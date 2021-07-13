Сумка из старых джинсов

Из старых джинсов, которые пылятся на дальней полке в шкафу и уже не носятся, можно сшить замечательную сумку с плетеным узором!
Это настолько красиво, что даже не верится, что подобное чудо создается из ненужного материала — старых джинсов.
Оцените работу и несложный мастер-класс ниже!
Джинсы следует распороть и разрезать на длинные полосы шириной примерно 3,5 см.
Получается много-много джинсовых полосок-заготовок для плетения.
Подгибаем дважды, прошиваем вручную, затем на машинке.
В итоге получаются прочные и аккуратные джинсовые полосы шириной уже около 1,5 см.
Из ткани для подкладки вырезаем две одинаковые части. Форму и размер сумки можно выбрать, конечно же, любые.
Прикладываем джинсовые полосы в один ряд по диагонали (наискось), продеваем полосы, чередуя через одну. Лишнее отрезаем, край пришиваем к подкладке на машинке.
К верхней части сумки пришиваем замок, к которому также прикрепляем заранее приготовленные джинсовые полосы.
Вот так это выглядит на практике:
По краям сумки пришиваем кусочки джинсовой ткани («уши»), прикрепляем фурнитуру и ремешок.
Такая замечательная сумка-плетенка может получиться из ненужных джинсов:
Свежие комментарии