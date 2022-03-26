Как справиться с изменой

То, как люди справляются с шокирующей новостью, что их супруг или супруга обманывает их, встречаясь с любовницей\любовником за их спиной, предопределяет, как они оправятся от такого предательства с наименьшим ущербом для себя. Есть 5 способов не впасть в отчаяние и не растерять свое достоинство в такой ситуации.
Не паникуйте
Когда мы чувствуем опасность или угрозу, наш организм вырабатывает избыточное количество гормонов стресса и адреналина, мы становимся взвинченными и рвемся в бой. Несмотря на химические процессы в нашем организме, которые заставляют нас паниковать и толкают к принятию немедленных мер, то, что нам действительно нужно сделать, так это перевести дыхание. Сделайте паузу, не поддавайтесь панике и не выбрасывайте вещи вашего партнера из дому. Переезжать тоже не стоит. Найдите возможность утихомирить свои чувства, успокоиться немного и прийти в себя. Еще никому не удавалось принимать разумные решения в состоянии, когда хочется «рвать и метать». Вам нужно просто взять себя в руки, тогда вы сможете, наконец, хорошо всё обдумать.
Не переставайте заботиться о себе
Узнав об измене, вы испытываете шок, в результате которого забываете обо всём, что вас радовало в жизни. Вы перестаете заботиться о себе, хотя именно сейчас вам просто необходимо уделять себе больше внимания, чтобы оправиться от шока и восстановить душевное равновесие. Отнеситесь к своему состоянию, как к тяжелой форме гриппа. Отнеситесь к себе со всей добротой и нежностью. Сварите себе бульон, ешьте легкую/ здоровую еду, не забывайте пить достаточно воды. Попробуйте отдыхать, даже если вы не можете заснуть. Каждый день прогуливайтесь по улице. Можно присесть на скамейку в вашем дворе, посидеть и спокойно поразмыслить, ощущая теплые лучи солнышка на лице. Говорите себе опять и опять, что измена вашего партнера вовсе не является свидетельством того, что с вами что-то не так или что вы хуже кого-то.
Не трубите об этом всему миру
Чувство обиды заставляет многих сразу же рассказать окружающим, как с ними плохо обошлись. Ваше возмущение – это призыв к людям встать на защиту вашей чести против коварной измены. Безусловно, вам нужна поддержка, но воздержитесь от желания незамедлительно рассказать обо всем вашей маме, коллегам или соседям. Пройдет некоторое время, необходимое для того, чтобы осмыслить случившееся, и вы можете пожалеть о том, что поспешили поделиться и сгоряча наговорили лишнего. Многим людям удается справиться с ситуациями, связанными с изменой и интрижками, бывает даже, что им удается не только сохранить отношения, а даже улучшить их. Со временем вам самим будет неприятно осознавать, что вы поделились с другими людьми тем, что касается только вас и вашего партнера. В таких случаях лучше поделиться своей бедой только с надежным другом, чтобы вам стало легче на душе. А другим не спешите рассказывать, пока вы не определили для себя, что же делать дальше.
Не торопитесь подавать на развод
Если вы женаты, то такая мысль неизбежно возникнет у вас в голове, сдержать гнев и не развестись будет действительно трудно. Что ж, суды никуда не денутся, если надо, вы успеете туда обратиться. Но всему свое время. Вы сделаете себе только хуже, если сгоряча, абсолютно необдуманно пойдете на крайние меры, что в итоге разрушит ваш брак. К тому же, развод не избавит вас тотчас же от болезненных чувств и запутанных мыслей. На самом деле, станет только хуже.
Не пытайтесь выяснить, кто соперница\соперник
Не поддавайтесь желанию узнать, что из себя представляет та, с которой вам изменяет ваш муж. Не следует использовать Facebook и другие социальные сети для сбора сведений о любовнице своего мужа. От этого ваша боль будет становиться только острее. У вас и так уже достаточно проблем, и с ними надо разобраться. Образ любовницы вашего мужа, стоящий у вас перед глазами, мысли о ней, не выходящие у вас из головы, всё это не поможет вам справиться со всем, что на вас навалилось, а будет только мешать. Кроме того, проблема вовсе не в любовнице, с которой вам изменяет муж, проблема в вашем муже и в том, что он так нечестно поступает с вами.
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