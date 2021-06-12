Сестры-близняшки стали знаменитыми благодаря шикарным прическам

Когда-то близняшки Киприана Кванн и ТК Вандер терпеть не могли свои волосы. Киприана говорит: «У меня не было никакой творческой свободы. Я уже начала почти ненавидеть свои волосы и видеть в них помеху». Но прошло какое-то время, они решили полюбить афрокудри и перестать их выпрямлять.







Вместе с подругой Никишей Брунсон они завели блог Urban Bush Babes, объяснив это так: «Дошло до того, что люди косо смотрят на тех, кто ничего не делает с естественным состоянием своих волос и, например, носит афро. Мы хотели разрушить негативные стереотипы о естественных прическах». Теперь сестры с необычной внешностью снимаются в фотосессиях для ASOS, Gap и модных журналов, и ими любуются люди по всему миру.







Девушкам каждый день задают одни и те же вопросы, так что Киприана заранее подготовила ответы на них.







- Все это твои собственные волосы?

- Да.







- Вау, они, наверное, тяжелые, тебе трудно держать голову прямо?

- Это частое заблуждение — что афрокудри тяжелые. На самом деле все наоборот. Не могу сказать, что не чувствую глобальное потепление на нью-йоркской жаре, но наши волосы выглядят обманчиво: на самом деле они легкие как перышко. Так что ответ — нет.







- У тебя заплетены дреды?

- Нет.







- А почему не заплетешь?

- Дреды — это великолепно, но мне больше нравится естественный вид моих волос.- Еще один мой любимый вопрос: «Почему бы тебе не носить такую же прическу, как у сестры?» Моя первая мысль: что ж, это мое право, очевидно, я люблю свои волосы такими, какие они сейчас, иначе давно бы подобрала другую прическу. Вместо этого я отвечаю: «Это просто мой выбор». Шутки в сторону: мои предпочтения вызваны не только эстетикой, но и разницей в состоянии наших волос.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)