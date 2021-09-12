Креативные и неожиданные места для проведения свадебной церемонии

Где бы вы организовали свою свадебную церемонию, если бы это можно было сделать где угодно? Если вы являетесь поклонником мира Диснея, то, как вы знаете, теперь в Disney World можно провести ночную свадьбу прямо рядом с замком Золушки!
Но что если «Мир Диснея», загородные клубы, церкви и ботанические сады являются слишком заурядными и незапоминающимися местами на ваш вкус? Не беспокойтесь, существует немало вариантов для уникальной и авантюрной пары молодожёнов, которые хотят скрепить себя узами брака не так, как все!
Перед вами — 25 креативных мест, которые идеально подходят для того, чтобы сыграть незабываемую свадьбу!
25. Невесомость
Вы можете вступить в брак в невесомости. Это, конечно, обойдётся в копеечку, но если вы сделаете это, то окажетесь на борту самолёта, который сделает петлю, благодаря чему вы ощутите себя в невесомости. И, конечно же, вы сможете сделать это вместе со своими близкими и родными людьми, в присутствии которых произнесёте друг перед другом клятвы.
24. Мини-гольф «Kiss Monster» в Лас-Вегасе
Потому что если вы конкретно странный и нашли кого-то такого же конкретно странного, и вы оба думаете, что сыграть свадьбу на тематической площадке для мини-гольфа, посвящённой одной из самых известных глэм-рок-групп, это круто, то да — это настоящая любовь!
23. Трихаус-Пойнт (Treehouse Point), штат Вашингтон, США
Это действительно дом на дереве в окружении прекрасных угодий. Это место находится в получасе езды от Сиэтла, и здесь устраивали свадьбы уже около 80 пар, в том числе и свадебные вечеринки.
22. Женитесь на леднике на Аляске!
Подумайте о том, над сколькими друзьями вы могли бы подшутить «А вам слабо?» по этому поводу! Если вы всё-таки захотите организовать там свою свадьбу после просмотра захватывающих видов, то компания Pearson’s Pond в городе Джуно (Jeanu), Аляска, может помочь в этом. Они также предлагают проведение свадебных церемоний и произнесение свадебных клятв на борту судна во время наблюдения за китами (whale watching).
21. Гора Эверест
В 2005 году одна непальская пара поженилась на вершине горы Эверест. Церемония длилась всего 10 минут, и молодожёны на короткое время даже сняли свои кислородные маски, чтобы произнести друг другу клятву (повторять не рекомендуется).
20. Замок Татбери (Tutbury Castle), Стаффордшир, Великобритания
Якобы посещаемые привидениями руины замка Татбери в Великобритании являются местом регулярно блуждающих призраков и сверхъестественных событий, в том числе и свадеб. Там даже предлагают провести полуночные церемонии бракосочетания.
19. Замок Бран (Bran Castle)
Замок Бран в Трансильвании более широко известен как Замок Дракулы, и да, вы можете (и должны, действительно должны) там пожениться. Будь вы вампирами или нет, захватывающий дух замок всецело стоит поездки в Румынию. А если вы из тех, кто любит ужастики, то знайте: это замок, где было похоронено сердце королевы Румынии Марии.
18. Белиз
Для более авантюрных пар подойдёт Белиз с огромным количеством (более 600) храмов Майя, и в некоторых из них можно пожениться. Вы можете даже устроить так, чтобы вашу свадебную церемонию провёл шаман из племени майя, что просто здорово!
17. Гавайский вулканический национальный парк (Hawaii’s Volcanoes National Park)
Если ваша любовь слишком горяча, то вы можете пожениться рядом с Национальным парком «Гавайские вулканы». Шутки в сторону: это захватывающе красиво!
16. Юккасъярви (Jukkasjärvi), Швеция
Каждый год в ноябре в Юккасъярви, Швеция, строится огромный ледяной отель. Он стоит до тех пор, пока не растает в апреле, превратившись в ручей, впадающий в близлежащую реку. Но если вам так хочется, то вы можете там пожениться. Только имейте в виду, что для этого вам нужно будет получить разрешение у местных властей. И да, удивительный талант, возводящий этот ледяной отель, строит внутри него и ледяную часовню.
15. Фестиваль «Горящий человек» (Burning Man Festival)
Вы можете запросто пожениться на фестивале «Горящий человек» в Неваде. Это, возможно, самый эксцентричный и причудливый музыкальный фестиваль из всех. Если вы хотите сочетаться узами брака в своей собственной Чудной и Пыльной Стране чудес, то «Горящий человек» подходит для этого идеально!
14. Пещера
Свадьба в пещере — это не так уж темно или жутко, как могут подумать многие. На самом деле, это потрясающе красиво! По всей Европе и США существует немало пещер (с открытым сводом и натуральным солнечным светом) и каверн (полностью находящиеся под землёй удивительные образования, которые при соответствующем освещении могут превратиться в сюрреалистическое место), в которых вы можете пожениться.
13. Клетка для наблюдения за акулами
Вы можете пожениться в клетке для наблюдения за акулами. Многие курорты (и некоторые аквариумы) предлагают парам произнести сокровенное «Да!» под волнами в присутствии одних из самых смертельных хищников в мире. Если акулы — это не ваше, то вы просто можете пожениться среди красивых тропических рыб без смертельных зубов.
12. Кладбище Нового Орлеана
Если вы являетесь любителем Южной готики, то, возможно, захотите провести свадебную церемонию на одном из многочисленных кладбищ Нового Орлеана. Вы можете выбрать шамана вуду или традиционного священника для совершения обряда бракосочетания.
11. Фестиваль Ренессанса (Renaissance Faire)
На вашем местном фестивале Ренессанса непременно будут рады вашей свадьбе, и, если быть честными, завсегдатаи отлично знают, как отмечать такие свадьбы. Если вам нравится Средневековье, маскарадные костюмы, медовуха и приятно проведённое время, то вполне можете рассмотреть такой вариант. Кроме того, если ваши гости захотят поучаствовать в реконструкции средневекового боя или просто походить в нарядах того периода, то на фестивале всегда можно взять костюмы в аренду.
10. Воздушный шар
Есть что-то необъяснимо волшебное в прогулке на воздушном шаре. И вдвойне, если совершить её на закате или восходе Солнца. Если вы хотите дух захватывающую и волшебную (и к тому же довольно непритязательную) свадьбу, это один из наиболее подходящих способов достижения этой цели. Поищите услуги организации свадьбы на воздушном шаре в вашем городе, чтобы найти тех, кто поможет вам осуществить эту задумку.
9. Музей неоновых вывесок (Neon Museum), Лас-Вегас, США
Любой список креативных мест для проведения церемонии бракосочетания был бы неполным без упоминания Музея неоновых вывесок в сказочном Лас-Вегасе. Вот где находятся все эти великолепные неоновые вывески, «вышедшие на пенсию»! В музее хранится более 200 неоновых вывесок, и все они расположены на земле, поэтому вы можете встать рядом и полюбоваться одним из самых интересных жанров искусства прошлого века.
8. Парусник
Большинство людей знают, что капитан корабля может поженить двух людей, находящихся на борту его судна, но знали ли вы, что можно провести свадебную церемонию и на паруснике? Это, конечно, не так-то просто организовать, но всё-таки классно! Кто-нибудь хочет тематическую пиратскую свадьбу? Ром вместо шампанского? Пожалуйста!
7. «Старбакс» (Starbucks)
Если вы тоже являетесь членом культа почитателей «Старбакса», то перенесите свою свадьбу в их ближайшую кофейню! Это определённо одна из тех вещей, когда вам понадобится связаться с местным руководством, чтобы выяснить, как это можно устроить и, конечно же, с достаточным количеством кофе. (Если «Старбакс» — это не ваш выбор, то спросите в своём любимом кафе, согласятся ли они на проведение быстрой церемонии в будний день во второй половине дня. Просто! Уникально! Кофейно!)
6. Прыжок с тарзанки
Если вы хотите в буквальном смысле совершить прыжок в новую жизнь, то вы можете выйти замуж, прыгнув с тарзанки. В Шотландии. Почему это так круто и потрясающе?! В других местах тоже можно сделать свадебный прыжок с тарзанки… но почему бы не выйти замуж в Шотландии?
5. Случайные нетрадиционные места
Действительно прикольная вещь в проведении бракосочетания в нетрадиционных местах заключается в том, что вы можете сделать свою свадьбу такой, какой хотите вы, а не в соответствии с ожиданиями других. Как, например, 9 пар, поженившихся 09.09.2009 г. в 9-м проходе магазина «Всё по 99 центов» (99 Cents Only).
4. Иллинойсский приют для неизлечимых душевнобольных, США
Иллинойсский приют для неизлечимых душевнобольных, заброшенная психиатрическая больница в Пеории (Peoria), штат Иллинойс. — это реальное и самое жуткое место, где только можно провести церемонию бракосочетания. Просто скажите вашей маме, что вы женитесь на территории одной из исторических достопримечательностей.
3. Космический центр Кеннеди (Kennedy Space Center)
Те, кто испытывает друг к другу просто неземную любовь, могут пожениться в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, США. Вы действительно можете сочетаться браком в тени космического корабля многоразового использования «Атлантис» (Atlantis).
2. Задний двор, крыша, сарай или патио
Чей-то задний двор (или крыша, или амбар, или патио и т.п.) является ещё одним хорошим вариантом. Если вы влюблены в дом своей тёти, построенный в 1982 году, спросите её, можно ли провести свадебную церемонию на веранде. Если дом ваших родителей — это просто… дом… то поженитесь там! Вы можете взять в аренду столы, стулья и постельное бельё. Вы можете взять в аренду контейнер для хранения, чтобы убрать туда их диван и китайский фарфор на время празднования.
1. Тюрьма
Женитесь в тюрьме! Бывшая крупнейшая в США тюрьма и одна из самых первых, в которых было введено одиночное заключение, Восточная государственная тюрьма (Eastern State Penitentiary) в Филадельфии, доступна для проведения любого мероприятия, в том числе и проведения свадебной церемонии. Сейчас это музей, и если вам нравится историческая индустриальная архитектура, то это могло бы быть прекрасным местечком для вас.
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