Валютные короли СССР: Как становились советскими миллионерами и что грозило теневым финансистам

Как строили свой бизнес фарцовщики в СССР и как формировалась экосистема советского чёрного рынка

Их жизнь была очень яркой, но короткой.

Иерархическая лестница валютной бизнес-империи, первые валютные «короли»

«Бегунки» перехватывали иностранцев у автобусов Intourist./Фото: focus.ua

Что заставило Никиту Хрущёва активизировать борьбу с теневыми финансистами?

Никита Сергеевич Хрущёв – генеральный секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 гг./Фото: avatars.mds.yandex.net

Обратная сила закона, или чем закончилось дело «Рокотова-Файбишенко-Яковлева»

Дело «Рокотова-Файбишенко-Яковлева» рассматривали трижды. Валютные «короли» вели себя на суде достойно, отказавшись от защиты. Точку в деле валютчиков поставила пуля./Фото: gaidar.center