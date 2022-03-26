Как справиться с изменой

То, как люди справляются с шокирующей новостью, что их супруг или супруга обманывает их, встречаясь с любовницей\любовником за их спиной, предопределяет, как они оправятся от такого предательства с наименьшим ущербом для себя. Есть 5 способов не впасть в отчаяние и не растерять свое достоинство в такой ситуации.









Не паникуйте

Не переставайте заботиться о себе

Не трубите об этом всему миру

Не торопитесь подавать на развод

Не пытайтесь выяснить, кто соперница\соперник