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Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной

Хотите сделать свою террасу не только уютной, но и красивой? Тогда вы попали по адресу. В материале мы расскажем несколько креативных идей, которые позволят облагородить свой дом и участок.

1. Прекрасный белый цвет


Белый цвет – это всегда свежо и красиво. Покрасьте свою террасу в белоснежный оттенок, чтобы она привлекала внимание и доставляла эстетическое удовольствие.

Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной

2. Изумительные живые растения


Живые растения способны внести изюминку привлекательности и стиля в любое помещение. Поэтому поставьте на своей террасе несколько красивых горшков или кашпо с яркими и необычными растениями, чтобы каждый гость смог оценить ваш истинный вкус.
Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной

3. Отличное подвесное кресло


Если вы хотите удивить своих гостей и домочадцев, тогда сделайте на своей террасе настоящее подвесное кресло. Оно выглядит куда интереснее, чем привычный и местами неудобный гамак.

Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной


4. Шикарные светлые шторы


А почему бы на террасе не повесить шторы? Вы только присмотритесь, как преобразилась территория на фотографии. Особенно шикарно смотрятся безупречные белые шторы, а для уюта можно еще добавить темные и плотные шторы.
Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной

5. Роскошные подушки


 На террасе с зоной отдыха нужно поставить уютный диван или качели. Чтобы мебель выглядела более ярко и оригинально, стоит разложить на ней разноцветные и мягкие подушки.

Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной

6. Яркий коврик


Терраса тоже может быть дополнительным местом для отдыха и приема гостей. Поэтому нелишним будет положить на пол красивый коврик, который точно сможет украсить любое помещение.
Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной

7. Потрясающий декоративный миниатюрный водоем


Необязательно сильно тратиться, чтобы обустроить свою террасу. Например, можно купить или сделать своими руками представленный миниатюрный водоем. Он смотрится очень эффектно и добавляет ауру уюта любой террасе.
Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной

8. Превосходный камин


Собственный камин на террасе – это настоящая сказка в своем доме. Уютные вечера с друзьями или родственниками станут еще более расслабленными за счет яркого и теплого огонька и потрескивания дров.

Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной

9. Восхитительная стеклянная крыша


Для креативных людей мы предлагаем сделать уникальную и невероятно красивую террасу. Для этого вместо привычного навеса стоит сделать стеклянную крышу. Солнышко теперь будет частым гостем на вашей террасе.
Идеи, которые сделают вашу террасу стильной и несравненной
Терраса – это дополнительное место возле дома. Обычно ее делают только с целью расположить вещи, чтобы освободить дом. А мы предлагаем сделать из террасы самое уютное и стильное место для отдыха и развлечений. Возьмите наши идеи на заметку, может быть, они позволят наконец-то решиться и выполнить задуманное по обустройству своего дома.
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