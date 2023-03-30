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Большие города в миниатюре

Даже самый большой город этот фотограф может превратить в крошечный макет. Знаменитый австралийский фотограф — Бен Томас — известен своими необычными снимками с эффектом tilt-shift (эффект диорамы или наклон-смещение), на которых можно увидеть большие города в миниатюре.

Смотрите, как фотограф умело превращает крупные мегаполисы в игрушечные миниатюры.

Париж


Бен Томас родился в Аделаиде — столице штата Южная Австралия. Здесь он окончил Международный колледж цифровых эффектов и анимации (International Digital Effects and Animation College).

Большие города в миниатюре

Мельбурн


После окончания колледжа Бен переехал жить во второй по величине город Австралии — Мельбурн. По словам фотографа, именно в Мельбурне у него открылись глаза и он начал серьезно заниматься фотографией, с помощью которых делится со всеми своими открытиями и впечатлениями.

Большие города в миниатюре

Токио


С тех пор выставки его работ проходят по всему миру, в том числе в США, Франции, Германии, Японии.

Большие города в миниатюре

Токио


В этом году вышла первая книга с фотографиями Бена под названием «Крошечный Токио: большой город в миниатюре» («Tiny Tokyo: The Big City Made Mini»).

Большие города в миниатюре

Лас-Вегас


«Делать миниатюрные фотографии больших городов — это весело, но еще это большая работа. Больше всего мне нравится поиск разнообразных деталей — таких, которые мы не замечаем в повседневной жизни, но которые за счет применения техники наклона-смещения будут в центре внимания», — рассказывает фотограф.

Большие города в миниатюре

Токио


Большие города в миниатюре

Нью-Йорк


Большие города в миниатюре

Нью-Йорк


Большие города в миниатюре

Миниатюрный Париж


Большие города в миниатюре

Париж


Большие города в миниатюре

Сан-Франциско


Большие города в миниатюре

Нью-Йорк


Большие города в миниатюре

Токио


Большие города в миниатюре

Токио


Большие города в миниатюре

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