Маргарет Мид и свободные нравы Самоа: Грандиозный обман или нечто более вредное для антропологии

Новый взгляд на подростков







Двадцатые раздражали обывателя не только смелым поведением и нарядами девушек.

Маргарет Мид.

Разоблачение

Жизнь полинезийцев была очень мифологизирована Мид.

И всё же — не фальсификация

Мид проводила исследования всю жизнь и считалась и проницательной, и добросовестной исследовательницей. Её вклад в антропологию огромен.