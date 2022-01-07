«Отменить порку и домашние уроки!»: Как школьники подняли восстание и победили учителей

Учитель порет розгами школьника. | Фото: alamy.com.
В сентябре 1911 года на улицы многих городов Великобритании вышли необычные демонстранты. Это были школьники, выдвинувшие ряд требований. Как им удалось вволю погулять и победить систему – далее в обзоре.
Британские школьники периода викторианской эпохи. | Фото: blog.findmypast.co.uk.
В конце XIX века, когда в Великобритании царствовала строгая викторианская мораль, жизнь школьников была не такой беззаботной, чем сейчас. Помимо того, что приходилось учить древнегреческий и латынь, ученики регулярно подвергались телесным наказаниям. Сэр Уинстон Черчилль в своих мемуарах вспоминает, что даже его, отпрыска старинного рода Мальборо, в элитной частной школе нещадно секли за малейшие провинности. В те годы это считалось нормой.
Мальчик пытается подшутить над лондонским полицейским, начало ХХ в. | Фото: izismile.com.
Но школьники далеко не всегда мирились с таким положением дел. История запомнила несколько случаев, когда ученики бросали уроки и устраивали настоящие акции протеста.
В 1911 году во многих городах Великобритании происходили массовые беспорядки: бастовали рабочие заводов, женщины с фабрик, моряки и докеры. Они требовали того же, чего всегда хочет рабочий класс: повышения зарплаты и улучшения условий труда. В начале сентября, когда открылись школы, начали свою забастовку и школьники.
Британские школьники требуют отменить телесные наказания, 1889 год. | Фото: cdn.historyextra.com.
5 сентября в нескольких городах Великобритании школьники начали свой протест. Они толпами ходили по улицам, выкрикивали лозунги, пели «боевые» песни. Учеников, все же пошедших в школу, они ловили и били.
Бунтари требовали: «Долой домашние задания!», а также «Нет трости!». Они хотели уменьшить домашние задания, увеличить каникулы, и, самое главное, добиться отмены телесных наказаний.
Констебли полиции на улицах Шордича, восточный Лондон, 1911 год. | Фото: libcom.org.
Все события сразу описывались в прессе, благодаря чему бунт школьников быстро увеличился до масштабов всей страны.
В Манчестере мальчишки вооружились палками, чтобы отбиваться от полицейских и учителей. Во время этих маршей они разбивали фонари, витрины в магазинах, в Хартпуле даже ограбили винный магазин.
Школьники Шордича на акции протеста, 1911 год. | Фото: libcom.org.
О том насколько все было серьезно, рассказывает заметка в лондонской газете. Полисмен был вынужден ретироваться верхом на велосипеде, когда его прогнали ученики, занявшие школьный двор.
Школьники британского города Гулль вышли на демонстрацию, 1911 год. | Фото: libcom.org.
«Школьный» бунт не продлился слишком долго. Под давлением родителей ученики снова садились за ненавистные им парты. Но это массовое выступление имело и хорошие последствия. Во многих школах домашние задания действительно уменьшили, но телесные наказания все же остались. Поразительно, но в британских школах нерадивых учеников могли вполне законно пороть вплоть до 1980-х годов.
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