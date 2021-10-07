Как сохранить виноград на зиму свежим в домашних условиях?

Сентябрь – виноградная пора. В это время те из нас, кто выращивает эту вкусную ягоду на своих участках, занимаются её сбором. Один из вопросов, который встаёт перед садоводом на этапе сбора урожая любой культуры, — его сохранение и заготовка на зиму. Некоторые фрукты и овощи можно довольно длительное время (до нескольких месяцев) хранить в свежем виде. Но, чтобы они не испортились, нужно знать правильные способы и приёмы их хранения. Один из таких способов применительно к винограду я вам сейчас расскажу.

Как можно сохранить виноград на зиму? Простой способ

Его автор П.И. Барков из города Краснодар. С его слов, пользуется он этим способом давно, и он показывает весьма неплохие результаты. Что и как нужно делать, я вам сейчас расскажу.

Что понадобится?

Итак, чтобы сохранить виноград свежим как можно дольше, вам нужно будет подготовить, кроме самой ягоды:

древесные опилки 3-х литровые банки порошок горчицы

На одну 3-х литровую банку потребуется около 1 кг винограда, 1 кг опилок и 100 грамм горчичного порошка.

Когда всё это будет у вас под рукой, можно приступать к заготовкам.

Шаг №1

Виноград тщательно перебираем, чтобы на нём не было ни одной повреждённой ягоды. Грозди подвешиваем и просушиваем 2-3 часа.

Шаг №2

Подготавливаем древесные опилки. Их нужно будет тоже хорошо просушить на солнце в течение 8-ми часов.

Шаг №3

Берём чистые и сухие 3-х литровые банки и на их дно насыпаем опилки – небольшим слоем, не более 2-х сантиметров в толщину. На опилки насыпаем сантиметровый слой горчичного порошка.

Шаг №4

На подготовленную основу из опилок и горчицы укладываем ягоды винограда и сверху их «укрываем» опилками и горчицей. Снова кладём слой ягод, и снова опилки и горчицу. И так чередуем слои до самого верха банки.

Шаг №5

Последний слой в банке обязательно должен состоять из опилок и горчицы. Их нужно будет насыпать столько, чтобы места для воздуха в горловине банки не осталось.

Шаг №6

Банки с виноградом закрываем полиэтиленовой крышкой. Хранить их нужно в прохладном месте, например, в подвале. На крайний случай — в холодильнике.

Такой виноград сохраняет свою свежесть несколько месяцев. Так что вполне возможно, что на Новый год у вас на столе будет свой виноград.

Ещё один способ сохранения урожая винограда вам покажут вот в этом видео.