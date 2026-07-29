Почему для строительства не используют песок пустыни, а копают его в карьерах

Сахара - самая песчаная пустыня, а песок оттуда не применяют. /Фото: smithsonianmag.com, jkcement.com
Песок - это один из самых актуальных материалов на планете, прежде всего, он применяется в строительной сфере. Однако даже когда появляется его дефицит, то его никогда не пытаются восполнить тем песком, который лежит в Сахаре.
Не всякий песок подойдет для строительства. /Фото: buildiyo.store
Казалось бы, ресурсы крупнейшей пустыни на Земле - это лучший источник пополнения запасов песка, даже если не все 9 миллионов квадратных километров действительно покрыта дюнами и барханами. Но в реальности никому из профессиональных строительных компаний в голову не придёт брать песок оттуда. Даже ближневосточные и африканские страны переплачивают, ввозя песок по морю из той же Австралии. Но, как бы странно это ни звучало, отказ от песков Сахары является очень разумным решением, а всё потому, что его добыча для строительства просто не имеет смысла. И на то есть целая масса причин.
Сколько бы песка не лежало в пустыне, добывают для бетона его только в карьерах. /Фото: rnz.co.nz
Самая очевидная - логистическая: в Сахаре просто не существует налаженной инфраструктуры, которая могла бы справиться с вывозом такого количества песчаного сырья. А строить там дороги и рельсы слишком дорого, и действительно проще заплатить за доставку песка морем, чем раскошелиться на создание такой логистической системы.
Наладить логистику в Сахаре - это был бы настоящий вызов. /Фото: labroots.com
Ключевая причина кроется в самом пустынном песке, который по своим характеристиками никогда не сравнится с тем, что добывается в карьерах. Прежде всего, непригодным является его химический состав: из-за того, что этот песок постоянно продувается ветрами, в нём много следов солей, а из-за нахождения на поверхности земли - ещё и много глины. В итоге в строительных смесях такой песок станет источником накопления лишней влаги, а в перспективе и причиной преждевременной эрозии цемента.
Песок Сахары лежит на открытой местности и имеет массу ненужных примесей. /Фото: smithsonianmag.com
Однако если и очистить песок от примесей, тот, что находится в Сахаре, не может использоваться в строительстве уже по физическим показателям. Дело в том, что постоянное воздействие потоков воздуха приводит к так называемой ветровой эрозии - это когда песчинки на протяжении многих веков и даже миллионов лет перекатываются с места на место и шлифуются, подобно тому, как морские волны обкатывают камни до гальки. В результате пустынный песок оказывается слишком гладким и скруглённым, а такая форма не подходит для использования в бетоне из-за отсутствия критически необходимого механического сцепления, гарантирующего прочность.
Цемент должен сцепляться, а пустынный песок не позволяет сделать это на нужном уровне. /Фото: ecoticias.com
Большую роль в отказе от применения песка из Сахары в строительстве играет и размер - он слишком маленький и одинаковый. Любой турист, побывавший в пустыне, скажет, что тамошний песок скорее похож на муку. А, по информации редакции novate.ru, для цемента нужен песок с песчинками разного размера, чтобы создать так называемую насыпную плотность, когда пустоты между частицами побольше засыпаются частицами поменьше, что и делает готовый бетон более прочным - это явление также называют принципом паззла. Однако с пустынным песком его просто невозможно добиться.
Для крепкого цемента песчинки должны быть разного размера и формы. /Фото: sandcollectors.org
К слову, карьерный песок обладает всеми необходимыми свойствами и показателями во многом потому, что он формируется у рек. Ведь всем известно, что бурные речные потоки не могут обтесать камни так тщательно, как это делают морские волны - поэтому на речных берегах вместо гальки лежит разная по размеру порода с острыми углами и выступами. Карьерный песок обработан по тому же принципу, потому и подходит для использования в строительной сфере. И хотя ныне существует целый ряд стартапов, которые пытаются приспособить пустынный песок к применению, пока что пески Сахары остаются неактуальными.
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