Почему автоматы заряжаются изогнутыми «рожками», а не ровными

Большинство современных автоматов имеет характерные изогнутые магазины на 30 патронов. Если с количеством боеприпасов все более или менее очевидно, то вот форма элементов боепитания нередко вызывает у граждан вопросы. Так почему же магазин выглядит как «рожок» или как «банан»?
Рожок - в булочной. А в автомате – магазин. Безусловно, далеко не все элементы боепитания имеют изогнутую форму. В том числе под «небольшие» объемы в 20, 30, 35 патронов. Однако, начиная со второй половины XX века большинство оружейных конструкторов отдает предпочтение именно той самой форме «рожка». В странах Запада изогнутые магазины для огнестрельного оружия также называют словом «банан». Само собой, такая форма была выбрана конструкторами не просто так.
Рожком складываются компактнее. /Фото: guns.allzip.org.
Виной всему геометрия. На самом деле все достаточно просто, хотя и не очевидно для человека со стороны. Дело в том, что патроны к нарезному огнестрельному оружию так или иначе имеют форму конуса. Если сложить патроны в одну линию параллельно гильзой к гильзе, а рядом сложить такое же количество патронов подобным образом, но уже пулей к пуле – тем самым немного изогнув укладку, то окажется, что вторая версия занимает гораздо меньше места.
Компактность и скорость очень важны. /Фото: ВКонтакте.
Казалось бы, очевидно: при одинаковой емкости прямой и изогнутый магазин имеют разную длину. Это положительно сказывается на эргономике снаряжения. Пользоваться таким магазином намного проще и удобнее, носить на снаряжении легче, вставлять и вынимать – проще. Другая важная и совсем неочевидная вещь – это скорость подачи боеприпасов из магазина в результате распрямления пружины.
Все дело в конической форме. /Фото: inshaua.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии