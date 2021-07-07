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Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Идея проста, как всё гениальное. Разместите разноцветные суши на блюде так, чтобы получилось нечто радующее глаз – и вуаля, вы стали дизайнером. При этом даже не обязательно любить сырую рыбу: как вы поймёте, посмотрев снимки ниже, «суши» можно сделать практически из чего угодно.

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды

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