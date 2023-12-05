Бабушкино средство от липкого налёта на кухне

Одно универсальное средство поможет растворить липкий налёт на кухне за считанные минуты! Не нужно тратить много времени на уборку — раз-два, и всё чисто. Проверенное и эффективное средство, которым можно чистить любые поверхности.
Что понадобится:
2 ст. л. нашатырного спирта;
100 г водки;1 ч. л. любого мыльного средства.
Уборка с универсальным средством
Растворите в водке нашатырный спирт и любое мыльное средство. Подойдёт жидкость для мытья посуды, жидкое хозяйственное/дегтярное мыло и т. д.
Когда все компоненты соединятся, приступайте к уборке. Губкой для мытья посуды нанесите средство на кухонные фасады, оставьте поконтактировать на пару минут.
Внимание Работайте в перчатках!
Этим же средством можно вымыть всю кухню. Плита, духовка, вытяжка, стол, стеклянные поверхности, даже холодильник будут сиять!
После того как средство поработало, удалите его тряпкой, смоченной в воде. Вытрите насухо и оцените результат.
Кухня будет идеально чистой и продезинфицированной. Никакого липкого налёта, только свежесть и чистота!
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