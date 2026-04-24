3 причины, почему китайцы не пьют холодную воду и носят в термосах кипяток

Возможно, вы обращали внимание, что китайцы часто носят с собой термосы. Однако, вопреки всеобщему мнению, там вовсе не чай, а обычная горячая вода. Ее пьют практически везде: в метро, в магазине, на работе, в машине и просто гуляя по улице. Novate.ru предлагает разобраться в истоках этой интересной традиции, и понять, насколько китайская привычка полезна для здоровья.
Значение кипятка в китайской культуре
Когда мы просим стакан воды, сидя в кафе или, например, в приемной какого-то учреждения, нам приносят холодную или комнатной температуры. Но если с такой же просьбой вы обратитесь к любому жителю Китая, практически наверняка в ваших руках окажется кипяток.
Оказывается, такая вода является неотъемлемой частью быта китайцев. У нее даже есть свое особое название Rè shuǐ. Сначала воду кипятят в чайнике, а затем переливают в термос, чтобы она как можно дольше оставалась горячей. Вне зависимости от времени года, китайцы употребляют не менее двух литров кипятка в день (да-да, и даже летом). Если они забыли термос дома, на помощь приходят диспенсеры, которые в больших городах встречаются чуть ли не на каждом углу.
Интересно, что первые термосы изобрели в Британии, популяризовали – в Германии, а довели до совершенства – в Китае. Если вы хотите обзавестись действительно качественным изделием, которое максимально долго будут поддерживать температуру, покупать нужно именно китайские термосы. Вода, налитая в них, остается горячей весь день.
Почему именно горячая вода?
Факт того, что китайцы пьют горячую воду, которую мы обычно используем для заваривания чая, повергает многих в шок.
1. Горячая вода полезна для здоровья
В Китае народная медицина имеет очень важное значение. Именно к ее принципам часто обращаются врачи при назначении лечения. Согласно ей, холодная еда и вода отрицательно влияют на здоровье, поэтому употреблять такую пищу и напитки категорически запрещено. Считается, что они провоцируют головокружение, боль в желудке и другие неприятные симптомы.
В Китае пищу принято делить на пять категорий в зависимости от того, как она влияет на организм. Среди них: холодная, прохладная, нейтральная, теплая и горячая. Если приводить пример, то говядина считается горячей едой, сырые продукты, вроде овощей – холодной, а рис, которые китайцы называют основой кухни – нейтральной.
Чтобы избежать проблем со здоровьем и предотвратить нарушение работы органов ЖКТ, китайцы рекомендуют исключить холодную воду и продукты из своего рациона. Тот же овощной салат здесь принято заливать горячей водой, чтобы продукты хотя бы немного «согрелись».
Интересный факт: Если у пациента китайской больницы диагностировали нарушение солевого баланса либо инфекцию дыхательных путей, одной из главных рекомендаций врача будет употребление горячей воды. Считается, что кипяток – эффективное средство для выведения мокроты. А в некоторых семьях верят, что простуду можно вылечить одной лишь горячей водой, мол, она способна разобраться и с вирусом, и с токсинами.
Кстати, о пользе горячей воды говорят не только китайцы. Согласно результатов исследований немецких ученых, если выпивать 300 миллилитров горячей воды перед едой, можно ускорить метаболизм на 30%. Тем, кто хочет похудеть, обязательно стоит взять на заметку.
2. Горячая вода обеспечивает безопасность
В середине XIX века в северном Китае разразилась эпидемия холеры. В основном от болезни пострадали бедные люди, а вот богатые избежали страшных последствий. Одной из причин, почему так произошло, называют горячую воду. В то время воду набирали из колодцев и рек, которые были заражены патогенами. Бедняки пили ее в «сыром» виде, а вот богачи кипятили, тем самым убивая большую часть бактерий, которые и провоцировали заражение.
В современном Китае кипячение также обеспечивает безопасность жителей, ведь в том же Пекине, Шанхае и других крупных городах нельзя пить воду из-под крана. Последствия могут быть самыми разными – от диареи до отравления.
3. Партия сказала «Надо!»
Интересно, что в 30-х годах прошлого века именно тема горячей воды стала одной из главных на общественных дебатах. В то время в сельской местности наблюдался подъем коммунизма, пересматривались условия сотрудничества с Японией и западными странами.
Чтобы одновременно противостоять и влиянию западных ценностей, и коммунистической идеологии, местное правительство запустило кампания «Движение за новую жизнь», в основе которых лежали 96 правил поведения, отражающих неоконфуцианские ценности. Вот лишь некоторые из них:
• Умывайтесь.
• Не улыбайтесь на похоронах
• Стойте в очереди, чтобы купить билеты.
• Застегивайте одежду на все пуговицы.
Также в списке была четкая информация о том, воду какой температуры нужно пить – только горячую. И в этом была своя логика – правительство пыталось всеми силами избежать новых вспышек холеры, дизентерии и прочих заболеваний. Чтобы китайцы не забывали о необходимости пить горячую воду, везде расклеивались агитационные плакаты, а в школах и на заводах вода выдавалась бесплатно. С каждым годом привычка все больше укоренялась, и сейчас жители Китая уже не представляют свою жизнь без горячей воды.
Впрочем, мир не стоит на месте. В любом круглосуточном китайском магазине можно встретить холодильники с холодным чаем, соком, спортивными напитками, популярными среди молодежи. Возможно, через несколько десятков лет к холодной еде и воде уже будут относиться не так скептически.
