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Сумка из старых джинсов

Сумка из старых джинсов

Из старых джинсов, которые пылятся на дальней полке в шкафу и уже не носятся, можно сшить замечательную сумку с плетеным узором! 

Это настолько красиво, что даже не верится, что подобное чудо создается из ненужного материала — старых джинсов.
Оцените работу и несложный мастер-класс ниже!

Сумка из старых джинсов

Джинсы следует распороть и разрезать на длинные полосы шириной примерно 3,5 см.

Сумка из старых джинсов


Получается много-много джинсовых полосок-заготовок для плетения.

Сумка из старых джинсов


Подгибаем дважды, прошиваем вручную, затем на машинке.

Сумка из старых джинсов


В итоге получаются прочные и аккуратные джинсовые полосы шириной уже около 1,5 см.

Сумка из старых джинсов


Из ткани для подкладки вырезаем две одинаковые части. Форму и размер сумки можно выбрать, конечно же, любые.

Сумка из старых джинсов


Прикладываем джинсовые полосы в один ряд по диагонали (наискось), продеваем полосы, чередуя через одну. Лишнее отрезаем, край пришиваем к подкладке на машинке.

Сумка из старых джинсов


К верхней части сумки пришиваем замок, к которому также прикрепляем заранее приготовленные джинсовые полосы.

Сумка из старых джинсов


Вот так это выглядит на практике:

Сумка из старых джинсов


По краям сумки пришиваем кусочки джинсовой ткани («уши»), прикрепляем фурнитуру и ремешок.

Сумка из старых джинсов


Такая замечательная сумка-плетенка может получиться из ненужных джинсов:

Сумка из старых джинсов

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