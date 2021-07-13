Сумка из старых джинсов

Из старых джинсов, которые пылятся на дальней полке в шкафу и уже не носятся, можно сшить замечательную сумку с плетеным узором!

Это настолько красиво, что даже не верится, что подобное чудо создается из ненужного материала — старых джинсов.

Оцените работу и несложный мастер-класс ниже!



Джинсы следует распороть и разрезать на длинные полосы шириной примерно 3,5 см.





Получается много-много джинсовых полосок-заготовок для плетения.





Подгибаем дважды, прошиваем вручную, затем на машинке.





В итоге получаются прочные и аккуратные джинсовые полосы шириной уже около 1,5 см.





Из ткани для подкладки вырезаем две одинаковые части. Форму и размер сумки можно выбрать, конечно же, любые.



Прикладываем джинсовые полосы в один ряд по диагонали (наискось), продеваем полосы, чередуя через одну. Лишнее отрезаем, край пришиваем к подкладке на машинке.





К верхней части сумки пришиваем замок, к которому также прикрепляем заранее приготовленные джинсовые полосы.



Вот так это выглядит на практике:





По краям сумки пришиваем кусочки джинсовой ткани («уши»), прикрепляем фурнитуру и ремешок.





Такая замечательная сумка-плетенка может получиться из ненужных джинсов:



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