Пышные губы без уколов: делаем контуринг губ, как у Мэрилин Монро

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
Нарощенные ресницы, ногти под слоем гель-лака и подозрительно пухлые губы – типичный «суповой набор» большинства современных модниц. Ладно ещё, первые два пункта: при страстном желании потянет даже бедная студентка. А вот филлеры для губ по карману далеко не каждой. Что очень даже хорошо. Ибо нечего колоть всякую бяку! Лучше узнайте несложный трюк макияжа, который позволит значительно увеличить уста. Без уколов и сложных химических соединений.
Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
Про контуринг слышали все. С помощью игры света и тени рисовать себе несуществующие скулы умеют нынче все школьницы. Но далеко не каждая задумывается, что этот же приём можно применять и для экстренного (и сугубо визуального) увеличения губ. А ещё меньшее количество догадывается, что такой бьюти-трюк придумали вовсе не визажисты сестёр Кардашьян-Дженнер. Подобным образом делала уста пышнее и соблазнительнее ещё сама Мэрилин Монро. На примере её любимых цветов помады (сочетании тёмно-алого и классического красного) объясним, как же сделать правильный и красивый контуринг губ.
Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
Шаг 1: контур
Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
После лёгкого скрабирования губ (можно просто сделать двадцатисекундный массаж сухой и чистой зубной щёткой) вооружайтесь самым тёмным карандашом в коллекции. Для макияжа в красной гамме идеально подойдёт карандаш оттенка «гнилой вишни» или даче коричневый. Аккуратно обведите контур, немного выходя за естественную границу губ. Также слегка заполните цветом уголки, чтобы создать иллюзию глубины и объёма.
Шаг 2: база
Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
Теперь возьмите мягкий карандаш более светлого оттенка (к примеру, кирпичного) и заполните им всю поверхность губ. Это – ваша база.
Шаг 3: самый яркий
Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
Берите помаду ярко-красного цвета и заполняйте этим оттенком внутреннее пространство. Говоря проще, ту часть, которая оставалась «голой» в пункте №1.
Шаг 4: блик света
Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
Возьмите жидкий хайлайтер (подойдут даже светлые тени с интенсивным блеском) и тонкой кисточкой или пальцем аккуратно поставьте точку по центру нижней губы. Это создаст иллюзию желанного дополнительного объёма.
Шаг 5: увлажнение
Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
Чтобы придать губам ещё больший объём и соблазнительность, но при этом спасти их от обезвоживания, возьмите прозрачный бальзам или гигиеническую помаду и аккуратно (лучше пальцами, вбивающими движениями) нанесите тонким слоем на всю поверхность губ.
Шаг 6: результат
Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
Мэрилин бы одобрила!
Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро
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