Действительно ли смешивать кипяченую и сырую воду вредно

От некоторых людей можно услышать мнение о том, что смешивать кипяченую и сырую воду – нельзя. Якобы подобный союз двух жидкостей при употреблении в пищу неизбежно приведет к весьма печальным последствиям с пищеварением. Попытаемся разобраться, так ли это на самом деле и откуда растут корни подобного убеждения.
Воду всегда следует кипятить. /Фото: cleanadvice.ru.
Кипячение воды позволяет убить в ней подавляющее большинство микроорганизмов и паразитов (если таковые в ней оказались). А самое главное в том, что кипячение воды убивает 9.5 из 10 существующих опасных микроорганизмов для человека из числа тех, что обитают в воде. В старину долгое время единственным способом очистить воду, сделав ее тем самым пригодной для безопасного питья, было именно кипячение. Сегодня ситуация изменилась: вода, идущая по водопроводу уже, прошла химическую очистку и фильтрацию на специальных установках.
Водяной фильтр - не самая плохая идея. /Фото: voda21veka.by.
Безусловно, средства используемые для очистки воды сегодня, могут стать причиной тех или иных расстройств желудка. Однако, все это рядом не стоит по сравнению с водой из дикой природы. Иными словами, вода из-под крана в целом безопасна, а потому называть ее «сырой» применительно к наличию микроорганизмов не слишком корректно. Другое дело соли, содержащиеся в Н2О. Они никуда не исчезают из воды даже в результате кипячения. Видите белый налет и осадок в чайнике? Это они и есть.
Смешивать можно, но кипятить придется повторно. /Фото: tieudung.vn.
Если химическая очистка и кипячение – это единственные способы обеззаразить воду, то для избавления от тяжелых элементов (солей) воду нужно хорошо фильтровать.недостаточно для того, чтобы быть действительно чистой. Поэтому не самой плохой идеей будет установка дополнительного фильтра у себя на кухне. Что же до смешивания «сырой» воды из-под крана и кипяченой, то смешивать такую воду можно без каких-либо серьезных опасений. При этом важно помнить: смешивание кипяченой и некипяченой воды из-под крана все-таки сведет на нет все достижения последнего кипячения. Поэтому смешивать можно смело, ни кипятить придется повторно.
Употребляйте только чистую воду. /Фото: liveinternet.ru.
