В чем причина стремительно растущей популярности японских машинок кей-траков

Подавляющее большинство автомобилистов хотя бы раз слышало про пресловутые японские кей-кары. А вот кей-траки на отечественных просторах пока куда менее известны. Чего не скажешь о многих других странах. Ездят на таких машинах далеко не только в Японии. С недавних пор кей-траки нашли себе широкое применение в Соединенных Штатах Америки.
Популярны даже в США. /Фото: businessinsider.com.
Небольшие автомобили всегда были популярны в Японии. Современные «кейдзидоша» (маленький автомобиль), к числу которых традиционно относят кей-кары (автомобили) и кей-траки (грузовики), впервые появились в 1949 году. Первые модели таких машинок стали дальнейшим развитием идеи трехколесных грузовиков сан-рин, широко использовавшихся в Японии еще до Второй мировой войны. Маленькие авто и грузовики имеют ряд серьезных преимуществ: они компактны, относительно дешевы, просты в управлении. В случае с Японией мода на компактные авто во многом была сформирована под влиянием высокой скученности населения и нехватки достаточного количества свободного пространства, в том числе для парковки.
Серьезная машинка. /Фото: noktaelektronik.net.
С 1994 года ситуация для автолюбителей дополнительно осложнилась новыми законами, которые стали прямо ограничивать использование больших автомобилей и поощрять использование компактных. В первую очередь выражается это в том, что кей-кары и кей-траки в Японии облагаются меньшими налогами. Машина считается «Кейдзидоша», если она удовлетворяет двух ключевым требованиям: объем двигателя до 0.. За изъятием габаритов и двигателя, каких-либо принципиальных отличий конструкции у кей-каров и кей-траков в сравнении с обычными автомобилями и грузовиками – нет.
Дешевые и экономичные. /Фото: Pinterest.
Собственно огромная популярность «Кейдзидоша» в ряде стран, включая США во многом связана с их низкой ценой, а также небольшим расходом горючего. Например, в Америке на кей-траки используют преимущественно фермеры и работники лесных хозяйств. В США такую японскую машину и вовсе можно купить за откровенно смешную по местным меркам 1 тысячу долларов! В остальном среди крупнейших покупателей кей-каров и кей-траков находятся страны Азии. Лидерами по покупке японских авто подобной конструкции остаются Филиппины и Индонезия. Для последней японские компании и вовсе выпускают в среднем в 2-2.5 раза больше кей-траков, чем для самой страны восходящего Солнца. Что касается России, то в ней так же есть некоторое количество японских компактных грузовиков. Однако, всерьез занять рынок у них уже едва ли получиться из-за успеха других, в том числе отечественных моделей.
Дешево и сердито, во и весь секрет. /Фото: YouTube.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии