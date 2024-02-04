5 вкуснейших блюд из обычного картофеля, перед которыми невозможно устоять

Пожалуй, картофель – один из тех продуктов, который никогда не надоест. Из него можно приготовить десятки различных блюд: от банального пюре и жаркое до оригинальных закусок и салатов, что придутся по вкусу даже самому капризному и привередливому гурману.
1. Картофельный салат с маринованными грибами
Картофельный салат с маринованными шампиньонами. \ Фото: google.ru.
Новогодние праздники позади, любимые блюда с удовольствием съедены, но душа требует продолжения банкета и среди серых унылых будней хочется какого-то разнообразия. Так почему бы не приготовить картофельный салат с маринованными грибами, который станет прекрасной альтернативой привычному оливье и наскучившей картошке в мундирах.
Ингредиенты:
• Грибы (маслята/шампиньоны) - 300 гр;
• Картофель - 3 крупных клубня;
• Солёные огурцы - 2 шт;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Лук зелёный - 50 гр;
Для заправки:
• Растительное масло - 125 мл;
• Восьмипроцентный уксус - 50 мл;
• Соль, сахар, перец по вкусу;
• Горчица - 1 ч.л.
постынй салат с грибами и картофелем. \ Фото: yandex.com.
Способ приготовления:
Заправка:
• Смешать масло, уксусу, горчицу, сахар и специи;
• Полученную массу взбить венчиком (или вилкой).
Салат:
• Картофель отварить, очистить, порезать мелкими кубиками;
• Грибы и солёные огурцы нарезать ломтиками;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Полученные ингредиенты смешать в салатнице и залить заправкой;
• Готовый салат украсить мелко нарезанным зелёным луком и зеленью.
2. Картофельная спираль
Перкасная закуска, которая придётся по вкусу всей семье. \ Фото: smak.ua.
Устали от привычных каш и картофельного пюре? Хотите порадовать себя и близких чем-то оригинальным и вкусным, да так, чтобы не пришлось возиться с приготовлением полдня? Тогда берите на заметку рецепт картофельной спирали, устоять перед которой не сможет никто.
Ингредиенты:
• Картофель отварной - 3 шт;
• Яйца - 1-2 шт;
• Сыр твёрдый - 50 гр;
• Мука - 1 ст. л;
• Чеснок сушёный - 1/2 ч.л;
• Соль и перец по вкусу.
Картофельные спиральки с соусом и специями. \ Фото: inprogress7.advsupport.ru.
Способ приготовления:
• Отварной картофель в мундирах очистить и размыть вилкой;
• Яйца, чеснок и специи взбить;
• Смешать с картофельным пюре;
• Полученную массу хорошенько перемешать;
• Добавить тёртый сыр и муку, снова хорошо перемешать;
• Разогреть растительное масло в сотейнике;
• При помощи кондитерского мешка выдавить картофель по спирали во фритюр;
• Картофельные спиральки быстро обжарить со всех сторон и выложить на бумажные полотенца;
• Готовое блюдо подавать со сметаной, соусами или зеленью.
3. Картофельный омлет
Сытно и очень вкусно. \ Фото: ogorod.ru.
Такой омлет идеально подойдёт для завтраков, ужинов, обедов и даже перекусов. Простые ингредиенты, благодаря которым можно приготовить сытное и очень вкусное блюдо.
Ингредиенты:
• Картофель - 5 шт;
• Лук - 1 шт;
• Яйца - 5 шт;
• Соль, перец по вкусу;
• Оливковое масло для жарки.
Воздушный картофельный омлет. \ Фото: liveInternet.
Способ приготовления:
• Картофель нарезать тонкой соломкой, лук — мелкими кубиками;
• На хорошо разогретую сковородку с оливковым маслом выложить картофель;
• Спустя несколько минут добавить мелко нарезанный лук;
• Обжаривать до мягкости картофеля и лука;
• В миске взбить яйца с небольшим количеством соли;
• Подрумяненный картофель с луком добавить к яичной смеси (без масла, на котором жарился картофель);
• Картофельно-яичную смесь поместить на сковороду с оливковым маслом;
• Накрыть крышкой и держите на медленном огне 4-5 минут;
• Подрумянившийся омлет перевернуть на другую сторону;
• Обжарить ещё несколько минут;
• Готовый омлет подавать порезанным на части, как пирог.
4. Картофель в беконе
Невероятно вкусный, сочный и ароматный картофель в беконе. \ Фото: google.ru.
Нравится печёная картошка, но не знаете, как и чем разбавить привычное, но оттого не менее любимое блюдо? Тогда смело берите на вооружение рецепт невероятно вкусной картошки в ломтиках сочного бекона.
Ингредиенты:
• Картофель средней величины - 10 шт;
• Бекон - 20 полосок;
• Пучок свежей зелени.
Для соуса:
• Сливочное масло - 25 гр;
• Бульон (любой или вода) - 250 мл;
• Мука - 1 ст.л;
• Сметана - 100 мл;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Сок половинки лимона.
Запечённый картофель в беконе. \ Фото: juliak.hostenko.com.
Способ приготовления:
• Картофель помыть и сварить в мундире до готовности;
• После немного остудить и очистить от кожуры;
• Разложить по две полоски бекона крест-накрест;
• Выложить на них картофелину;
• Аккуратно завернуть и положить в форму швом вниз (можно скрепить зубочисткой);
• Поставить форму в разогретую до 200 градусов духовку на десять минут.
Для соуса:
• В разогретое масло добавить муку и растереть;
• Постепенно вливать бульон, аккуратно размешивая, чтобы не образовались комочки;
• Соус довести до кипения и дать прокипеть несколько минут;
• После снять с огня;
• В полученную смесь добавить сметану и лимонный сок;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовым соусом заправить картофель и запекать ещё 10-15 минут.
5. Фаршированный картофель
Картофель, фаршированный мясом. \ Фото: sovkusom.ru.
Для тех, кто не знал – фаршированным может быть не только перец, кабачок и помидор, а и картофель. При чём начинка может быть какой угодно: от творога с сухофруктами и орехами до мяса и овощей.
Ингредиенты:
• Картофель - 15 шт;
• Мясо (любое или фарш) - 250 г;
• Лук - 1 шт;
• Томатная паста по вкусу;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Сметана - 100 г;
• Сливочное масло - 100 г.
Аппетитный фаршированный мясом картофель. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Картофель очистить и удалить из него серединку;
• Варить до полуготовности в течение 8–10 минут;
• Помолоть мясо с луком через мясорубку;
• Фарш посолить и поперчите;
• Аккуратно нафаршировать картошку;
• После равномерно и плотно выложить её в глубокий противень;
• В миске смешать сметану с солью;
• В полученную смесь влить немного воды и растопленное сливочное масло;
• Перемешать и залить получившейся жидкостью картофель;
• Для более насыщенного вкуса можно добавить томатный соус (или пасту/сок);
• Запекать картофель 60 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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