Креативные и неожиданные места для проведения свадебной церемонии

Где бы вы организовали свою свадебную церемонию, если бы это можно было сделать где угодно? Если вы являетесь поклонником мира Диснея, то, как вы знаете, теперь в Disney World можно провести ночную свадьбу прямо рядом с замком Золушки!



Но что если «Мир Диснея», загородные клубы, церкви и ботанические сады являются слишком заурядными и незапоминающимися местами на ваш вкус? Не беспокойтесь, существует немало вариантов для уникальной и авантюрной пары молодожёнов, которые хотят скрепить себя узами брака не так, как все!



Перед вами — 25 креативных мест, которые идеально подходят для того, чтобы сыграть незабываемую свадьбу!



25. Невесомость

24. Мини-гольф «Kiss Monster» в Лас-Вегасе

23. Трихаус-Пойнт (Treehouse Point), штат Вашингтон, США

22. Женитесь на леднике на Аляске!

21. Гора Эверест

20. Замок Татбери (Tutbury Castle), Стаффордшир, Великобритания

19. Замок Бран (Bran Castle)

18. Белиз

17. Гавайский вулканический национальный парк (Hawaii’s Volcanoes National Park)

16. Юккасъярви (Jukkasjärvi), Швеция

15. Фестиваль «Горящий человек» (Burning Man Festival)

14. Пещера

13. Клетка для наблюдения за акулами

12. Кладбище Нового Орлеана

11. Фестиваль Ренессанса (Renaissance Faire)

10. Воздушный шар

9. Музей неоновых вывесок (Neon Museum), Лас-Вегас, США

8. Парусник

7. «Старбакс» (Starbucks)

6. Прыжок с тарзанки

5. Случайные нетрадиционные места

4. Иллинойсский приют для неизлечимых душевнобольных, США

3. Космический центр Кеннеди (Kennedy Space Center)

2. Задний двор, крыша, сарай или патио

1. Тюрьма