Бабушкино средство от липкого налёта на кухне

Одно универсальное средство поможет растворить липкий налёт на кухне за считанные минуты! Не нужно тратить много времени на уборку — раз-два, и всё чисто. Проверенное и эффективное средство, которым можно чистить любые поверхности.







Что понадобится:



2 ст. л. нашатырного спирта;



100 г водки;1 ч. л. любого мыльного средства.



Уборка с универсальным средством

Растворите в водке нашатырный спирт и любое мыльное средство. Подойдёт жидкость для мытья посуды, жидкое хозяйственное/дегтярное мыло и т. д.Когда все компоненты соединятся, приступайте к уборке. Губкой для мытья посуды нанесите средство на кухонные фасады, оставьте поконтактировать на пару минут.Внимание Работайте в перчатках!Этим же средством можно вымыть всю кухню. Плита, духовка, вытяжка, стол, стеклянные поверхности, даже холодильник будут сиять!После того как средство поработало, удалите его тряпкой, смоченной в воде. Вытрите насухо и оцените результат.Кухня будет идеально чистой и продезинфицированной. Никакого липкого налёта, только свежесть и чистота!