякам следовало на максимальный срок. На банке также содержалась небольшая инструкция о том, как можно попытаться восполнить запасы пресной воды посреди океана, чтобы была возможность продержаться живыми до прибытия подмоги. Кстати, вода в банках не простая. Это была тщательно прокипячённая родниковая вода с добавлением аскорбиновой кислоты.
Современные пакеты с консервированной чрезвычайной водой для флота. /Фото: womanka.com.
Только ли в СССР консервировали воду? Знаете, людей может многое разделять: понятия справедливости, религиозные воззрения, политические точки зрения, виденье будущего и устройства общества. Однако, ни одна другая вещь не является настолько интернациональной и объединяющей всех людей, как нежелание умирать. Особенно, какой-нибудь страшной мучительной смертью, вроде той, что приносит истощение жаждой. Поэтому, конечно, консервированную воду делали не только в СССР, но и в других странах, имеющих свой флот. Более того, тара категории «Emergency drinking water» выпускается по сей день.
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