5 запомнившихся блюд из кино и сериалов, которые легко повторить дома

Шедевры кино- и телеиндустрии надолго оставляют в нашей памяти сцены, в которых персонажи употребляют в пищу что-то, что будоражит аппетит зрителей. В этом материале мы расскажем, как повторить 5 блюд из культовых сцен фильмов и сериалов.
1. Свиные рёбрышки в остром соусе из «Карточного домика»
Вкуснотища! / Фото: youtube.com
На эти рёбрышки персонаж из культового фильма Френк постоянно заходил в одну и ту же непрезентабельную забегаловку. Каждый раз, когда Френк смакует ребрышки и довольно потом откидывается на спинку стула, хочется немедленно отведать оные и испытать блаженство. Итак, нам понадобится: 1 кг свиных рёбер, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка сладкой паприки, 1 чайная ложка чили-перца, 1 чайная ложка чабреца, 3 зубчиков чеснока, 3 столовых ложки оливкового масла, 3 столовых ложки лимонного сока.
Рёберную ленту разрезаем на куски, в каждом по одной косточке. В глубокой миске взбиваем паприку, черный перец, чабрец, лимонный сок, растительное масло. Кладем рёбра в миску с данным маринадом. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на час. Затем добавляем чеснок и чили-перец и оставляем еще на два часа. Затем выкладываем ребрышки на смазанный противень и ставим в духовку. Запекаем около часа.
2. «Молочный коктейль за 5 долларов» из «Криминального чтива»
Коктейль за 5 долларов. / Фото: eda.bit.ua
Этот коктейль под названием «Мартин Льюис» во многом благодаря киношедевру Квентина Тарантино стал самым знаменитым молочным коктейлем в мире. Именно его заказывала в баре Миа Уоллэс (Ума Турман), в то время как Винсент Вега (Джон Траволта) недоумевал из-за его высокой стоимости. Винсент поинтересовался, не бурбон ли в него добавляют. Для приготовления этого коктейля нам понадобится: 1 банан, 100 граммов ванильного мороженого, 1 стакан молока, немного взбитых сливок, вишенка для украшения. Банан чистим, режем на мелкие кусочки, складываем в блендер. Добавляем молоко и мороженое и хорошо взбиваем до однородности. Переливаем в высокий стакан, украшаем взбитыми сливками и вишенкой.
3. «Лимонные пирожные» из «Игр престолов»
Лимонные пирожные./ Фото: zen.yandex.ru
«Игры престолов» - один из самых популярных телесериалов всех времен и народов. Любимое блюдо персонажа Сансы Старк - некие лимонные пирожные. На вид они похожи на кексы. Как же их приготовить? Нам понадобится: 3 стакана муки, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, 0,5 чайной ложки соды, 1,5 стакана сахара, 1 стакан молока, 3 яйца, 200 граммов сливочного масла, стакан лимонного сока, 0,5 чайной ложки соли, 150 граммов сахарной пудры, дольки лимона для украшения.
Важно! Все продукты нужно заранее достать из холодильника – они должны быть комнатной температуры.
В большой миске нужно соединить сухие компоненты: муку, разрыхлитель, соду и соль. Перемешать венчиком. Во второй миске взбить миксером или венчиком масло и сахар до однородной массы. Добавить по одному яйца, взбивая непрерывно. Добавьте лимонный сок, мучную смесь и молоко, продолжая взбивать чуть менее интенсивно. Разлейте тягучую массу по формам так, чтобы сверху оставалось чуть места. Выпекайте порядка 30 минут до золотистого цвета, затем остудите 15 минут и отправьте в холодильник на полчаса. Пока масса в холодильнике, мы делаем глазурь. В небольшой миске соедините сахарную пудру и лимонный сок, поставьте миску на кастрюлю, наполненную водой, и поставьте на огонь (на водяную баню), все время помешивайте. Добавьте масло. Когда глазурь станет однородной, полейте ею наши кексы. Украсьте сверху дольками лимона.
4. Рататуй из «Рататуя»
Вот он какой, этот рататуй. / Фото: ivi.ru
«Рататуй» - один из самых любимых наших полнометражных мультфильмов. Но поняли ли мы, как крысёныш его готовил? Разберемся. Нам понадобится: 2 баклажана, 1 кабачок, 7 помидоров, 1 луковица, 2 красных болгарских перца, 2 столовых ложки сухого вина, 1 зубчик чеснока, 2 столовых ложки томатной пасты, зелень по вкусу, 2-3 столовых ложки оливкового масла, соль и черный по вкусу.
Баклажаны, кабачки и 4 томата нарезать кружками. Лук мелко порезать и обжарить на оливковом масле. Добавить к нему 3 мелкопорезанных помидора без кожуры. Тушить 5 минут, затем положить томатную пасту, вино, соль, перец. Овощи красиво выложить в форму для запекания по очереди: баклажан, помидор, кабачок. Залить томатным соусом. Сверху выдавить чеснок, посыпать зеленью. Сбрызнуть оливковым маслом. Накрыть форму фольгой и запекать в духовке в течение часа.
5. Луковый суп из «Бриджит Джонс» (но не синий!!!)
Готовим не синий суп от Бриджит Джонс. / Фото: ivi.ru
Недотёпа Бриджит Джонс забыла снять синюю нитку с лука-порея и её суп получился синим. Давайте сделаем всё то же самое, только без синевы и ниток. Нам понадобится: 1 кг лука-порея, 1 пучок зеленого лука, соль и перец черный по вкусу, 2-3 столовых ложки оливкового масла, гренки из белого хлеба. Лук-порей нарезаем, кладём в кастрюлю и заливаем 1 литром кипятка. Варим до готовности. Зеленый лук обжариваем в оливковом масле, добавляем в суп. Варим ещё 10 минут, добавляем соль и перец по ввусу. Теперь остужаем наш суп и превращаем в суп-пюре при помощи блендера. Подавать с хрустящими гренками из белого хлеба.
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