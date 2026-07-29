Почему для строительства не используют песок пустыни, а копают его в карьерах



Сахара - самая песчаная пустыня, а песок оттуда не применяют. /Фото: smithsonianmag.com, jkcement.com Сахара - самая песчаная пустыня, а песок оттуда не применяют. /Фото: smithsonianmag.com, jkcement.com

Песок - это один из самых актуальных материалов на планете, прежде всего, он применяется в строительной сфере. Однако даже когда появляется его дефицит, то его никогда не пытаются восполнить тем песком, который лежит в Сахаре. Песок - это один из самых актуальных материалов на планете, прежде всего, он применяется в строительной сфере. Однако даже когда появляется его дефицит, то его никогда не пытаются восполнить тем песком, который лежит в Сахаре.На самом же деле есть сразу несколько причин, почему пески пустыни Сахара, которые буквально валяются под ногами, строители наотрез отказываются брать, предпочитая возить его через полмира из песчаных карьеров.



Не всякий песок подойдет для строительства. /Фото: buildiyo.store Не всякий песок подойдет для строительства. /Фото: buildiyo.store

Казалось бы, ресурсы крупнейшей пустыни на Земле - это лучший источник пополнения запасов песка, даже если не все 9 миллионов квадратных километров действительно покрыта дюнами и барханами. Но в реальности никому из профессиональных строительных компаний в голову не придёт брать песок оттуда. Даже ближневосточные и африканские страны переплачивают, ввозя песок по морю из той же Австралии. Но, как бы странно это ни звучало, отказ от песков Сахары является очень разумным решением, а всё потому, что его добыча для строительства просто не имеет смысла. И на то есть целая масса причин.



Сколько бы песка не лежало в пустыне, добывают для бетона его только в карьерах. /Фото: rnz.co.nz Сколько бы песка не лежало в пустыне, добывают для бетона его только в карьерах. /Фото: rnz.co.nz

Самая очевидная - логистическая: в Сахаре просто не существует налаженной инфраструктуры, которая могла бы справиться с вывозом такого количества песчаного сырья. А строить там дороги и рельсы слишком дорого, и действительно проще заплатить за доставку песка морем, чем раскошелиться на создание такой логистической системы.



Наладить логистику в Сахаре - это был бы настоящий вызов. /Фото: labroots.com Наладить логистику в Сахаре - это был бы настоящий вызов. /Фото: labroots.com

Ключевая причина кроется в самом пустынном песке, который по своим характеристиками никогда не сравнится с тем, что добывается в карьерах. Прежде всего, непригодным является его химический состав: из-за того, что этот песок постоянно продувается ветрами, в нём много следов солей, а из-за нахождения на поверхности земли - ещё и много глины. В итоге в строительных смесях такой песок станет источником накопления лишней влаги, а в перспективе и причиной преждевременной эрозии цемента.



Песок Сахары лежит на открытой местности и имеет массу ненужных примесей. /Фото: smithsonianmag.com Песок Сахары лежит на открытой местности и имеет массу ненужных примесей. /Фото: smithsonianmag.com

Однако если и очистить песок от примесей, тот, что находится в Сахаре, не может использоваться в строительстве уже по физическим показателям. Дело в том, что постоянное воздействие потоков воздуха приводит к так называемой ветровой эрозии - это когда песчинки на протяжении многих веков и даже миллионов лет перекатываются с места на место и шлифуются, подобно тому, как морские волны обкатывают камни до гальки. В результате пустынный песок оказывается слишком гладким и скруглённым, а такая форма не подходит для использования в бетоне из-за отсутствия критически необходимого механического сцепления, гарантирующего прочность.



Цемент должен сцепляться, а пустынный песок не позволяет сделать это на нужном уровне. /Фото: ecoticias.com Цемент должен сцепляться, а пустынный песок не позволяет сделать это на нужном уровне. /Фото: ecoticias.com

Большую роль в отказе от применения песка из Сахары в строительстве играет и размер - он слишком маленький и одинаковый. Любой турист, побывавший в пустыне, скажет, что тамошний песок скорее похож на муку. А, по информации редакции novate.ru, для цемента нужен песок с песчинками разного размера, чтобы создать так называемую насыпную плотность, когда пустоты между частицами побольше засыпаются частицами поменьше, что и делает готовый бетон более прочным - это явление также называют принципом паззла. Однако с пустынным песком его просто невозможно добиться.



Для крепкого цемента песчинки должны быть разного размера и формы. /Фото: sandcollectors.org Для крепкого цемента песчинки должны быть разного размера и формы. /Фото: sandcollectors.org

К слову, карьерный песок обладает всеми необходимыми свойствами и показателями во многом потому, что он формируется у рек. Ведь всем известно, что бурные речные потоки не могут обтесать камни так тщательно, как это делают морские волны - поэтому на речных берегах вместо гальки лежит разная по размеру порода с острыми углами и выступами. Карьерный песок обработан по тому же принципу, потому и подходит для использования в строительной сфере. И хотя ныне существует целый ряд стартапов, которые пытаются приспособить пустынный песок к применению, пока что пески Сахары остаются неактуальными.