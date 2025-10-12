С нами не соску...
Почему автоматы заряжаются изогнутыми «рожками», а не ровными



Большинство современных автоматов имеет характерные изогнутые магазины на 30 патронов. Если с количеством боеприпасов все более или менее очевидно, то вот форма элементов боепитания нередко вызывает у граждан вопросы. Так почему же магазин выглядит как «рожок» или как «банан»?

Всему виной геометрия. /Фото: guns.allzip.org.

Всему виной геометрия.
/Фото: guns.allzip.org.

 

Рожок - в булочной. А в автомате – магазин. Безусловно, далеко не все элементы боепитания имеют изогнутую форму. В том числе под «небольшие» объемы в 20, 30, 35 патронов. Однако, начиная со второй половины XX века большинство оружейных конструкторов отдает предпочтение именно той самой форме «рожка». В странах Запада изогнутые магазины для огнестрельного оружия также называют словом «банан». Само собой, такая форма была выбрана конструкторами не просто так.
Рожком складываются компактнее. /Фото: guns.allzip.org.

Рожком складываются компактнее. /Фото: guns.allzip.org.


 

Виной всему геометрия. На самом деле все достаточно просто, хотя и не очевидно для человека со стороны. Дело в том, что патроны к нарезному огнестрельному оружию так или иначе имеют форму конуса. Если сложить патроны в одну линию параллельно гильзой к гильзе, а рядом сложить такое же количество патронов подобным образом, но уже пулей к пуле – тем самым немного изогнув укладку, то окажется, что вторая версия занимает гораздо меньше места.
Компактность и скорость очень важны. /Фото: ВКонтакте.

Компактность и скорость очень важны. /Фото: ВКонтакте.

 

Казалось бы, очевидно: при одинаковой емкости прямой и изогнутый магазин имеют разную длину. Это положительно сказывается на эргономике снаряжения. Пользоваться таким магазином намного проще и удобнее, носить на снаряжении легче, вставлять и вынимать – проще. Другая важная и совсем неочевидная вещь – это скорость подачи боеприпасов из магазина в результате распрямления пружины.
Изогнутый магазин подает патроны на несколько долей секунды быстрее. Это может казаться малозначительным в контексте одного выстрела, но в контексте расстраивания всего боезапаса бойца накапливается серьезный временной бонус.

 
Все дело в конической форме. /Фото: inshaua.com.

Все дело в конической форме. /Фото: inshaua.com.


 

источник

