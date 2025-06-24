Дубайский золотой рынок - место, где из золота найти можно даже платья

Дубай — один из самых ярких и знаковых городов мира, который в последние несколько десятилетий стал синонимом роскоши, инноваций и непрерывного развития. Его история, охватывающая более ста лет, демонстрирует невероятное превращение из небольшого рыбацкого села в один из ведущих финансовых и туристических центров глобального масштаба., роскошь окружает прибывших туристов с каждой стороны, в том числе и знаменитый дубайский золотой рынок, на котором можно купить любую вещь, выполненную из золота.
Район Дейра /Фото:happylove.top
Дубай был основан в восемнадцатом веке, и первое упоминание о нём встречается в документах, датированных 1833 годом. Это время, когда около восьмисот бедуинов из племени Бани-Яс поселились на берегах Персидского залива. Первоначально Дубай был не более, чем маленьким рыбацким и торговым селом. Главное занятие местных жителей заключалось в ловле рыбы и сборе жемчуга, что обеспечивало их существование. С течением времени Дубай начал развиваться как торговый центр и стал важной базой для купцов и торговцев из Персии, Индии и других регионов.
К началу двадцатого века Дубай начал активно развиваться благодаря открытию нефтяных месторождений в 1966 году, доходы от нефти начали поступать в казну эмирата. Среди первых шагов по модернизации были строительство инфраструктуры, улучшение санитарных условий и расширение коммерческой деятельности. В 1971 году, после обретения независимости от британского правления, Дубай стал одним из основателей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Дубай также стал важным финансовым и деловым центром. Многочисленные международные компании открывают свои офисы именно здесь, поскольку город предлагает выгодные условия для ведения бизнеса и налаживания связей. Сегодня он известный своей роскошью и экзотическими достопримечательностями, также славится своим золотым рынком, который привлекает туристов и местных жителей со всего мира.
Золотой рынок (или Золотой Сук — Dubai Gold Souk) находится в историческом районе Дейра, в самом центре Старого города Дубая, и представляет собой уникальную возможность для покупки ювелирных изделий, золотых слитков и других золотых украшений по различным ценам.
Современный Дубай /Фото:1zoom.ru
Дубайский золотой рынок начал свое развитие в 1940-х годах, когда местные торговцы начали сосредотачиваться на продаже золота. С тех пор он стал одним из крупнейших в мире рынков золотых изделий. В настоящее время на рынке насчитывается более трёхсот магазинов, предлагающих широкий ассортимент ювелирных изделий, от классических колец до современных украшений. Многие из продавцов занимаются этим делом уже более полувека.
Посещение дубайского золотого рынка — это не просто шопинг, а целое приключение. Узкие улочки, яркие огни и непрерывный поток покупателей создают уникальную атмосферу. Здесь можно найти не только украшения, но и другие различные изделия, выполненные как из 18-каратного, так и из 24-каратного золота, а также изделия из белого и розового золота. Помимо золота, многие продавцы также предлагают бриллианты, жемчуг, платину и другие драгоценные и полудрагоценные камни — алмазы, изумруды и рубины.
Золото на рынке /Фото:hochuvdubai.com
Цены на золото в Дубае достаточно конкурентоспособны, так как город служит свободной зоной для торговли. Стоимость золота определяется на основе мировых рыночных цен, поэтому нужно быть готовым к тому, что там будут расценки, основанные на текущем курсе золота. Один из интересных фактов о золоте в Дубае — это возможность торга, так продавцы действительно могут снизить стоимость, особенно при покупке нескольких изделий.
Динамика фондового рынка в Дубае наглядно представлена на светодиодных экранах, которые можно увидеть вдоль улиц Сука. Эти экраны отображают Официальную Цену на золото, известную как Dubai Retail Gold Rate. Цены устанавливаются Dubai Gold & Jewellery Group, которая активно участвует в формировании цен на рынке драгоценных металлов и является частью Лондонской ассоциации LBMA.
Золотая корона /Фото:irecommend.ru
Стоимость обновляется дважды в день — утром и вечером. Этот подход позволяет отслеживать изменения цен в реальном времени и обеспечивает актуальность информации для инвесторов и покупателей. Стоит отметить, что золотые цены в Дубае часто превышают мировые котировки. Это связано с различными факторами, включая спрос на ювелирные изделия, налоги и спекулятивные инвестиции.
Дубай на протяжении многих лет зарекомендовал себя как важный центр торговли золотом, привлекая не только местных, но и международных инвесторов. Освещенные экраны на улицах делают информацию о ценах на золото доступной для широкого круга людей, способствуя прозрачности и информированности на рынке. Это происходит по причине того, что в конечную цену закладываются дополнительные расходы, такие как транспортировка, страхование и затраты на импорт.
Вход довольно неприметный /Фото:islamosfera.ru
При выборе золотого изделия следует обращать внимание на несколько аспектов. Во-первых, посмотреть на качество золота, отображенное в каратах, и убедиться, что есть соответствующие сертификаты и знаки качества. Во-вторых, изучить различные стили и изделия, чтобы подобрать то, что соответствует вкусу и бюджету. В-третьих, не забывать о праве на возврат, которое также может различаться в разных магазинах.
В Дубае проживает много обладателей огромного богатства, которые предпочитают окружать себя золотом: начиная от дорогих отделок в своих роскошных домах и аксессуаров для своих автомобилей, и заканчивая смартфонами, украшенными золотом и бриллиантами. Также на рынке представлены платья из золота, диадемы, туфли и сумочки.
Платье из золота /Фото:imgpeak.ru
Неудивительно, что Дубай стал одним из ведущих центров ювелирной торговли в мире. На его древнем рынке сегодня можно найти свыше десяти тонн золота, находящегося под строгим контролем правительства ОАЭ, что гарантирует подлинность продуктов в официальных магазинах. Здесь не существует установленной системы цен и вместо этого важную роль играют переговоры.
В Дубае торговое искусство играет важную роль в заключении выгодных сделок, особенно на Золотом Рынке. Здесь мастера своего дела умеют находить подход к клиентам и успешно вести переговоры. Золото, продаваемое на этом рынке, распределяется по каратности: 24, 22, 21 и 18 карат. Чем выше каратность, тем выше содержание золота в изделии и, соответственно, его цена за грамм в дирхамах.
Перед покупкой стоит разобраться в каратах /Фото:dragomet.com
Основными покупателями на рынке являются жители Азии, которые предпочитают золото с высокой пробой, обычно 22 или 24 карата. Такое предпочтение объясняется не только инвестиционной привлекательностью, но и культурными традициями, обладающими значением в различных азиатских странах.
Большая часть ювелирных изделий на Дубайском Золотом Рынке импортируется из Индии, известной своими тонкими и разнообразными дизайнами. Они изделий создаются из сплавов золота с другими металлами для повышения прочности, облегчения обработки и снижения стоимости. Например, 24-каратное золото имеет почти 100% золота, в то время как 18-каратное — только 75%.
Головные уборы из золота /Фото:pikabu.ru
Цена каждого изделия, зависит от нескольких ключевых факторов: основным элементом является стоимость самого золота, из которого изготовлено украшение. Эта стоимость рассчитывается на основе веса золота и умножается на актуальную рыночную цену золота в Дубае на момент совершения сделки. Второй важный момент — это наценка за изготовление, которую вносит продавец для покрытия своих расходов и получения прибыли. Стоит отметить, что такая наценка может различаться в зависимости от типа продукции, особенно если речь идет о заказах по индивидуальным эскизам.
Инспекторы Центральной лаборатории Дубая играют ключевую роль в обеспечении качества золота и соблюдения норм среди розничных торговцев. Их работа включает регулярные проверки, направленные на определение точности измерительных приборов, таких как весы и анализаторы металлов.
Вряд ли это покупают /Фото:stranabolgariya.ru
Помимо проверки оборудования, эксперты также проводят анализ чистоты и подлинности предлагаемых металлов и драгоценных камней. Это включает в себя тестирование образцов для выявления подделок и определения содержания драгоценных металлов в изделиях.
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