Что будет, если Солнце погаснет

Время от времени астрофизики, биологи, инженеры и прочие ученые в бесчисленных научных организациях по всему миру работают над мысленными экспериментами, связанными с последствиями самых тяжелых катастроф. Например, что будет, если внезапно Солнце погаснет?







Тут ученые сразу предлагают разобраться, что подразумевается под погасшим Солнцем. Одно дело, если оно вдруг исчезло. В таком случае из-за внезапной потери притяжения все планеты Солнечной системы, включая Землю, начнут отклоняться со своих привычных орбит, сталкиваться друг с другом, со спутниками и прочими космическими объектами.







Земля бы вряд ли уцелела в этом хаосе. А если бы уцелела, то, скорее всего, улетела бы по линейной траектории в дальний космос и дрейфовала бы там до тех пор, пока не «пришвартовалась» бы к новой звездной системе.







Другой вариант развития событий: после исчезновения Солнца и схода с орбит планет сформировался бы новый центр тяжести. Возможно, это был бы Юпитер или новая планета-гигант, образовавшаяся после столкновения Юпитера с другими объектами, вращавшимися вокруг Солнца.







Если же Солнце не «исчезло», а просто перестало излучать свет и тепло, то Земля и прочие планеты остались бы на своих орбитах. Сплошная тьма до нас дошла бы через 8 минут после «выключения» звезды — это время, необходимое для того, чтобы свет достиг планеты. Одновременно очень сильно стала бы снижаться температура. В течение недели средняя температура воздуха упала бы с +15 градусов до 0. За год мы бы получили еще –100 градусов.







В конечном счете температура стабилизировалась бы на уровне –240 градусов.







Моментально прекратился бы фотосинтез, что привело бы к быстрой гибели большинства растений. Обособленные и малочисленные группы людей, скорее всего, какое-то время смогли бы жить ближе к экватору за счет геотермальной энергии. Также можно было бы выращивать определенные растения при искусственном освещении. Но, конечно, в конце концов за пару десятков лет все бы вымерли.











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