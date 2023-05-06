5 запомнившихся блюд из кино и сериалов, которые легко повторить дома

1. Свиные рёбрышки в остром соусе из «Карточного домика»

Вкуснотища! / Фото: youtube.com

2. «Молочный коктейль за 5 долларов» из «Криминального чтива»

Коктейль за 5 долларов. / Фото: eda.bit.ua

3. «Лимонные пирожные» из «Игр престолов»

Лимонные пирожные./ Фото: zen.yandex.ru

4. Рататуй из «Рататуя»

Вот он какой, этот рататуй. / Фото: ivi.ru

5. Луковый суп из «Бриджит Джонс» (но не синий!!!)

Готовим не синий суп от Бриджит Джонс. / Фото: ivi.ru