4 таинственных момента из истории человечества, которые остаются неразгаданными

1. Дорога Бимини

Многие считают, что дорога Бимини - это путь в легендарную Атлантиду. /Фото: pinterest.com

2. Карта Пири Рейса

Поразительная в своей точности карта. /Фото: wikipedia.org

3. Линии Наска

Знаменитые перуанские рисунки все еще будоражат умы историков и обывателей. /Фото: hiking.ru

4. Туринская плащаница

Одна из наиболее таинственных реликвий христианского мира. /Фото: rg.ru