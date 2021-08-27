Как избавиться от постоянного стресса

Стресс давний спутник твоей жизни и не надо доказывать обратное. Если ты не входишь в очень небольшую прослойку максимально уверенных в себе людей или еще более закрытое общество буддийских монахов. Это про тебя? Тогда закрывай страницу, чего ты вообще забыл в интернете. Для всех остальных мы подготовили поэтапный план победы над стрессом — просто двигайся вперед.
Остановись и оглянись
Наибольший уровень стресса вызывают, как ни странно, самые мелкие и неважные дела. Сколько раз ты взрывался по самому пустяковому поводу? Ни к чему хорошему это не приводит. Наоборот, накаляет ситуацию еще больше. В следующий раз попробуй поймать себя именно в тот момент, когда собираешься в очередной раз наорать на пса, к примеру. Огляди раздражающий момент со стороны — насколько мелочной и неважной покажется проблема!
Подтянись и отожмись
Человек существо крайне физиологичное. Что бы там не говорила твоя девушка про бабочек в животе и гусениц в голове — чушь. Подавляющее большинство реакций нашего тела инициировано внутренними биологическими процессами, либо влиянием внешней среды на оные. Это не так плохо, как может на первый взгляд показаться. К середине рабочего дня проблемы зовут на балкон, к пятой уже сигарете? К черту этот зов каменных джунглей. Никотин стресс не снимет, а вот физическая нагрузка — еще как. Понимаем, лень. Но попробуй хоть раз и ты сразу поймешь, дело того стоит. Если времени не хватает даже на пяток подтягиваний, просто выйди и прогуляйся.
Подумай и поешь
О, сколько песен было мудрых воспето сахара вреду. Как об стену горох, право слово. Быстрые углеводы — не хорошо, запомни раз и навсегда. После банки газировки становится веселее? Ну что ж, наркоманам тоже становится лучше после пары точек. Начинай, в конце концов, думать, что за еду ты пихаешь в свой единственный на свете, родной организм. Стабильное, правильное питание — гарантия здоровья всей нервной системы. Неделя-две привыкания и ты сам заметишь, насколько спокойнее стал реагировать на мелкие неприятности.
Соберись и организуй
Собери — себя, организуй — все остальное. Дезорганизация в любой форме раздергивает мозг, заставляет суетиться и нервничать по пустякам. Потрать время, упорядочи рабочий стол и это время воздастся тебе сторицей.
Радуйся и не грусти
Не позволяй себе сосредотачиваться на негативных мыслях. Да, совет звучит довольно глупо. Куда от них, черт возьми, денешься! Но попробуй пару раз взять себя в руки именно в тот момент, когда мысли пускаются вскачь по знакомой колее, приводя в мозг все старые проблемы и в сотый раз пережевывая старые несостыковки. Если все получится — удивишься сам новым идеям и легкости, которые появятся в свободной от рутины голове. Найди время для веселья, в любые моменты жизни. Нет, похороны любимой бабушки — исключение. Все остальные моменты нет. Проблемы на работе? Чушь, иди на место и посмейся новым шуткам. Откусила ногу акула? Рассмейся ей в морду — у тебя вторая есть.
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