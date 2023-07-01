Маргарет Мид и свободные нравы Самоа: Грандиозный обман или нечто более вредное для антропологии

Маргарет Мид — одна из самых известных антропологов в мире и основателей современной школы антропологии. Особенную популярность приобрела её ранняя работа, «Взросление на Самоа». Факты из неё приводятся в популярных статьях об интимных обычаях народов мира до сих пор. Но именно с этой работой Мид не так всё просто.
Новый взгляд на подростков
1925 год. В России революция уже свершилась; во всём мире молодые социалисты, коммунисты и анархисты грезят о революции, угрожают ею или устраивают беспорядки на улицах. В обществе идут горячие споры, отчего молодёжь уходит в радикальные движения, не слушается родителей и вообще непочтительна и агрессивна. Основных предположений два: по законам биологии юному поколению положено входить в конфликт со старшим, и никаких конфликтов не было бы, если бы не коммунистическая пропаганда.
Двадцатые раздражали обывателя не только смелым поведением и нарядами девушек.
Но есть и третья теория, которая, во многом, базируется на предположении международной звезды психоанализа Зигмунда Фрейда о том, как сильно подавляется в нашем обществе сексуальность и какие она в случае подавления может находить выхода. Грубо говоря, часть участников общественной дискуссии вокруг радикальной молодёжи заявляет, что если бы молодёжь занималась любовью, ей не нужна была бы война. Да, хиппи ещё не было, а идея уже прозвучала.
Таких идей придерживался и Франц Боас, научный руководитель молодой Маргарет Мид. Доказать это можно было бы, только найдя общество, в котором подростки не устраивают беспорядков и при этом живут свободной и активной половой жизнью. По крайней мере по первому параметру Боасу подходило Самоа; Мид предстояло найти присутствие второй составляющей теории. С этим настроем она и приехала на Самоа.
Маргарет Мид.
Книга о взрослении тихоокеанских подростков буквально взорвала американское, да и не только, информационное пространство. Данные, собранные Мид, говорили, что общество коренных самоанцев не знает не только беспорядков, но и изнасилований, и не удивительно — ведь, по местным обычаям, под покровом ночи подростки покидают родительские дома, чтобы встретиться с возлюбленными, и этих возлюбленных до брака может быть множество. Какая уж тут агрессия, когда любовь кипит!
Долгие годы борцы за свободу нравов, за свободу молодёжи вообще, против ханжеских традиций напирали на наблюдения и выводы, сделанные Маргарет Мид. Трудно переоценить место, которое получила её работа в американской культуре и истории.
Разоблачение
В 1983 году разразился скандал. Новозеландский антрополог Дирек Фриман обвинил Маргарет в фальсификации результатов исследования. Согласно его собственным исследованиям, частично полевым и частично опирающемся на многочисленные письменные источники, вроде заметок очевидцев и газетных новостей, общество самоанцев было далеко от того полного секса райского сада, который нарисован был в знаменитой книге Мид.
Прежде всего, по описаниям Дирека, Маргарет занесла в примеры свободного поведения некоторые формы того самого изнасилования, которого, как она писала, на Самоа нет. Это, во-первых, брак через кражу невесты (кража именно что не подразумевает никакой добровольности), во-вторых, изнасилование во сне: когда юноша ночью влезает в дом, где есть девушка, и овладевает ею, это вовсе не значит, что девушка его с радостью ждала. Ведь потом достанется от родителей именно ей, и традиционные наказания для подростков в самоанском обществе очень жестоки. Иногда после них юноши и девушки совершают самоубийство!
Жизнь полинезийцев была очень мифологизирована Мид.
Фриман обращает внимание на то, что разница в половом поведении между американцами и самоанцами действительно есть, но… увы, не в пользу самоанцев. Те же изнасилования во сне происходят так часто, потому что жители Самоа живут обычно не в хорошо охраняемых домах. Похожая ситуация была у североамериканских индейцев, в чьи типи было легко влезть, так, что матерям приходилось на ночь связывать бёдра дочерям, чтобы спасти их от насилия: долгая возня перебудила бы всех, закрывай девочке рот или не закрывай. Кроме того, насильники на Самоа предпочитают девственниц, в то время, как в США или не видят разницы, или предпочтут изнасилование взрослой женщины, поскольку общество сочтёт его не таким предосудительным.
Поскольку в свадебный обряд на Самоа в обязательном порядке входила, по крайней мере прежде, публичная дефлорация пальцем, от девочек ожидалось, что они будут сохранять до свадьбы свой гимен нетронутым. О какой можно в таком случае говорить свободе нравов?
И всё же — не фальсификация
Хотя, благодаря высококачественным следующим работам Мид, она на потеряла свой вес и репутацию из-за разоблачения Фримана, научное сообщество озадачилось — как Мид могла получить данные, которые получила? Сама Мид переиздавала ту же книгу в 1979 году, чего вряд ли стала бы делать, не верь она, что это исследование было честным — ведь иначе ей выгодно было бы забыть об этой ошибке юности. В чём же дело, если не было сознательного обмана?
Мид проводила исследования всю жизнь и считалась и проницательной, и добросовестной исследовательницей. Её вклад в антропологию огромен.
Дискуссии вокруг Мид положили начало рефлексии научного сообщества, насколько вообще настрой исследователя на получение определённых данных и его предубеждения влияют на то, что он замечает и не замечает, и то как он интерпретирует обнаруженные факты. Очевидно, что человек, который взялся бы целью изучить именно сексуальное насилие, моментально определил бы кражу невесты как его разновидность. А Мид, напротив, увидела в ночном влезании юношей в чужие дома одобренную обществом половую свободу — только из-за того, что в дома влезали часто. И, возможно, из-за того, что сами юноши на вопросы отвечали, что девушка сама их ждала.
Это подвело научное сообщество к признанию второго факта полевых исследований. Опрашиваемые могут врать, в том числе — ориентируясь на вопросы собеседника-исследователя, которые, будучи сформулированы не слишком тщательно, могут подталкивать к тому или иному ответу. Почти каждый человек так устроен, что хочет нравиться. Выбор ответа на вопрос из соображений того, какой вариант ответа больше понравится собеседнику — нередкая вещь.
Кроме того, над чужаком во многих культурах, угнетаемых или нет, подшучивают, и основным направление шутки становятся разные скабрёзности. Вспомните, каким словам норовят обучить иностранцев в России? Так вот, Россия не одинока.
Уже в девяностых Фриман отказался от самых резких своих слов в сторону Мид, продолжая настаивать, что приведённые ею данные неверны. Однако после тщательного изучения вопроса он также, как и многие коллеги Мид, пришёл к выводу, что она не делала намеренных фальсификаций. Скорее, местные охотно шутили над американкой, которая задавала нелепые неприличные вопросы. Так с имени Мид сошло последнее пятно сомнения в нечестности.
Текст: Лилит Мазикина.
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