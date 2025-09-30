Махорка и табак: есть ли разница между ними помимо названия

В советские времена, особенно в годы Второй мировой войны, то и дело курили какую-то загадочную махорку. Чем она является на самом деле? Отдельная ли это культура или просто одно из местных названий обычного табака? Попытаемся разобраться в данном вопросе и расставить все точки над і.
Табак обыкновенный. /Фото: virginiatobaccoseeds.com.
Внимание: курение вредит вашему здоровью!
Для того, чтобы все стало совсем понятно, окунемся в школьный курс биологии и вспомним о том, как классифицируются все живые организмы. Сначала определяется домен, затем царство, следом отдел, потом класс, порядок, семейство, а в самом конце идут род и вид. Так вот махорка и обычный табак – это два разных вида растения одного рода и семейства. Чаще всего люди курят продукт, приготовленный из растения, относящегося к виду «Nicotiana tabacum» или «Табака обыкновенного», входящего в род табак и относящегося к семейству пасленовых. Именно табаком обыкновенным забито большинство сигарет на планете.
А вот махорка. /Фото: tabakovod.ru.
При этом есть и другие виды. Например, весьма популярен вид растения «Nicotiana rustica», которое также является членом рода табак и относится к тому же семейству пасленовых, что и Nicotiana tabacum». Чем же является «rustica» и почему о ней вообще вспомнили? Потому что это и есть та самая махорка, которую так часто курили советские граждане. Народное название данного продукта происходит от голландского города Амерсфорт, где в свое время было крупнейшее производство махорки еще в XVIII веке.
Отличаются вкусом. /Фото: ferma-biz.ru.
Разные виды табака родственны, однако могут отличаться способом употребления и «вкусовыми» качествами. Если «Nicotiana tabacum» чаще всего забивают в сигареты, то «Nicotiana rustica» традиционно употребляется при помощи самокруток, «козлиных ножек», а также трубок. От табака обыкновенного махорка отличается более густым и тяжелым дымом, значительно более насыщенным вкусом из-за повышенной концентрации смол и никотина в растении, из которого изготавливается курительный продукт. Отличаются два табака и разным вкусом дыма. У махорки он куда более резкий и плотный.
Отличаются способами курения. /Фото: fishki.net.
