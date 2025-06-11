С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    А в горы идут, чтобы доказать самому себе, что ты можешь. Можешь не бояться высоты, можешь пересилить себя, и преодал...Зачем люди ходят ...
  • Ингерман Ланская
    КАШМАРРРР!!!Мастер набрал меш...
  • Татьяна Квитницкая
    Добрый день. я родилась в Москве задолго до развала СССР. помню все продукты. НО про медовое сливочное масло, ионитно...Апельсиновый майо...

В чем причина стремительно растущей популярности японских машинок кей-траков



Подавляющее большинство автомобилистов хотя бы раз слышало про пресловутые японские кей-кары. А вот кей-траки на отечественных просторах пока куда менее известны. Чего не скажешь о многих других странах. Ездят на таких машинах далеко не только в Японии. С недавних пор кей-траки нашли себе широкое применение в Соединенных Штатах Америки.
Вполне вероятно, что в будущем популярность японских грузовиков вырастет еще больше.

Популярны даже в США. /Фото: businessinsider.com.

Популярны даже в США. /Фото: businessinsider.com.

 

Небольшие автомобили всегда были популярны в Японии. Современные «кейдзидоша» (маленький автомобиль), к числу которых традиционно относят кей-кары (автомобили) и кей-траки (грузовики), впервые появились в 1949 году. Первые модели таких машинок стали дальнейшим развитием идеи трехколесных грузовиков сан-рин, широко использовавшихся в Японии еще до Второй мировой войны. Маленькие авто и грузовики имеют ряд серьезных преимуществ: они компактны, относительно дешевы, просты в управлении. В случае с Японией мода на компактные авто во многом была сформирована под влиянием высокой скученности населения и нехватки достаточного количества свободного пространства, в том числе для парковки.
Серьезная машинка. /Фото: noktaelektronik.net.

Серьезная машинка. /Фото: noktaelektronik.net.

 

С 1994 года ситуация для автолюбителей дополнительно осложнилась новыми законами, которые стали прямо ограничивать использование больших автомобилей и поощрять использование компактных. В первую очередь выражается это в том, что кей-кары и кей-траки в Японии облагаются меньшими налогами. Машина считается «Кейдзидоша», если она удовлетворяет двух ключевым требованиям: объем двигателя до 0.
66 литров и габариты не более 3.4х1.48х2 метра. Для сравнения малолитражный советский и российский хэтчбек «Ока» имеет габариты 3.2х1.42х1.4 метра, но при этом оснащен двигателем 0.75 литра. За изъятием габаритов и двигателя, каких-либо принципиальных отличий конструкции у кей-каров и кей-траков в сравнении с обычными автомобилями и грузовиками – нет.


Дешевые и экономичные. /Фото: Pinterest.

Дешевые и экономичные. /Фото: Pinterest.

 

Собственно огромная популярность «Кейдзидоша» в ряде стран, включая США во многом связана с их низкой ценой, а также небольшим расходом горючего. Например, в Америке на кей-траки используют преимущественно фермеры и работники лесных хозяйств. В США такую японскую машину и вовсе можно купить за откровенно смешную по местным меркам 1 тысячу долларов! В остальном среди крупнейших покупателей кей-каров и кей-траков находятся страны Азии. Лидерами по покупке японских авто подобной конструкции остаются Филиппины и Индонезия. Для последней японские компании и вовсе выпускают в среднем в 2-2.5 раза больше кей-траков, чем для самой страны восходящего Солнца. Что касается России, то в ней так же есть некоторое количество японских компактных грузовиков. Однако, всерьез занять рынок у них уже едва ли получиться из-за успеха других, в том числе отечественных моделей.
Дешево и сердито, во и весь секрет. /Фото: YouTube.

Дешево и сердито, во и весь секрет. /Фото: YouTube.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх