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Бабушкино средство от липкого налёта на кухне

Одно универсальное средство поможет растворить липкий налёт на кухне за считанные минуты! Не нужно тратить много времени на уборку — раз-два, и всё чисто. Проверенное и эффективное средство, которым можно чистить любые поверхности.



Что понадобится:

2 ст. л. нашатырного спирта;

100 г водки;1 ч. л. любого мыльного средства.

Уборка с универсальным средством



Растворите в водке нашатырный спирт и любое мыльное средство. Подойдёт жидкость для мытья посуды, жидкое хозяйственное/дегтярное мыло и т. д.



Когда все компоненты соединятся, приступайте к уборке. Губкой для мытья посуды нанесите средство на кухонные фасады, оставьте поконтактировать на пару минут.

Внимание Работайте в перчатках!



Этим же средством можно вымыть всю кухню. Плита, духовка, вытяжка, стол, стеклянные поверхности, даже холодильник будут сиять!



После того как средство поработало, удалите его тряпкой, смоченной в воде. Вытрите насухо и оцените результат.



Кухня будет идеально чистой и продезинфицированной. Никакого липкого налёта, только свежесть и чистота!
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Кухняналёт

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