Увлекательная техника по созданию красоты и очарования

По этой технике вы можете создать множество различных милых поделок, а на их основе — сделать что угодно: магнитики, брошки украшения для блокнота, шкатулки, коробки, подарка и не только!







Из картона вырежьте основу фигурки. Например, это может быть яблоко. Приклейте слой синтепона (или фетра), а сверху — бязь.







Покройте белым акриловым грунтом, а когда он просохнет — жёлтой акриловой краской.







Теперь возьмите кисть потоньше и нанесите красную краску, делая мазки для красивого эффекта.







На проволоку нанесите горячий клей, дождитесь, пока он застынет. Затем покройте застывший клей акриловым грунтом, а его — коричневой краской. Хвостик яблока готов!







Из накрахмаленной бязи вырежьте листочек, покрасьте жёлтой краской, а тонкой кистью нарисуйте прожилки.







Приклейте хвостик и листочки сзади яблока. Нанесите акриловый глянцевый лак, добавьте бусины, бисер, глиттер. Вот какое спелое осеннее яблочко получается!







По аналогичной методике можно сделать, например, осенний листик.







Фантазия ничем не ограничена! А результат — выше всяких похвал.







Подробнее о том, как сделать осенние поделки из картона, смотрите в видео ниже:



