Пышные губы без уколов: делаем контуринг губ, как у Мэрилин Монро

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро

Шаг 1: контур

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро

Шаг 2: база

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро

Шаг 3: самый яркий

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро

Шаг 4: блик света

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро

Шаг 5: увлажнение

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро

Шаг 6: результат

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро