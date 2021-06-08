Для чего в войсках используют розовый камуфляж: нетрадиционная маскировка

Действительно большое значение камуфляж в армии стал приобретать только с середины XIX столетия. За последние полтора века было создано огромное количество самых разных типов маскировочной одежды. Палитра расцветок также весьма разнообразна. Достаточно сказать, что существует розовый камуфляж. Поговорим о том, когда и кем он был придуман, а также выясним, для чего данное «чудо» использовалось.
Вот он наш герой. |Фото: rock-cafe.info.
Идея розового камуфляжа появилась достаточно давно, однако действительно широкое применение данный тип маскировочный раскраски приобрел только в годы Второй мировой войны. Впрочем, и тогда розовая раскраска вовсе не имела массового характера. Первопроходцами в этой области были англичане, а именно британский адмирал Королевских Военно-морских сил Луис Маунтбеттен. Еще в 1940 году он вынес на рассмотрение интересную инициативу.
Использовался в авиации. |Фото: pt.topwar.ru.
Луис предположил, что розовая окраска кораблей и подводных лодок сможет защитить их во время рассвета и заката, понизив заметность судов на горизонте в лучах садящегося (или восходящего) солнца. План имел свои резоны, тем более что днем какая-либо маскировка все равно не слишком-то помогала судам. В итоге, в качестве эксперимента в розовый цвет (а именно в «маунтбеттенский розовый» или «плимутский розовый») было выкрашено несколько эсминцев и крейсеров. Корабль «HMS Kenya» даже получил среди моряков ласковое прозвище «Розовая леди».
Специально для коммандос. |Фото: ok.ru.
Широкого распространения практика применения розового камуфляжа так и не получила, во многом потому, что каких-либо реальных преимуществ от данной маскировки на флоте замечено не было. Кроме того, в 1945 году был опубликован «Admiralty handbook on amunition», который достаточно жестко раскритиковал практику использования розового камуфляжа. По мнению ряда офицеров, розовый цвет из-за эффекта Пуркине не маскировал судно при взгляде на него через оптику, а напротив – демаскировал его.
После 1950-х от идеи отказались. ¦Фото: drive2.ru.
Несмотря на все это, просто так отказываться от попыток использования розового камуфляжа все равно не стали. В конце войны Луис был назначен руководить британскими коммандос. Идею розовой маскировки адмирал привнес и туда, предложив выкрасить часть боевой техники (в первую очередь внедорожники) во все тот же «маунтбеттенский розовый». Более того, вплоть до 1950-х годов данную расцветку англичане пытались использовать в авиации на самолетах SEPECAT Jaguar и Blackburn Buccaneer. Впрочем, уже совсем скоро подобная «экзотика» совсем вышла из армейской моды.
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