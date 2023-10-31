Как починить сгоревший электрочайник

Не спешите покупать новый электрочайник в замену сгоревшему. Почините старый, и он прослужит вам ещё минимум 5 лет! С ремонтом справится любой человек, даже не имеющий опыта в электрике. Всего-то пара минут, и электрочайник снова работает!







Что понадобится:



отвёртка;



плоскогубцы; кусачки;



тканевая изолента.Процесс ремонта



Как правило, когда чайник перестаёт работать, при этом в целом он выглядит исправным, это значит, что сгорела контактная группа. Это будет видно невооружённым глазом.







Для ремонта необходимо отвинить нижнюю часть подставки контактной группы. После этого отсоединить от неё провода.







Отвинчиваем также нижнюю часть чайника. Здесь в принципе всё целое, за исключением той же контактной группы, которая пришла в негодность. От неё также отходят провода. Один из проводов идёт напрямую на спираль, второй — на кнопку включения. Параллельно подключена лампочка — индикатор питания.







Для ремонта понадобится отсоединить эти два провода, на которые и поступал ток. Здесь нет ничего сложного!

Совет Отдельно покупать контактную группу нет смысла. Она дорогая, и для ремонта чайника это совершенно не практично.





Теперь нужно напрямую подключить сетевой кабель к двум проводам. Для лучшего подключения нужно зачистить изоляционный слой. Одну трубку вставить в другую. Чтобы создалось хорошее соединение, трубку с одной стороны следует обжать примерно на 90 %.

Принцип подключения простой — нужно совместить 2 штекера. Они имеют трубчатый вид.







Для изоляции используйте тканевую изоленту. Замотайте ею плотно оба провода.







На крышке чайника следует вырезать небольшое отверстие под провод, который будет выводиться наружу. После этого всё совмещаем обратно.







Визуально никаких изменений нет! Чайник работает, как раньше, но уже без контактной группы. Почините свой электрочайник и пользуйтесь им ещё долгие годы!



